Es ist ein Fall von außergewöhnlicher, erschütternder, von schwer begreiflicher Dimension: Ein Prozess um vielhundertfachen sexuellen Missbrauch beginnt am Mittwoch, 27. April, am Stuttgarter Landgericht. Angeklagt: ein ehemaliger Handball-Jugendtrainer des SV Fellbach. Was ist bisher bekannt, mit welchem Strafmaß wäre bei einer Verurteilung zu rechnen, wie ist die Beweislage? Der Überblick mit Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Um was geht es?

567 Einzeltaten