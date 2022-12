Falsches Geschenk zu Weihnachten? Darauf muss beim Umtausch geachtet werden

Es ist bestimmt jedem von uns schon mal so ergangen: Zu Weihnachten gab es ein Geschenk, dass man schon besitzt. Oder man hat sich ein bestimmtes Geschenk gewünscht - bekommen hat man aber das falsche. Dann stellt sich oft die Frage: Kann ich ein Geschenk umtauschen - wenn ja wie lange? Ob es einen Unterschied macht, ob das Geschenk im Laden oder Online gekauft wurde, erklären wir in diesem Artikel. Die gute Nachricht: Man braucht nicht immer einen Kassenzettel.

Geschenke umtauschen: Unterschied zwischen Online und Einzelhandel?

Unsere Fragen zum Umtauschrecht beantwortet Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Auf ihn und seine Kollegen kommt in der Weihnachtszeit besonders viel Arbeit zu. Er hilft Verbrauchern, ihre Rechte beim Einkaufen durchzusetzen. Ende Dezember und Anfang Januar kann sich die Verbraucherzentrale vor Anfragen kaum retten. Nämlich dann, wenn viele Menschen ihre Weihnachtsgeschenke zurückgeben oder umtauschen möchten. Im Zentrum steht dabei oft eine Frage: Macht es einen Unterschied, ob man Online oder im Einzelhandel einkauft? Kurz und knapp: Ja.

Wie kann man ein Geschenk, das Online gekauft wurde, umtauschen?

Hier hat man als Verbraucher sehr gute Karten. Sobald man im Internet einen Artikel bestellt, gilt automatisch ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt: Man kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware seinen Kauf widerrufen und das Paket zurückschicken. Und das „ohne Angabe von Gründen“, wie Buttler bestätigt. Der Händler muss dem Käufer dann das Geld zurück überweisen.

Wieso geht das beim Online-Kauf so leicht? Die Erklärung ergibt Sinn: Während man im Laden etwa einen Pullover anprobieren kann, geht das beim Online-Kauf nicht. „Der Kunde muss deshalb die Möglichkeit haben, das Produkt zuhause zu testen und auszuprobieren“, so der Verbraucherschützer.

Wichtig: Man muss den Kauf ausdrücklich widerrufen, etwa per Mail oder schriftlich per Brief. Den Artikel einfach zurückschicken – das geht nicht. Viele Online-Händler machen es den Kunden aber leicht. Sie akzeptieren etwa einen ausgefüllten Rücksendeschein als Widerruf, eine extra Erklärung ist nicht nötig. „Eigentlich ist das nicht der Gedanke des Gesetzgebers, aber die meisten Internet-Riesen wie Amazon kommen in dem Fall den Verbrauchern entgegen.“

Während der Weihnachtszeit werben viele Online-Händler oft mit einer Widerrufs-Frist von vier Wochen oder mehr. Das sei möglich und auch rechtlich sicher, so Buttler. Die Frist müsse per Gesetz immer mindestens 14 Tage betragen, die Händler können diese aber eigenhändig verlängern. Das sei ja schließlich zum Vorteil der Verbraucher und deshalb zulässig. Wer also vom Händler eine längere Widrrufsfrist eingeräumt bekommt, kann sich sicher sein: Dahinter steckt keine Abzocke.

Wie kann man ein Geschenk, das im Einzelhandel gekauft wurde, umtauschen?

Hier wird es schon schwieriger. Beim Einkaufen im Einzelhandel vor Ort gibt es keinen Widerruf, man kann sich also nicht auf die 14-tägige Frist berufen. Im Einzelhandel spricht man deshalb vom Umtausch. „Beim Einkaufen vor Ort kann der Kunde das Produkt anschauen, testen oder anprobieren. Deshalb gibt es keine gesetzliche Widerrufs-Frist“, erklärt der Verbraucherschützer. Ob und mit welcher Frist man einen Artikel im Einzelhandel zurückgeben oder umtauschen kann, liegt einzig und allein an der Kulanz des Händlers.

„Allerdings erleben wir in den letzten Jahren, dass die Einzelhändler immer offener für Umtauschaktionen werden.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Weihnachtsgeschenk beim Einzelhändler vor Ort umtauschen oder zurückgeben kann, sei also sehr groß.

Aber: Ob man als Kunde tatsächlich Bargeld zurückbekommt, liegt wieder an der individuellen Regelung des Einzelhändlers. „Oft kann es sein, dass der Kunde nur einen Gutschein mit dem Wert des Einkaufs bekommt.“ Dagegen könne man als Verbraucher nichts tun, schließlich handelt es sich beim Umtausch nur um eine freiwillige Leistung des Händlers.

Wie lassen sich an Weihnachten peinliche Situationen vermeiden?

Ein weiteres Problem an Weihnachten: Man bekommt ein Geschenk, dass man nicht gebrauchen kann - will es dem Schenkenden aber nicht sagen. Zu peinlich ist die Situation, zuzugeben, dass einem das Geschenk nicht gefällt. Kann das Geschenk unauffällig umgetauscht oder zurückgegeben werden, ohne dass der Schenkende es mitbekommt?

Beim Online-Kauf ist ein unauffälliger Umtausch fast unmöglich. Nur über das Konto der jeweiligen Plattform (sei es Amazon, Ebay und Co.) lässt sich der Kauf problemlos widerrufen (innerhalb der 14-tägigen Frist). Dafür braucht man aber die Zugangsdaten des Kontos, die man in der Regel nicht hat. Es bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als dem Schenkenden die Wahrheit zu sagen.

Kann ich ein Geschenk im Einzelhandel ohne Kassenzettel umtauschen?

Im Einzelhandel sieht es etwas besser aus. Hier dreht sich alles um die Frage: Habe ich einen Kassenzettel - oder nicht? Den Kassenzettel hat in der Regel aber der Schenkende. Geht es auch ohne?

Ob der Händler einen Artikel ohne Kassenzettel zurücknimmt oder nicht, entscheidet er selbst - Stichwort Kulanz. Auch hier gelten bei jedem Einzelhändler individuelle Regelungen. "Der eine nimmt ein Produkt ohne Kassenzettel zurück, der andere nur originalverpackt und mit Kaufnachweis", so Verbraucherschützer Buttler. Das sei von Händler zu Händler unterschiedlich.

Die größten Chancen habe man bei Produkten, die nur in diesem einen Laden gekauft werden können. "Das ist etwa bei selbstproduzierten Artikeln oder bei bestimmten Marken der Fall." Ein Beispiel sei etwa ein Pullover von H&M, der nur in einem H&M-Laden gekauft werden kann. "Die Chance, dass der Laden den Artikel auch ohne Kassenzettel zurücknimmt, ist hier groß."

Es könne aber einen Haken geben: "Manche Händler wollen einen Nachweis, wann der Artikel gekauft wurde. Ansonsten könnte man ja auch einen Pullover umtauschen, den man bereits seit einem halben Jahr besitzt", so Buttler. Man könnte den Kauf beispielsweise "mit einem Kontoauszug nachweisen." Am einfachsten wäre es aber wohl, ehrlich zu dem Schenkenden zu sein.