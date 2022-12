Familiendrama in Schorndorf: Schock, Trauer und Beerdigung – wie geht es weiter?

Verzweiflung und Traurigkeit sitzen tief. Bei den drei hinterbliebenen Töchtern, die ihre vom Onkel in Fellbach und Schorndorf ermordeten Eltern dieser Tage beerdigen. Und bei Freunden und Bekannten der alevitischen, türkischen Familie, die die Ermordeten in guter Erinnerung haben. Wie schwierig angesichts des unsagbar Bösen Vergebung sein kann: Darüber haben wir mit einem Geistlichen der alevitischen Gemeinde in Cannstatt gesprochen. Dort hatten die Töchter Beileidsbekundungen und tröstliche Fürsprache erfahren.

„Sie hatte sich darauf gefreut, Oma zu werden“

„Im Herbst habe ich sie zuletzt auf einem Flohmarkt getroffen. Eine wirklich ganz liebe Frau. Sie war mit dem Hund unterwegs und wir haben geschwärmt, dass sie wohl bald den Kinderwagen schieben wird als Oma, da ihre eine Tochter schon verheiratet ist und schwanger“, erinnert sich eine Bekannte der 48-jährigen Ermordeten.

Wie mehrfach berichtet, war am Dienstag, 20. Dezember, zuerst der Ehemann (57) in seiner Kfz-Werkstatt in Fellbach vom eigenen Bruder (60) angeschossen und tödlich verwundet worden. Dann war der Bruder nach Schorndorf zur Wohnung des Ehepaars gefahren, hatte seine 48-jährige Schwägerin erschossen und sich dann selbst das Leben genommen.

Zwei der drei Töchter des Ehepaars waren zur Tatzeit in der Wohnung. Sie ließ der Onkel zumindest körperlich unversehrt. Ihr in Fellbach angeschossener Vater starb am Freitagnachmittag, 23. Dezember, im Krankenhaus an den schweren Schussverletzungen. Die zutiefst erschütternde Bilanz: drei Tote.

„Meine Gedanken sind nun vor allem bei den Töchtern. Für die muss das alles unglaublich schlimm sein. Auch die Beerdigung jetzt“, sagt die Bekannte der 48-jährigen Ermordeten. „Wir kannten sie und unsere Kinder kennen sich von Musik- und Tanzveranstaltungen in einem türkischen Kulturverein in Stuttgart-Ost, an denen wir gemeinsam teilgenommen haben. Durch Corona war das alles etwas eingeschlafen.“ Die eine Tochter sei erwachsen und verheiratet, die zweite habe gerade Abi gemacht, die dritte sei im jugendlichen Alter. „Wirklich ganz schlaue und tolle, gebildete junge Frauen.“

Weitere Hintergründe der Familientragödie

Die Familie war vor einigen Jahren von Fellbach nach Schorndorf gezogen. Vorher sollen sie aus dem Ruhrgebiet gekommen sein. Ursprünglich stammten Mann und Frau einigen türkischen Berichten im Internet zufolge aus der Region der zentralanatolischen Stadt Yozgat. Der Mann betrieb in Fellbach eine Werkstatt. Sie war Hausfrau.

„Häufig, wenn wir uns zuletzt getroffen haben, schwelgte sie in der Wunschfantasie, ein Ferienhaus an der Ägäis in der Westtürkei zu kaufen. Das war ihr Traum“, sagt die Bekannte. „Das ist alles so traurig.“

Es sei wirklich ein Schock für sie gewesen, als sie von der Ermordung hörte. Man denkt ja immer, so was Schlimmes passiere nur „jemand anderem“ und vor allem nur in Großstädten, aber in Schorndorf ...?

„Danach gab es natürlich gleich sehr viele Gerüchte“, sagt die Bekannte. „Die ich aber alle so gar nicht glauben konnte und auch immer noch nicht glauben kann. Der Familie ging es gut. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie Geldsorgen oder so etwas hatten. Von wegen Ehrenmorde, das glaube ich sowieso auf keinen Fall.“

Im Raum stehen erste Vermutungen, dass das Motiv in familiären Erbstreitigkeiten zu suchen sei. Die Zeitung Hürriyet und andere türkische Medien hatten anderslautend behauptet, dass es um 50.000 Euro ging, die der Täter seinem Bruder geliehen und nicht zurückbekommen habe – ohne aber Quellen zu nennen. Da die Ermittlungen noch andauern, bittet die Staatsanwaltschaft Stuttgart „um Verständnis, dass derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden können“, sagt Staatsanwältin Stefanie Ruben. So auch nicht bezüglich der Tatwaffe, woher sie stammt und ob der Onkel einen Waffenschein besaß.

Beerdigung ohne rituelle Waschungen und religiöse Trauerrituale?

Die Bekannte der ermordeten 48-Jährigen hat eine Einladung zur Beerdigung bekommen. „Ich werde aus Rücksicht jedoch nicht hingehen. Ich werde aber zu Hause an die Verstorbenen und die hinterbliebenen Töchter denken und für alle beten. Ich möchte nicht zur Last fallen. Und schon gar nicht zu den ‘Neugierigen’ gehören. Sie haben verdient, dass die Beisetzung ungestört verläuft, im familiären Kreis.“

Beigesetzt wird laut Einladung zusammen „nur“ das ermordete Ehepaar, also nicht der Onkel – der Täter. Und dies offenbar im Stillen und ohne die üblichen alevitischen oder gar sunnitisch-muslimischen Riten. In der sunnitischen Ditib-Moschee im Schorndorfer Hammerschlag hätten einige zwar darauf gewartet, dass vielleicht die rituellen Waschungen der Leichname stattfinden werden, sagt die Bekannte. „Aber ich verstehe die Töchter, dass sie die Beerdigung ungestört und ohne Öffentlichkeit haben wollen. Und auch, dass sie nur die Eltern beisammen begraben.“

Der alevitische „Dede“ Ahmet Demir über Trauer-Riten und Vergebung

Verständnis für die Entscheidung der Töchter haben auch Offizielle der alevitischen Gemeinde. Sekretär Deniz Torun bestätigt: Vorvergangene Woche gab es ein Beisammensein zum Trostspenden und für Beileidsbekundungen „hier im Cem-Haus in Cannstatt“, da die Töchter das ja nicht in der Wohnung in Schorndorf machen konnten, schon gar nicht für so viele Leute. „Zwecks Beerdigung und Trauerfeier sind die Töchter aber bislang nicht auf uns zugekommen“, ergänzt Ahmet Demir, ein geistlicher „Dede“ (wörtlich: Großvater) der Aleviten im Stuttgarter Raum.

Es sehe so aus, als wollten die Hinterbliebenen die Beerdigung ohne die unter „normalen“ Umständen typische Gemeinde-Beteiligung und ohne großen religiösen Ritus haben. „Das ist völlig verständlich und in Ordnung. Jeder sollte das machen, was das Beste für ihn ist, erst recht in dieser schwierigen Situation. Jeder Mensch ist absolut frei in seinen Entscheidungen. Es gibt Aleviten, die beerdigen auch unter normalen Umständen völlig säkular“, sagt Ahmet Demir.

Ihn und die anderen vier „Dedes“ der Cannstatter Zentralgemeinde, die auch für Aleviten aus dem Rems-Murr-Kreis Anlaufstelle ist, hätten sowieso schwierige und lange Diskussionen gehabt, wenn die Töchter zum Beispiel etwa eine Beerdigung für alle drei (Vater, Mutter und Onkel) über die alevitische Gemeinde organisieren hätten lassen, sagt Ahmet Demir. Denn Vergebung und Verzeihen spielten in Beerdigungs- und Trauerritualen der Aleviten eine überaus wichtige Rolle – womöglich sogar noch mehr als bei anderen muslimischen Glaubensgemeinschaften.

Dem Onkel Morde an den eigenen Eltern zu verzeihen? „Emotional und mental kaum machbar und verkraftbar“, sagt Ahmet Demir. „Hier zeigt sich das Leben als Hölle.“ Auf lange Sicht sei Vergebung „vielleicht aber für die Töchter die einzige Möglichkeit, um nicht psychisch zugrunde zu gehen und Abschied nehmen zu können“.

„Der Körper soll zurück zur Erde“

Aleviten beerdigen auf traditionelle Weise, wie andere Muslime auch, rituell gewaschene Leichname unbekleidet in Tuch gehüllt, sagt Ahmet Demir. Das sei auch tatsächlich mittlerweile vielerorts erlaubt. „In Baden-Württemberg überall, soweit ich weiß, man muss es vorher nur anmelden. Der Stuttgarter Hauptfriedhof etwa hat einen großen Bereich für muslimische Gräber.“

Die Beerdigung ohne Sarg stelle jedoch beim Herablassen ins Grab vor große Herausforderungen, „weil in Deutschland die Gräber sehr tief gegraben werden“. Deshalb hätten sich zum Beispiel alevitische Bestatter dazu durchgerungen, doch Särge zu verwenden, „aber spezielle, deren Holz sich in der Erde schnell auflöst“, denn wichtig sei: „Der Körper soll zurück zur Erde, in den Kreislauf des Lebens. Diese Wiedervereinigung mit der ursprünglichen Einheit ist sehr wichtig.“ Nur so könne die Seele ihren Weg zu Gott finden, sagt Ahmet Demir.

„Versöhnung mit den Toten, damit ihre Seelen gereinigt werden“

Doch bleibe im theologischen Sinne die Seele gefangen und unbefähigt, sich mit Gott wiederzuvereinigen, wenn Schuld nicht gesühnt beziehungsweise verziehen sei, sagt Ahmet Demir. Der alevitische Trauer-Ritus bestehe deshalb aus zwei Teilen:

„Zum Ersten eine Versöhnungszeremonie im Beisein der Gemeinde, wo sich alle zur verstorbenen Person äußern, auch deren Fehler und schlechte Seiten ansprechen, aber sich bekennen, ihr zu vergeben, damit sich die Seele reinigen und zu Gott finden kann.“

„Zum Zweiten die körperbezogenen Rituale. Für uns Aleviten ist der Körper heilig, weil er die Seele getragen hat. Deshalb wird der Körper nach bestimmtem Ritus von den Bestattern im kleinen Personenkreise gewaschen. Dabei werden Gebete und Segen gesprochen. Und er wird in ein Tuch gehüllt und dann bei der Beerdigung mit der Trauergemeinde der Erde zurückgegeben.“

Wer eine traditionelle alevitische Beerdigung bekommt, für dessen Seele werde zudem nach 40 Tagen die Versöhnungszeremonie wiederholt. „Hier kommt die Gemeinde erneut zusammen, um dann am Ende Gott mitzuteilen, wir sprechen den verstorbenen Menschen von allen bösen Dingen frei“, sagt Demir.

Dass die drei hinterbliebenen Töchter des ermordeten Schorndorfer Ehepaars diesen traditionellen Weg gehen, ist zweifelhaft. „Wir wurden jedenfalls nicht danach gefragt, was aber vollkommen in Ordnung ist“, sagt Ahmet Demir. Die Töchter trafen offenbar die Wahl für eine womöglich eher weltliche Variante der Beerdigung im kleinen Kreise. „In aller Stille“, vermutet Ahmet Demir und hat vollstes Verständnis dafür.