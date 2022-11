Fernzug blockiert S-Bahn-Strecke: Verspätungen auf S2 und S3 am Freitagabend

Ein Fernverkehrszug blockiert aktuell die Strecke von Fellbach nach Waiblingen. Grund ist eine technische Störung am Zug. Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund Stuttgart (VVS) mit. Der Zug könne aus eigener Kraft nicht weiterfahren. Deshalb kommt es zu beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr.

Verspätungen und Zugausfälle möglich

Die Linien S2 und S3 verkehren in Richtung Schorndorf und Backnang ohne Halt in Nürnberger Straße und Sommerrain. In der Gegenrichtung können die Halte angefahren werden. Wer hier also von Stuttgart kommend aussteigen will, muss bis Fellbach fahren und dann in eine S2 oder S3 nach Stuttgart umsteigen. Laut VVS kann es außerdem zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.