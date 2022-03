Der Erfolg wird hier in Litern gemessen: Im Jahr 2020, dem Jahr, in dem die Frauenmilchbank in der Winnender Kinderklinik ihren Betrieb aufnahm, konnten insgesamt 21 Liter Spenderinnenmilch an die Kleinsten und Schwächsten verfüttert werden. Im Jahr 2021 waren es schon 57 Liter. „Das klingt nicht nach viel“, sagt Dr. Janaina Rauch, „ist es aber!“ Und 2022, im Jahr, das gerade erst begonnen hat? Bis jetzt aktuell wurden schon 56 Liter eingefroren und bei Bedarf verfüttert. Besseres kann den