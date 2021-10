„Das Bundesschiedsgericht der FDP hat am 22. Oktober 2021 den vom FDP-Landesschiedsgericht am 30. März 2020 festgestellten Ausschluss von Gudrun Wilhelm und Charlotte Klinghoffer aus der FDP bestätigt. Damit sind die beiden aus der FDP ausgeschlossen. Zwei weitere Mitglieder erhielten vom Bundesschiedsgericht einen Verweis, können aber in der FDP bleiben.“

So fasst der Kreisvorsitzende der FDP Rems-Murr, der Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann, das Ergebnis der Verhandlung im