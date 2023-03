Feile in Brust gestoßen: Prozess gegen Mann aus Weinstadt beginnt verzögert

Mit stundenlanger Verzögerung wegen einer eventuellen Besetzungsrüge hat die Jugendstrafkammer des Stuttgarter Landgerichts die Anklage gegen einen heute 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags doch noch zugelassen. Der Stuttgarter Staatsanwaltschaft zufolge soll der zur Tatzeit am 18. September 2020 erst 19 Jahre alte Angeklagte im Zuge einer Auseinandersetzung am Bahnhof Endersbach einem damals 17-Jährigen eine Metallfeile in die Brust gestoßen haben. Darüber, wie schwerwiegend die zwei Zentimeter breite und zwei Zentimeter tiefe Wunde zwischen der dritten und vierten Rippe war, wird die Gerichtsmedizinerin Melanie Honer aus Tübingen ein Gutachten erstatten.

Vorfall am Bahnhof Endersbach: Einer der wichtigsten Zeugen wird zunächst vertröstet

Der Geschädigte, welcher vor Gericht mit Rechtsanwalt Jens Rabe als Nebenkläger vertreten ist, war am ersten Verhandlungstag bereits als Zeuge geladen und hätte ausgesagt, wenn da die Sache mit der eventuellen Besetzungsrüge seitens der Verteidigung des Angeklagten nicht gewesen wäre: Der Mann ist nicht der einzige Zeuge, der auf die Fortsetzung des Prozesses am Montag, 20. März, vertröstet wurde.

Wie wir kurz nach dem Vorfall am Endersbacher Bahnhof gestützt auf Polizeiangaben berichteten, wurde der damals 17-jährige Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete unter anderem mit Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Täter und nahm ihn noch in der Nacht fest. Ermittelt werden konnte, dass es zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen war.

Einsicht in die Gerichtsakte gefordert

Aus der Haft kam der von Matthias Sigmund und Kristina Brandt vertretene Angeschuldigte deutscher und italienischer Staatszugehörigkeit aus Weinstadt nicht, als es mit dem Prozessauftakt nach mehreren Unterbrechungen schon gar nicht losgehen sollte. Sigmund bat den Vorsitzenden Richter Dr. Johannes Steinbach wiederholt um Einsicht in die Gerichtsakte, um herauszufinden, dass die fünfköpfige Kammer eine Berufsrichterin durch eine andere ersetzt hatte, ohne ihn rechtzeitig darüber zu informieren.

Die ursprünglich zugeteilte Berufsrichterin, so Dr. Johannes Steinbach zum seitens der Verteidigung geforderten Hintergrund für die Umbesetzung, sei einem größeren Fall zugeteilt und durch eine Kollegin ersetzt worden. Der Verteidiger Sigmund vermisste daraufhin den Erlass einer entsprechenden Verfügung und bat abermals um Unterbrechung, um Einsicht in die Gerichtsakte nehmen zu können. Er, der Verteidiger, sei erst am 20. Januar dieses Jahres darüber informiert worden, dass für die ursprünglich vorgesehene Berufsrichterin eine andere einspringt. Deshalb gehöre bis auf eine entsprechende Korrektur eigentlich der ganze Prozess ausgesetzt.

Schulklasse sitzt im Gericht - und gibt vorzeitig auf

„Die Verlesung der Anklage“, so Sigmund, überlasse er der Regie des Vorsitzenden Richters. Johannes Steinbach führte Regie, auf dass es mit dem Prozessauftakt dann doch noch klappte.

Es saß auch eine Schulklasse samt Lehrer mit im Saal, die aber nach stundenlangem Warten die Segel strich und gar nicht mehr mitbekam, worum es in dem Endersbacher Fall vor der Jugendstrafkammer geht. Außer um eine eventuelle Besetzungsrüge.

Der Endersbacher Fall war zuvor schon am Waiblinger Jugendschöffengericht behandelt worden; zunächst ging man davon aus, es könnte eine gefährliche Körperverletzung vorliegen. Die Sache wurde dann aber mit dem Hinweis, es käme auch eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags in Betracht, nach Stuttgart verwiesen.