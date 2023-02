Finanzamt Waiblingen im Verzug: Warum dauert zurzeit alles so lange?

Das Finanzamt darf Verspätungs- oder Säumniszuschläge verlangen, sofern Bürger/-innen ihre Steuererklärung zu spät abgeben oder Nachzahlungen nicht rechtzeitig leisten. Umgekehrt können Steuerzahler/-innen nicht einfach das Amt dazu verdonnern, schneller zu arbeiten und zu viel bezahlte Steuern zügiger herauszurücken. Momentan scheint’s, als ob beim Finanzamt Waiblingen die Einkommensteuererklärungen länger liegen bleiben als sonst. Amtsleiter Roland Ludwig hat Fragen dieser Zeitung beantwortet:

Dieses Mal dauert es offenbar viel länger als sonst, bis die Einkommensteuerbescheide für 2021 kommen. Stimmt das, gibt es Verzögerungen?

Das Finanzamt Waiblingen hatte die Bearbeitungszeit in den vergangenen Jahren immer weiter reduzieren können. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend leider gestoppt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die gesetzlichen Abgabetermine nach hinten verschoben. Da viele Bürgerinnen und Bürger ihre Einkommensteuererklärungen dadurch später abgegeben haben, erfolgte auch die Einkommensteuerveranlagung zeitlich später. Durch die Verlängerung der Abgabetermine wurden die Erklärungen aus 2020 oft später – also erst im Folgejahr, sprich 2022 – abgegeben. Diese Erklärungen für 2020 waren von den Beschäftigten im Finanzamt ebenfalls zu erledigen.

Vermutlich ist das nicht der einzige Grund für die Verzögerungen, oder?

Die Bearbeitungszeit der Steuererklärungen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. In Zeiten, in denen besonders viele Bürgerinnen und Bürger ihre Erklärung abgeben, kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. Zudem ist die Bearbeitungszeit unter anderem von der Komplexität und Schwierigkeit des jeweiligen Einzelfalles abhängig. Bei umfangreichen oder komplexen Sachverhalten, bei denen Nachfragen erforderlich sind, kann die Bearbeitungszeit länger dauern. Deshalb können auch die Bearbeitungszeiten der einzelnen Steuerfälle teilweise deutlich voneinander abweichen.

Spielen Energiekrise und Preissteigerungen indirekt auch eine Rolle?

Ja. Viele Bürgerinnen und Bürger sind im Zuge der Energiekrise und der höheren Preise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Dadurch werden die Steuerfälle auch komplexer und zeitaufwendiger – zum Beispiel wegen der Energiepreispauschale, weil es mehr Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen oder mehr Stundungsanträge gibt. Zudem hat sich die Zahl der Einkommensteuererklärungen insgesamt weiter erhöht. Die Fallzahlen steigen seit Jahren kontinuierlich. Wegen der Pandemie – Stichwort Kurzarbeitergeld – hat sich dieser Trend nochmals verstärkt. Allein seit 2020 hat sich die Zahl der Einkommensteuerfälle um circa zehn Prozent erhöht. Diese Mehrarbeiten sowie die Grundsteuerreform stellen das Finanzamt vor große Herausforderungen.

Vermutlich hat es auch das Finanzamt mit Personalmangel zu tun. Wie steht’s damit?

Tatsächlich ist die Personalausstattung ein weiterer Faktor. Neben dem erhöhten Arbeitsanfall wirkt es sich beispielsweise auf die Bearbeitungszeit aus, wenn mehrere Beschäftigte in Elternzeit sind oder wenn verstärkt Beschäftigte in Pension gehen und junge Kolleginnen und Kollegen noch in der Einarbeitung sind. Das Finanzamt Waiblingen hat rund 180 sogenannte MAK, das bedeutet „Mitarbeiterkapazität“. Eine MAK entspricht einer Vollzeitkraft. Da das Finanzamt Waiblingen viele Teilzeitbeschäftigte hat, ist die Anzahl der Beschäftigten deutlich höher. Dabei variiert die Anzahl der Beschäftigten, da diese zum Beispiel in Ruhestand oder Elternzeit gehen. Dadurch kann es auch vorübergehend zu unterschiedlichen Personalausstattungen in den Finanzämtern kommen. Wie anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes oder der Wirtschaft fällt es allerdings auch der Finanzverwaltung zunehmend schwerer, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildungs- und Studienplätze in der Finanzverwaltung zu finden.

Vermutlich bindet das Grundsteuer-Thema viel Personal?

In der Tat stellt die Reform der Grundsteuer die Finanzämter vor eine große Herausforderung. Infolge der Informationsschreiben und der Abgabefristen stehen die Telefone der Hotlines für das Grundvermögen und die Land- und Forstwirtschaft nicht still. Zudem sind täglich eine Vielzahl von Anfragen zu beantworten, die überwiegend auf den elektronischen Kommunikationskanälen eingehen. Zur Bewältigung der Grundsteuerreform haben die Finanzämter ihr Personal in diesem Bereich aufgestockt.

Werden eigentlich die per Elster eingereichten Einkommensteuererklärungen alle von Menschen überprüft oder laufen viele sozusagen maschinell durch und es gibt nur Stichproben?

Nicht nur die elektronisch über die Elster-Schnittstelle, sondern auch die in Papier abgegebenen Einkommensteuererklärungen werden nach der Digitalisierung im Scanzentrum der Landessteuerverwaltung grundsätzlich voll automatisiert geprüft und im besten Fall auch freigegeben. Die digitalisierten Einkommensteuererklärungen durchlaufen insoweit ein Risikomanagementsystem. Darüber hinaus erfolgt, um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und letztlich die Steuergerechtigkeit zu gewährleisten, eine manuelle Stichprobenprüfung in den Finanzämtern nach einer Zufallsauswahl.

Bis wann muss das Finanzamt den Einkommensteuerbescheid fürs Jahr 2021 spätestens verschicken, wenn die Einkommensteuererklärung fristgerecht bis zum 31.10.2022 eingegangen war?

Das Gesetz sieht – abgesehen von den Verjährungsfristen nach der Abgabenordnung – keine Frist vor, bis zu welcher ein Bescheid ergehen muss. Die Steuererklärungen werden grundsätzlich nach Eingangsdatum bearbeitet. Die genaue Bearbeitungszeit einer Einkommensteuererklärung variiert je nach Arbeitsbelastung im Finanzamt. Im Durchschnitt dauert die Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung acht bis zehn Wochen. Bei umfangreichen oder komplexen Sachverhalten oder in Zeiten, in denen besonders viele Bürgerinnen und Bürger ihre Erklärung abgeben, kann es jedoch länger dauern. Trotz der insgesamt schwierigen Umstände sind die Bearbeitungszeit und eine zeitnahe Bearbeitung wichtige Anliegen des Finanzamtes Waiblingen, da wir uns als bürgerorientierte Verwaltung verstehen.

Auf der Homepage des Finanzamtes ist ein anonymes Hinweisgebersystem zu finden. Wie intensiv wird das genutzt? Wie viele Hinweise, die den Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Waiblingen betreffen, gingen 2022 ein?

Das anonyme Hinweisgeberportal wurde Ende August 2021 von der baden-württembergischen Steuerverwaltung eingeführt. Baden-Württemberg war damit das erste Bundesland, das seinen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren, digitalen, anonymen Kommunikationsweg bereitgestellt hat, um Verstöße gegen Straf- und Steuergesetze anzuzeigen. Bisher gingen zahlreiche Hinweise ein. Eine aktuelle Statistik, wie viele Hinweise den Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Waiblingen betreffen, liegt mir nicht vor.