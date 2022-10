Flüchtlinge im Rems-Murr-Kreis: Bürgermeister befürchten soziale Spannungen

Nach dem Brandbrief der fünf Oberbürgermeister und einer Oberbürgermeisterin aus dem Rems-Murr-Kreis haben die Rathauschefs mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten gesprochen und erneut klargemacht: „Wir sind am Anschlag und kommen an unsere Kapazitätsgrenzen“, sagte Michael Scharmann, Oberbürgermeister von Weinstadt, stellvertretend für alle.

Das gelte sowohl für die Unterbringung von Geflüchteten als auch deren ausländerrechtliche Betreuung, die Unterstützung durch Ehrenamtliche sowie die finanzielle Belastung für die Städte und Gemeinden. Seine Kollegen und er befürchten zunehmend soziale Spannungen und erwarten vom Land, dass es dem Bund signalisiert, dass es am Limit sei. Der Bund wiederum müsse sich dafür einsetzen, dass die Flüchtlingsströme innerhalb Europas gerechter verteilt werden. „Wir dürfen uns mit Anreizen nicht übertreffen“, warnte er.

Unsicherheit darüber, wie es weitergeht

Konkrete Schritte werden laut Integrations-Staatssekretär Siegfried Lorek nach dem Gespräch im Fellbacher Rathaus, an dem neben der Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp auch mehrere Landtagsabgeordnete teilgenommen haben, deshalb nicht eingeleitet, weil sie es bereits seien. So habe das Land etwa die Zahl der Plätze in der Landeserstaufnahme seit Februar von 6500 auf fast 11.700 erhöht. Auch stehe für ihn fest, dass der Bund weitere Finanzierungszusagen machen müsse.

Das Gespräch mit der OB-Riege aus dem Kreis hat für Lorek bestätigt, dass alle Ebenen zusammenarbeiten müssten. Denn die Lage ist eine große Herausforderung: „In diesem Jahr sind bisher mehr als 150.000 Menschen nach Baden-Württemberg gekommen“, sagte Lorek. 132.000 davon sind Geflüchtete aus der Ukraine, 18.000 Asylsuchende aus anderen Ländern. Rund 2500 Menschen wurden aus humanitären Gründen aufgenommen. Zum Vergleich: Bei der Flüchtlingswelle 2015 wurden im ganzen Jahr im Land 101.000 Menschen aufgenommen. Und es ist erst Mitte Oktober. Rund vier Prozent davon muss der Rems-Murr-Kreis unterbringen.

Wenn weitere Hallen belegt werden, fällt der Schulsport aus

Und das wird zunehmend schwieriger, sowohl wegen der großen Zahlen als auch der Unsicherheit, wie sich die Situation entwickelt. „Wir sind an einem Kipppunkt“, sagte Landrat Richard Sigel. Der Landkreis teile die Sicht der Oberbürgermeister.

Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel konkretisiert, was das bedeutet: So laufe in Schorndorf gerade die erste Halle voll, in der die Stadt Geflüchtete unterbringe. Noch könne man den Schulsport mühsam aufrechterhalten, weil die Schüler von einem Busunternehmen in einen anderen Ortsteil gefahren würden. Wenn aber eine weitere Halle belegt werden muss, sei die Umverteilung nicht mehr möglich, der Schulsport müsse gestrichen werden – und das ausgerechnet jetzt, wo dem Schul- und Vereinssport nach der langen Corona-Zwangspause eine besondere Bedeutung zukomme. „Natürlich können wir über Modulbauten nachdenken“, sagt Hornikel. „Aber wir können sie nicht bezahlen.“ Das Geld müsste an anderer Stelle eingespart werden, etwa bei den Zuschüssen für Sportverein und Kultur.

Es geht um mehr, als die Menschen unterzubringen

Für den Winnender Rathauschef Hartmut Holzwarth steht fest, dass es staatlicher Unterstützung bedarf, und zwar sowohl für die Finanzierung baulicher als auch personeller Maßnahmen.

Doch es sind nicht nur die finanziellen Nöte, die die Oberbürgermeister umtreiben: „Es ist klar, dass die Unterbringung von Menschen, egal welcher Herkunft, auf engem Raum in einer Zeltstadt mit bis zu 450 Plätzen alles andere als ideal ist“, sagt Maximilian Friedrich, Oberbürgermeister von Backnang. Hinzu komme, dass diese Menschen ärztliche Versorgung brauchten sowie Plätze in Kitas und Schulen.

„Wir brauchen Perspektiven und Planungssicherheit“, mahnte Waiblingens Rathauschef Sebastian Wolf an. Dafür müsse man weiter Öffentlichkeit schaffen und im Austausch bleiben, sagte Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. „Wir nehmen Menschen vor Ort auf und tun das aus Überzeugung. Aber in unseren Kapazitäten gibt es Grenzen.“ Denn man müsse die Menschen nicht nur unterbringen, sondern ihnen auch gerecht werden. Damit sprächen die Oberbürgermeister aus dem Rems-Murr-Kreis stellvertretend und parteiunabhängig auch für andere Städte und Kreise.