Fassungslosigkeit beim Weinbau-Gipfel: Winzer aus dem Rems-Murr-Kreis befürchten "Tod des Weinbaus"

„Enteignung“, „Raub“, „Berufsverbot“, „Tod des Weinbaus“? Wengerter fürchten, dass der am 22. Juni vorgelegte Entwurf der EU-Kommission – es geht um den Naturschutz – das Aus für die meisten der Weinanbauflächen im Rems-Murr-Kreis bedeuten würde. Es geht um 800 von 1200 Hektar. Obstanbau und Landwirtschaft allgemein wären übrigens auch betroffen. Und damit noch viel mehr Fläche. Und, wohlgemerkt, es geht auch um den Bio-Anbau! Die Stimmung ist mehr als angespannt.

Es geht um die Existenz all jener, die im Landschaftsschutzgebiet anbauen

Wengerter aus dem Kreis, zusammengekommen zum zweiten Weinbaugipfel, blicken fassungslos auf den Entwurf einer neuen EU-Umweltschutzrichtlinie. Es geht um ihre Existenz: All jene, die ihre Weinstöcke in Landschaftsschutzgebieten haben, könnten, wenn aus dem Verordnungsentwurf der EU eine EU-Verordnung wird, ihren Broterwerb nicht mehr betreiben. Denn der Entwurf sieht vor, dass chemische und „besonders gefährliche“ Pflanzenschutzmittel bis 2030 um insgesamt 50 Prozent reduziert und in Landschaftsschutzgebieten gar nicht mehr ausgebracht werden. (Erläuterungen des Bundesumweltamts dazu gibt es hier)

Der Witz – wenn in einer solchen Situation von Witz gesprochen werden kann – ist der: Landschaftsschutzgebiete sind zwar eine Kategorie im Naturschutz, unterliegen jedoch, anders als andere Naturschutzgebiete, geringeren Auflagen und Nutzungseinschränkungen. Sie wurden vielfach etabliert, um die Kulturlandschaft – im Remstal vor allem die vom Weinbau und den Streuobstwiesen geprägte Landschaft – zu schützen. Es geht hier um die gepflegte und geliebte Kulturlandschaft. Diese wäre aber, sollte die Verordnung Wirklichkeit werden, nicht mehr zu erhalten – das Landschaftsschutzgebiet damit hinfällig. Das Remstal bekäme, wären die Wengerter nicht mehr, ein ganz anderes Aussehen. Der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann fürchtet gar, dass sich Weinstadt irgendwann in „Brombeerheckenstadt“ umbenennen werden müsse.

Die Ausrufung vieler Landschaftsschutzgebiete im Rems-Murr-Kreis ging mit einem Versprechen an die Landwirte einher: Sie sollten ihre Flächen weiterhin nutzen dürfen. Doch kommt die EU-Verordnung, wären selbst viele Mittel, die im Bio-Anbau ausgebracht werden, etwa Kupfer, Backpulver, Raps- oder Orangenöl, tabu. Christine Schneider, christdemokratische Abgeordnete des EU-Parlaments aus Rheinland-Pfalz, als Fachfrau in Umwelt- und Landwirtschaftsfragen dem Weinbaugipfel digital zugeschaltet, erklärte: „Es wird immer Erkrankungen und Schädlinge geben“ und dem müsse man als Landwirt begegnen können.

Wird nicht mehr in Deutschland produziert, ist weder dem Naturschutz noch dem Klimaschutz gedient

Christine Schneider sieht in der drohenden Verordnung nicht eine Sicherung, sondern gar eine Gefährdung des Naturschutzes. Denn alles, was nicht mehr in Deutschland produziert werden könne, würde aus anderen Ländern, auch nicht EU-Ländern, importiert. Unter Bedingungen, auf die die deutschen Verbraucher und auch die EU keinen Einfluss nehmen könnten. Dann sei nichts für den Naturschutz und nichts für den Klimaschutz getan. Sie wolle nicht die Schutzgebiete infrage stellen, sagt sie. Obwohl Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viele davon habe. Doch sie verlangt ein „notwendiges Maß“, verweist auf neue Technologien und neue Pflanzen. Die Piwis – pilzresistente Sorten – etwa. Würde sich die Kommission durchsetzen, erklärt Schneider, gebe es „de facto keinen Weinbau in Deutschland mehr“. Das sei „nicht akzeptabel“ und müsse „mit allen Mitteln“ verhindert werden.

Und: Als der EU-Entwurf veröffentlicht wurde, war noch nicht abgeschätzt worden, welche Auswirkungen diese Regeln auf die Ernährungssicherheit haben werden. Angesichts der Erfahrungen, die Deutschland aktuell mit der Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland mache, sollte die Nahrungsmittelproduktion niemals ins Wackeln kommen. Steffen Bilger, einst aus dem Rems-Murr-Kreis, inzwischen CDU-Bundestagsabgeordneter aus Ludwigsburg, bezeichnet diese Politik als „absurd“. Nun ist Wein zwar kein Grundnahrungsmittel, sondern Luxus, doch an diesem Anbau hängen, so betonen die Wengerter, Existenzen. Und somit doch das Leben vieler Menschen.