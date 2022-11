Falsche Notrufe, Bagatellen, Fehlalarme belasten die Leitstelle in Waiblingen

Wer im Rems-Murr-Kreis die 112 wählt, landet bei der Integrierten Leitstelle des DRK in Waiblingen, die die Rettungskräfte koordiniert. Leider blockieren immer mehr „falsche Notrufe“ die Leitungen, wodurch Menschen in echter Notlage gefährdet werden können, weil die Hilfe sich verzögert. Dabei machen die Bagatellfälle wahrscheinlich den Großteil der „falschen Notrufe“ aus. Dass Menschen oder smarte Geräte „aus Versehen“ die 112 wählen, kommt auch vor, idiotische „Spaß-Notrufe“ ebenso.

Nicht zu allen der genannten Phänomene strengt die Leitstelle einzelne statistische Auswertungen an. Pro Jahr verzeichne man jedenfalls circa 36.000 Anrufe von rund 292.000 (800 täglich x 365, Anm. d. Red.), die zu keinem rettungsdienstlichen Einsatz führen, sagt Christian Siekmann, Pressesprecher des DRK Rems-Murr. Diese Anrufe erreichen die Disponenten der Integrierten Leitstelle aber nicht alle über die Notrufnummer 112.

Notruf wird mitunter als ärztlicher Bereitschaftsdienst missbraucht

„Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle teilen mit, dass viele Anrufer mit ihrem Anliegen ursprünglich an die Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst verwiesen wurden“, sagt Siekmann. Wenn Patienten außerhalb der Sprechzeiten dringend ärztliche Hilfe benötigen und nicht wissen, wo sich in ihrer Nähe eine Bereitschaftsdienstpraxis befindet, wählen sie die Rufnummer 116117, die deutschlandweit gültig ist. „Ist diese Nummer jedoch nicht unmittelbar erreichbar, wählen Anrufer die Notrufnummer 112. Auch wählen Menschen die 112, wenn sie Fragen haben, die sie während einer Sprechstunde ihrem Hausarzt stellen würden.“

Dafür ist die 112 aber eigentlich nicht gedacht. Deshalb betont das DRK:

Wählen Sie die 112 bei: Bewusstlosigkeit – schwerer Atemnot – heftigen Brustschmerzen – starken, nicht stillbaren Blutungen – Vergiftungen – erheblichen Verbrennungen – Ertrinkungsunfällen – Stromunfällen.

Wählen Sie 116117 bei: Erkältung mit Fieber, höher als 39 Grad – anhaltendem Brechdurchfall – starken Hals- und Ohrenschmerzen – akuten Harnwegsinfekten – schlimmen Rückenschmerzen – akuten Bauchschmerzen.

„Mit zahlreichen Anliegen könnten sich die Menschen an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden, wenn sie außerhalb der regulären Sprechzeiten ihrer Hausärzte dringend ärztliche Hilfe brauchen“, erläutert Siekmann. „Die Nummer 116117 ist für Patienten gedacht, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, aber mit ihren Beschwerden auch nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können.“

Somit erreichen die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle auch immer wieder solche „Notrufe“, die zu keinem Rettungseinsatz führen, da zur medizinischen Abklärung und Behandlung ein privates Transportmittel oder der ÖPNV genutzt werden kann.

Übertriebene Schilderungen, um bevorzugt behandelt zu werden

Die Leitstelle entscheidet aufgrund eines bewährten standardisierten Verfahrens über die Hilfeersuche und priorisiert, welche Person am dringendsten Hilfe benötigt, erläutert Siekmann. Aus dieser Priorisierung resultieren dann Entscheidungen über die Alarmierung der geeigneten Rettungsmittel (Rettungswagen mit oder ohne Sonderrechte, gegebenenfalls zusätzliche Entsendung eines Notarzt-Einsatzfahrzeugs).

„Manche Anrufer meinen, dass sie, wenn sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, bevorzugt behandelt werden“, sagt Siekmann. „Daher werden, so die Erfahrungen einiger Disponenten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes, mitunter vorliegende Verletzungen bei einem Anruf sehr drastisch dargestellt oder es fallen Stichworte, die die Entsendung eines Rettungsmittels erforderlich machen.“

Ein Beispiel: Ein Anrufer schildert, er habe einen tiefen Schnitt im Finger und benötige sofort Hilfe vom Rettungsdienst, da die Wunde sehr tief sei. „Vor Ort wird festgestellt, dass ein Pflaster ausreichend ist“, so Siekmann.

Und selbst, wenn jemand dann doch in eine Klinik kommt, so wird auch dort normalerweise nach Schweregrad von Erkrankungen oder Verletzungen behandelt. Selbst wer mit Krankenwagen eingeliefert wird, hat keine Garantie, dass er sofort behandelt wird und nicht länger warten muss, wenn sich vor Ort herausstellt, dass das Gesundheitsproblem doch nicht so groß ist wie dargestellt.

Aber Siekmann betont auch, dass nicht immer ein böser Wille oder egoistisches Anspruchsdenken dahinterstecken müssen: „Das Wählen eines Notrufs hat viele Ursachen. In der Regel sind dies legitime Hilfeersuchen, die das Entsenden eines Rettungsmittels notwendig machen. Das zu späte Absetzen eines Notrufs auf der einen und die aus überspitzten Darstellungen resultierenden Bagatelleinsätze sind oft das Ergebnis der Hilflosigkeit der Anrufer, einer zunehmenden Unselbstständigkeit der Menschen und einer steigenden Vollkasko-Mentalität.“

Fehlalarme: Aus Versehen den Notruf gewählt

Mitunter wählen Leute mit Handys in der Hosentasche heutzutage auch aus Versehen den Notruf. Das Display ist nicht gesperrt und eine Körperbewegung verursacht Druckkraft, wodurch das Handy „von selbst“ die 112 wählt.

Ein Bekannter erzählte auch noch folgende Geschichte: Er habe jüngst seiner Schwiegermutter eine Apple Watch eingerichtet, „die bei einem Sturz 112 anruft sowie ihre Kinder über den Notruf informiert beziehungsweise über die meine Schwiegermutter selbst Hilfe holen kann. Sieben Sekunden Knopf drücken. Fertig. Allein bei der Installation habe ich dreimal aus Versehen den Notruf gewählt ... und schnell wieder aufgelegt.“

Und dann gibt’s sicherlich auch noch die dämlichen „Spaß-Notrufe“ irgendwelcher Idioten, oder?

Kommt womöglich alles vor, aber die Leitstelle fertigt dazu keine Statistiken an, sagt Christian Siekmann. Fest stehe jedenfalls: „Handeln die Anrufer für sich und ihre Mitmenschen verantwortungsbewusst, bleibt den engagierten Mitarbeitern des Rettungsdienstes mehr Zeit, um sich voll auf die Menschen zu konzentrieren, die nach einem Notfall Hilfe benötigen.“ Und auch womöglich mehr Zeit und Kapazitäten, um die jüngst auf zwölf Minuten verkürzten Rettungsfristen zu erfüllen, die in 95 Prozent aller Notfall-Rettungseinsätze eingehalten werden sollten. „Wenn der Disponent sich in der Notruf-Abfrage mit ‘Bagatellanrufen’ befindet, steht er oder sie nicht sofort zur Annahme weiterer Notrufe zur Verfügung, was in Einzelfällen auch zu einer verzögerten Annahme eines weiteren Notrufes führen kann“, sagt Siekmann.