Fellbach: Streit zwischen Roller-Fahrer und Smart-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall auf einem Kaufland-Parkplatz am Freitagvormittag (14.10.) ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Laut Angaben der Polizei kam es gegen 10.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in Fellbach zu einem Streit zwischen einem 63-jährigen Smart-Fahrer und einem unbekannten Rollerfahrer.

Kopfschütteln führt zu Handgreiflichkeit

Der 63-Jährige musste demnach stark bremsen, um einen Unfall mit dem Roller-Fahrer zu verhindern. Im Anschluss schüttelte der 63-Jährige wohl mit dem Kopf. Diese Reaktion wegen des beinahe Unfalls gefiel dem Roller-Fahrer aber nicht. Dieser zeigte dem Mann daraufhin den Mittelfinger. Das nahm der 63-Jährige zum Anlass, aus seinem Auto auszusteigen. Der Roller-Fahrer fuhr dann direkt auf den Mann zu, geriet ins Schlingern und prallte gegen den Smart. Er packte den Smart-Fahrer anschließend an der Jacke und schüttelte ihn heftig. Dadurch erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Roller-Fahrer flüchtete danach in unbekannte Richtung. Am Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Täterbeschreibung

Der Täter soll zwischen 17 und 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Helm bekleidetet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden. Insbesondere eine etwa 30-jährige Frau solle sich bei der Polizei melden, da sie wohl den Vorfall gefilmt hat.