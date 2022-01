Fahrgäste dürfen nur noch mit FFP2-Maske Busse und Bahnen betreten. Diese neue Regel gilt von Freitag dieser Woche an. In der Gastronomie, im Einzelhandel und in anderen öffentlich zugänglichen Innenräumen müssen alle Personen ab 18 schon seit zwei Wochen eine FFP2-Maske tragen oder einen Mund-Nasen-Schutz, der eine vergleichbar hohe Schutzwirkung hat. Das trifft auf Masken mit folgenden Standards zu, erkennbar am Aufdruck auf der Maske: KN95-/N95-/KF94-/KF95.

Weshalb die