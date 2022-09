Fehlgeburt: Zwei Frauen erzählen, eine Hebamme aus dem Kreis übt Kritik

Laut Statistik endet mindestens jede siebte Schwangerschaft zu früh. Die Dunkelziffer ist hoch. Doch das Thema Fehlgeburt ist nach wie vor ein Tabu. Zwei betroffene Frauen berichten von ihren Erfahrungen, eine Hebamme aus dem Rems-Murr-Kreis übt Kritik und fordert bessere Beratungsangebote:

Zwei Stunden Leben auf dieser Welt

Lina* war ein absolutes Wunschkind. Larissa* und ihr Mann waren seit langem ein Paar und waren überglücklich, als sich abzeichnete, dass sich ihr Kinderwunsch nach zwei Frühgeburten 2020 endlich erfüllen könnte. Als Larissa* dann in der 20. Schwangerschaftswoche zu einer Routineuntersuchung zu ihrer Frauenärztin ging, gab es keinen Grund zur Besorgnis: Im Ultraschall konnte man das pochende Herz ihrer kleinen Tochter erkennen und auch die ersten Bewegungen ihres Babys hatte die damals 36-Jährige bereits gespürt.

Einen Tag später spürte Larissa abends ein regelmäßiges Ziehen im unteren Rücken, ähnlich von Periodenschmerzen und rief beim Klinikum Ludwigsburg an. "Eine Hebamme sagte 'das sind Wehen, sie müssen sofort kommen'", berichtet Larissa. Doch die Geburt war nicht mehr zu stoppen. Am 12. März 2020 um 6.43 Uhr kam Lina auf die Welt. 20 cm groß, 190 Gramm schwer. Sie hatte nie eine Chance.

"Lina durfte zwei Stunden auf meinem Bauch liegen, bevor sie starb", erzählt Larissa und weint.

Danach lief für Larissa "erst mal alles wie im Film", beschreibt sie ihre Wahrnehmung damals. Sie hätte vor allem funktioniert und organisiert und den Schmerz erst einmal gar nicht so ganz zulassen können. Aber es habe trotzdem gutgetan, dass es Menschen gab, die sie und ihren Mann mitfühlend unterstützen. Ihre Wünsche ernst nahmen. Die Seelsorgerin etwa, war zur Stelle, informierte darüber, dass Lina ein eigenes Grab bekommen könnte und Larissa einen Anspruch auf Mutterschutz hätte, weil sie lebend auf die Welt gekommen war.

"Ich kann heute immer noch nicht verstehen und finde es ganz furchtbar, dass ein Unterschied gemacht wird, ob ein Baby im Mutterleib stirbt oder lebend auf die Welt kommt, wenn es um den Anspruch auf Mutterschutz geht", sagt Larissa. Sie fände es unmenschlich, wenn Frauen nicht die nötige Zeit zum Verarbeiten und Erholen bekämen. Sie selbst hätte die Wochen des Mutterschutzes dringend gebraucht. Um Abschied zu nehmen, mit ihrem Mann. Die Beziehung hätte es ausgehalten, sei gefestigt, sie hätten viel gesprochen. Aber auch, um Ursachenforschung zu betreiben. "Es war klar, dass mein Mann und ich uns weiterhin ein Kind wünschen. Da wollten wir einfach wissen, woran es lag", berichtet Larissa.

Hebamme: Frauen brauchen Zeit und bessere Unterstützung

Dass Larissa und ihr Mann eine so einfühlsame und gute Betreuung genossen haben sei leider nicht selbstverständlich, sagt eine Hebamme aus dem Rems-Murr-Kreis. Sie möchte anonym bleiben - weil sie den Umgang vieler Gynäkologen mit dem Thema Fehlgeburten kritisiert und mit ihrer Meinung nicht ins Kreuzfeuer geraten möchte.

"Schwangere Frauen haben zu jedem Zeitpunkt Anspruch auf Hebammenhilfe", sagt die Hebamme. Auch bei einer Fehlgeburt. Doch das wüssten viele Frauen gar nicht. "Frühgeburten in den ersten Schwangerschaftswochen kommen im Alltag von Gynäkologen sehr häufig vor. Sie überweisen die Frauen dann zur Ausschabung an eine Klinik und das Thema ist für sie erledigt", sagt die Hebamme. Doch für viele Frauen sei die Fehlgeburt ein schwerer Verlust.

Nicht zur Ausschabung drängen lassen

Dringend nötig ist aus ihrer Sicht der Hebamme daher eine bessere Aufklärung über alternative Behandlungsmöglichkeiten und Zeit. "Man muss zum Beispiel nicht sofort ausschaben. Das ist ein Mythos, der unter Medizinern immer noch verbreitet ist." Frauen könnten ihrer Überzeugung nach abwarten, beispielsweise bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Körper die Schwangerschaft auf natürlichem Wege beende. "Mich rufen nach der Ausschabung verzweifelte Frauen an, aber dann ist schon alle passiert." Das sei traumatisch. "Die Betroffenen fühlen sich dann ohnmächtig - wie die Beobachterinnen in einem Film, auf den sie keinen Einfluss hätten."

Krankschreibung und Hebammen-Hilfe

Das Begreifen, dass da "doch etwas war", das Abschiednehmen, die Selbstwirksamkeit, was ihren Umgang mit dem Thema umgehe, sei unsagbar wichtig für die seelische Verarbeitung.

Sie würde sich für die betroffenen Frauen wünschen, dass Gynäkologen ihnen von sich aus zum Beispiel eine Krankschreibung anbieten. Eine Woche oder auch zwei, je nach Wunsch der Patientin. "Manche Frauen möchten das nicht, aber sie sollten die Möglichkeit haben", sagt die Hebamme. Zudem sollte die Frauen darauf hingewiesen werden, dass ihnen Hebammenhilfe zustehe - am besten solle ihnen gleich eine Liste von Kontaktadressen ausgehändigt werden, mit dem Vermerk, welche Hebammen sich zum Thema Tot- und Fehlgeburt besonders fortgebildet haben. "Aber", so die Hebamme, "das wollen viele Gynäkologen nicht."

Zwei Frühgeburten und der Kampf um Selbstbestimmung

Auch Lisa* aus Weinstadt hätte sich eine bessere Beratung und Unterstützung gewünscht. Sie hatte zwei Frühgeburten im ersten Trimester. Damals war sie 35 Jahre alt. "Die erste Frühgeburt war in der achten Schwangerschaftswoche. Es war wie eine Katastrophe, die ich nicht habe kommen sehen. Zudem fühlte ich mich alleingelassen. Auch mein Mann verstand meine tiefe Trauer nicht." Das sei verständlich und nicht ungewöhnlich, erklärt die Hebamme: "Männer sind mit dem Thema Frühgeburt oft überfordert. Sie haben das Kind ja auch noch nicht gespürt. Meiner Erfahrung nach müssen Frauen das - zumindest solange es Aborte im ersten Trimester betrifft - alleine verarbeiten."

Lisa zermürbten zudem Schuldgefühle. Sie war kurze Zeit davor am Becken geröntgt worden, als sie noch nicht wusste, dass sie schwanger war. "Der Orthopäde drängte mich. Er sagte, wenn Sie nicht wissen, ob Sie schwanger sind, dann sind Sie es auch nicht." Eine Arzthelferin sagte dann, die Strahlung sei ohnehin so gering. Das wäre kein Problem. Und Lisa ließ sich röntgen.

"Zwei Wochen später bekam ich nachts plötzlich starke Schmerzen und Blutungen und rief in einer Klinik an. Die Nachtschwester sagte, das käme häufig vor und man könne ohnehin nichts machen und ich solle mich am Morgen bei meiner Frauenärztin melden." Doch die Leitung war dauerbelegt und erst nach zwei Stunden erreichbar. "In dieser Zeit musste ich arbeiten. Und dann bekam ich noch nicht einmal einen Termin, sondern wurde an das Klinikum Winnenden verwiesen." Dort, erzählt sie, habe man sie dann sehr einfühlsam behandelt. Eine Krankschreibung bekam sie aber nur für die Zeit der Behandlung in Winnenden. Danach musste sie ohnehin ihr Kleinkind bei der Tagesmutter abholen. "Ich fühlte mich sehr einsam, auch weil ich niemanden hatte, mit dem ich sprechen konnte", berichtet Lisa.

Das zweite Mal waren dann in der 11. Woche keine Herztöne mehr auf dem Ultraschall sichtbar. Lisas Gynäkologin gab ihr eine Überweisung zur Ausschabung. "Das fühlte sich nicht richtig an und ich wollte nicht wieder so einen Schock erleben wie das erste Mal", sagte Lisa. Sie rief in der Klinik an und bat um Bestätigung der Diagnose. Zudem bat sie um Zeit und recherchierte. Letztlich entschied sie sich dann für eine Ausschabung - doch nicht sofort, wie von ihrer Frauenärztin gewünscht, sondern letztlich erst nach 14 Tagen. "Diese Zeit, in der ich mein Baby im Bauch trug, war einfach wichtig, um zu realisieren, dass es dieses Kind überhaupt gab." Im Freibad sei sie dann von einer Freundin auf den wachsenden Bauch angesprochen worden. "Das war hart. Aber ich sagte ihr nichts."

Kurz vor dem Eingriff in der Klinik bestand Lisa auf einem Ultraschall. "Ich musste einfach noch mal sehen, dass das Herz nicht mehr schlägt." Man habe ihr diesen Wunsch gewährt, aber darauf hingewiesen, dass der Zeitplan der ambulanten Operationen durcheinander gerate. Lisa entschied sich für eine genetische Untersuchung des Embryos. "Nach zwei Fehlgeburten durfte ich das machen lassen", erklärt sie. "Und ich wollte Klarheit." Später, vor der Entlassung, habe ihr eine Assistenzärztin vor zwei Mitpatientinnen ein Paket auf die Bettdecke gelegt und gesagt: "Die Ausschabung verlief problemlos. Wir konnten genug Genmaterial sammeln. Bevor ich das nun zum Labor schicke, wollte ich sie noch fragen, ob sie auch das Geschlecht wissen möchten?" Lisa war sprachlos.

Im Anschluss kämpfte sie für eine Blutuntersuchung, um eine Gerinnungsstörung auszuschließen. "Ich wollte weiterhin ein zweites Kind. Daher wollte ich Faktoren ausschließen, gegen die ich etwas unternehmen kann", berichtet Lisa. Doch die Frauenärztin lehnte ab. Zu teuer und auch unnötig. Lisa wandte sich an ihren Hausarzt. Der schrieb dann eine Überweisung und empfahl einen Gerinnungsspezialisten.

Fehler im Gutachten

"Der Gerinnungsspezialist verlangte vorab 200 Euro Beratungs-Honorar und machte dennoch einen schlimmen Fehler", sagt Lisa. In seinem Gutachten habe er Lisa eine schwere Gerinnungsstörung diagnostiziert, mit der Empfehlung, Heparin zu spritzen und Aspirin einzunehmen. "Ich verglich dann das Gutachten mit dem Laborbericht und stieß auf Widersprüche." Anschließend recherchierte Lisa erneut im Internet und konfrontierte den Gerinnungsspezialisten. Der sagte: "Sie haben recht. Sie haben ja gar keine Gerinnungsstörung. Ich korrigiere das Gutachten und schicke es erneut an ihre Gynäkologin."

Dann konnte Lisa abschließen. Es gab keine Gerinnungsstörung, aber das Baby - ein Junge - hatte Trisomie 15 gehabt. Er wäre nie auf die Welt gekommen. Das hatte die genetische Untersuchung ergeben. Lange Zeit behielt Lisa ihre Geschichte für sich. Inzwischen spricht sie aber mit Freundinnen über ihre Fehlgeburten. "Auch meinen Kindern habe ich erzählt, dass es zwei Babys gab, die in meinem Bauch gestorben sind", sagt sie. Die Antwort ihres Sohnes: "Dann wären wir ja in Wirklichkeit zu viert." Das sei irgendwie erleichternd gewesen, sagt Lisa.

Offener über Fehlgeburten sprechen

Auch Larissa hat das Sprechen mit Freunden gut getan. "Egal was die Statistik sagt, viele Frauen fühlen sich mit der Erfahrung einer Fehlgeburt zunächst allein", sagt die Hebamme. Erst hinterher würde vielen Betroffenen bewusst: eine Freundin, die Nachbarin, die Cousine - viele Frauen teilen dieses Schicksal. Sind Lisas Erfahrungen besonders dramatisch? Oder sind Larissas eher die Norm? "Beide Erfahrungsberichte wundern mich überhaupt nicht. Im Umgang mit Fehlgeburten spiegelt sich auch das Verdrängen des Tabu-Themas Tod in unserer Gesellschaft", sagt die Hebamme. Besonders am Anfang, wenn die Zahl der Frühgeburten besonders hoch und die Schwangerschaft noch nicht sichtbar sei, würden Fehlgeburten oft nicht thematisiert. Dabei vergessen viele: "Das bedeutet zwar einen relativ alltäglichen medizinischen Eingriff. Ein Normalfall in den Praxen. Aber eben auch meistens einen schweren Schicksalsschlag für die betroffenen Frauen."

*die Namen wurden geändert