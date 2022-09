Fatale EU-Pläne: Droht dem Weinbau im Remstal das Aus? Auch Landwirte wütend

Beim Landwirtschaftlichen Hauptfest in Cannstatt wirbt der Rems-Murr-Kreis in Halle 4 für seine schöne Landschaft, Vielfalt und regionalen Lebensmittel, vom Obst bis zum Wein – doch aus Brüssel droht Ungemach: Die Europäische Union will den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten generell verbieten. Der Bio-Winzer Christoph Klopfer aus Großheppach spricht von einem Horrorszenario: Das pauschale Verbot würde das Aus für den Weinbau im Remstal bedeuten. Denn so gut wie alle Wengerter im Remstal von Fellbach bis Schorndorf liegen in einem Schutzgebiet. Die brachliegenden Hänge, auf denen heute Reben wachsen, würden über kurz oder lang verbuschen und verwalden, veranschaulichte Landwirtschaftsdezernent Gerd Holzwarth die drohenden Folgen bei einem Pressegespräch auf dem Cannstatter Wasen.

Auch Landrat Richard Sigel lehnt die EU-Pläne ab

Zusammen mit dem Remstal Tourismus und dem Schwäbischen Wald Tourismus will der Landkreis beim Landwirtschaftlichen Hauptfest (Halle 4, Stand 100) die Themen Landwirtschaft, Direktvermarktung und Tourismus herausstellen. Der Landschaftsschutz sei für die Kreisverwaltung „eine Herzensangelegenheit“, betonte Landrat Richard Sigel am Sonntag beim Gespräch mit Kaffee und Kuchen. Nicht zuletzt diene eine intakte Landschaft auch dem Tourismus. Doch ohne Landwirtschaft und Weinbau sei diese Kulturlandschaft nicht zu haben.

Die Pläne der EU, Pflanzenschutzmittel in Schutzgebieten zu untersagen, lehnt Sigel ab und weiß Bauern und Winzer wie auch die Oberhäupter der Weinbaustädte, Gabriele Zull aus Fellbach und Michael Scharmann aus Weinstadt, hinter sich. „Ohne Landwirtschaft und Weinbau an Rems und Murr und die daraus hervorgehenden qualitativ hochwertigen Lebensmittel ist unser Landkreis nicht mehr lebenswert.“ In einer gemeinsamen Protestnote an den EU-Abgeordneten Rainer Wieland (CDU) formulierten Zull, Scharmann und Sigel ihre klare Ablehnung des Entwurfs.

Selbst Bio-Winzer würden von der EU-Regel ausgeknockt

Das Verbot von Pflanzenschutz trifft nicht nur konventionelle Landwirte, sondern auch Bio-Winzer wie das Großheppacher Weingut Klopfer. Denn im ökologischen Weinbau müsse trotz aller mühsamen Handarbeit und vorbeugenden Maßnahmen ebenfalls gespritzt werden, beispielsweise gegen Pilzkrankheiten Backpulver, Schwefel oder Kupfer, erklärte Christoph Klopfer.

Der Bundesverband ökologischer Weinbau plädiert dafür, den EU-Verordnungsentwurf grundlegend zu überarbeiten. Das Credo von Ecovin lautet: „Ja zu weniger gefährlichen Pestiziden in der Landwirtschaft – Nein zu absehbaren Fehllenkungen des Entwurfs.“

Drei Viertel unserer Landwirtschaften sind schon weg

Schon heute seien Weinbau und Landwirtschaft bestrebt, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern, sagte Michael Stuber, der Leiter des Landwirtschaftsamtes in Backnang. Schon aus Eigeninteresse. Denn Pflanzenschutz ist teuer. Das Landwirtschaftsamt unterstütze die Reduktion. Zwischen Rems und Murr stehen 29.000 Hektar unter Landschaftsschutz. 40 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen, allen voran die Weinberge, befinden sich in einem Schutzgebiet. Ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln würde den Strukturwandel weiter beschleunigen. In den vergangenen vier Jahrzehnten haben bereits drei von vier Landwirten ihre Höfe aufgegeben. Von den einst 4000 Landwirten sind nur noch 1000 übrig.

Die Leute wählen grün - aber sie kaufen nicht grün ein

Denis Schwaderer, der den Stiftsgrundhof bei Backnang betreibt, einen Gemischtbetrieb mit Milchvieh, Ackerbau, Obstbau, Hofcafé und Hofladen, erklärte: Auch er würde seinen Hof auf bio umstellen - wenn es sich denn lohnen würde. Nur: 30 Prozent der Baden-Württemberger hätten zwar die Grünen gewählt – doch nur fünf Prozent stimmten auch mit dem Geldbeutel grün ab und kaufen bio ein.

„Es liegt in der Hand der Verbraucher“, sekundierte Christoph Klopfer. Wie Schwaderer will auch Klopfer nicht als Jammerer und Meckerer abgestempelt werden. Die beiden jungen Landwirte betonen, dass sie ihren Beruf bewusst gewählt haben und auch lieben. Wenn dem Berufsstand jedoch ständig Steine, wie aktuell die EU-Pflanzenschutzverordnung, in den Weg gerollt werden, dürfe sich niemand wundern, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt. Und woher kämen dann die Lebensmittel?