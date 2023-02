Flüchtlinge im Rems-Murr-Kreis: Schaffen wir das? Interview mit Landrat Sigel

Krieg, Krisen, Katastrophen: Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, ist zuletzt stark angestiegen. Auch im Rems-Murr-Kreis kamen 2022 wieder mehr Geflüchtete an – eine Herausforderung. Bund, Länder und Kommunen beraten beim Flüchtlingsgipfel am Donnerstag (16. 2.), wie man diese Herausforderung bewältigen kann. Die Lage ist angespannt. Wir haben im Vorfeld mit Landrat Dr. Richard Sigel darüber gesprochen. Das Interview führte Alexander Roth.

Herr Sigel, im letzten Jahr ist die Zahl der Asylanträge wieder deutlich angestiegen. Und wird wohl erst mal hoch bleiben. Die Ukraine steht unter Beschuss, auch in anderen Teilen der Welt herrscht Krieg. Dazu kommen Hunger, Terror, Katastrophen. Menschen sind auf der Flucht. Auch zu uns. Angelehnt an das bekannte Zitat von Angela Merkel: Schaffen wir das?

Ich glaube, wir haben eine andere Ausgangssituation heute, in der Krieg herrscht, in der es eine Erdbebenkatastrophe gibt und Corona immer noch nachwirkt. Was wir jeden Tag bewältigen, sind unglaublich große Herausforderungen. Das gelingt uns, indem wir auf kommunaler Ebene jeden Tag hart arbeiten – um gute Maßnahmen zu finden und Akzeptanz zu schaffen. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir die Menschen, die derzeit zu uns kommen, auch unterbringen können. Aber einfach nur zu sagen, „wir schaffen das“, wäre zu kurz gesprungen. Ich glaube, das hat man auch beim Zitat von Angela Merkel gemerkt, das ja unterschiedlich interpretiert wurde. Das Zitat verkürzt einfach, wie viel Anstrengungen nötig sind.

Ein schweres Erdbeben hat Anfang Februar Teile der Türkei und Syrien erschüttert. Mehr als 40.000 Menschen sind gestorben. Es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre – und eine humanitäre Notlage, vor der viele Menschen fliehen. Macht sich das im Rems-Murr-Kreis schon bemerkbar?

Das macht sich bemerkbar in der Betroffenheit. Wir haben als Landkreis die Trauerbeflaggung gehisst, um zu zeigen, dass wir uns mit der Region verbunden fühlen. Aber es kommen noch keine Menschen aus den betroffenen Gebieten bei uns an. Die Forderungen nach Erleichterungen bei Visa stehen aber im Raum. Und ich rechne fest damit, dass noch Menschen aus den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien zu uns kommen werden.

Schauen wir kurz in die Zukunft. Unabhängig davon, wie Kriege verlaufen und Konflikte sich entwickeln, wird die Klimakrise zu weiteren Fluchtbewegungen führen. Was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu?

Prognosen sind schwierig. Das haben wir bei der Flüchtlingsthematik jetzt mehrfach erfahren müssen. Wir versuchen für uns als Landkreis mit Modellrechnungen vorherzusagen, wie viele Menschen zu uns kommen werden. Für diese planen wir dann ausreichend Kapazitäten, um sie menschenwürdig unterzubringen, und auf Turnhallen und andere Notlösungen verzichten zu können. Aber diese Prognosen hängen von vielen Faktoren ab. Wir haben als Landkreis bereits jetzt Plätze für 1000 Menschen fest eingeplant und schauen, dass wir zusätzlich flexible Plätze haben. Das Ziel und Vorgabe des Landes war in der Vergangenheit, dass man sehr schnell Kapazitäten wieder abbaut. Das hat uns in der aktuellen Krise das ein oder andere Problem beschert. Wir müssen deshalb jetzt frühzeitig und langfristig in Strukturen investieren, um handlungsfähig zu bleiben.

Beim Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine war eine Welle der Solidarität zu spüren. Geflüchtete wurden von Privatleuten bei sich aufgenommen. Überhaupt spielt zivilgesellschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe seit Jahren eine große Rolle. Reichen staatliche Strukturen nicht aus?

Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, das staatliche Strukturen auf Dauer nicht alle Erwartungen erfüllen und alle Probleme lösen können. Wir merken in den Verwaltungen der Städte, Gemeinden und Landkreise die langen Phasen der Dauerkrisen und Belastungsspitzen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir, wie alle anderen Bereiche, damit kämpfen, überhaupt geeignetes Personal zu finden. Von daher brauchen wir ganz dringend die Ehrenamtlichen, auch als Bindeglied in die Gesellschaft. Als diejenigen, die vermitteln und letztendlich dazu beitragen, dass wir eine hohe Akzeptanz haben, wenn Geflüchtete in eine Gemeinde oder eine Stadt kommen. Das ist wichtig, um nicht zu sagen unverzichtbar für gelingende Integration. Deswegen kümmern wir uns besonders um die Ehrenamtlichen. Aber natürlich merken wir auch, dass das Ehrenamt endlich ist. Wir merken, dass Corona Strukturen verändert hat, dass sich Strukturen auch aufgelöst haben.

Geplante Unterkünfte für Geflüchtete sorgen in mehreren Gemeinden für rege Diskussionen. Nach Ihrer Wahrnehmung: Wächst der Widerstand in der Bevölkerung gegen bestimmte Maßnahmen?

Für uns war schon in der Flüchtlingskrise 2015 wichtig: Wir arbeiten eng mit den Städten und Gemeinden zusammen. Wir sind dabei fair und transparent, wir informieren die Bevölkerung sehr, sehr früh. Wir versuchen, so Akzeptanz zu erreichen, damit Lösungen vor Ort angenommen werden. Wir sind daher in einigen schwierigen Fällen auch immer wieder Kompromisse eingegangen. Zum Beispiel haben wir Unterkünfte nicht maximal belegt, oder nur mit einer bestimmten Zielgruppe – wobei das natürlich immer Grenzen hat, weil wir nicht wissen, welche Menschen zu uns kommen. Aber wenn das Thema konkret wird, wenn konkret eine Unterkunft geplant wird, dann wird sie natürlich für die Bevölkerung sichtbar. Auch für Menschen, die das Thema Flüchtlinge bisher nicht in ihrem Alltag betroffen hat. Dort beginnt dann auch immer die persönliche Betroffenheit. In den Medien hören wir aktuell nur: Alles kein Problem, kriegen wir hin. Aber die Flüchtlingsunterbringung ist eine riesige Herausforderung, und man muss die Menschen dafür gewinnen, die neu Angekommen in ihrem Umfeld so zu integrieren, dass ein Miteinander gut funktioniert.

Eine zentrale Angst, die bei der Diskussion um Unterkünfte immer wieder zur Sprache kommt, ist die vor zunehmender Kriminalität. Rechte Gruppierungen schüren diese Angst zusätzlich. Was können Sie Menschen entgegnen, die sich diesbezüglich Sorgen machen?

Natürlich werden solche Argumente immer angeführt, um auch eine gewisse Wirkung zu erzielen. Die Zahlen, die Fakten, die Statistiken sagen allerdings, dass es nicht zwingend so sein muss. Aber Gefühle lassen sich auch nicht einfach mit Statistiken wegwischen. Und es gibt eben immer wieder dramatische Einzelfälle, die in diesem Kontext stehen. Das weckt für mich verständlicherweise Sorgen, weckt Ängste. Was können wir tun? Diese Ängste und Sorgen ernst nehmen und uns bemühen, Lösungen bei der Flüchtlingsunterbringung zu finden, die akzeptiert werden. Deshalb müssen wir Vorkehrungen treffen, dass möglichst kein Problem mit Kriminalität entsteht.

Ein Extrembeispiel: Rechtsextremisten haben im Dezember in Stuttgart einen Vereinsvorstand bedroht. Hintergrund war eine geplante Unterkunft auf dem Gelände des Sportvereins. In anderen Bundesländern wurden zuletzt Gemeinderatssitzungen belagert. Salopp gesagt: Der Ton gegenüber Verantwortlichen wird deutlich rauer. Auch bei uns?

Das kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. Aber eins steht fest, auch aus eigener Erfahrung: Dort, wo Menschen unmittelbar mit der Thematik konfrontiert werden, weil in ihrer Nachbarschaft eine Unterkunft entstehen soll, führt das auch dazu, dass sehr intensiv und emotional diskutiert wird. Und Fakt ist, dass manchmal auch Gruppierungen versuchen, das für ihre Ziele zu missbrauchen. Ganz allgemein kann man sagen: Die Diskussion vor Ort und in den Städten ist keine einfache. Man darf aber gerade deshalb die Herausforderung der Flüchtlingsunterbringung nicht kleinreden. Es ist einfach eine riesengroße Herausforderung, diese große Zahl an Menschen bei uns zu integrieren. Das funktioniert nicht mal so eben nebenbei.

Die Unterbringung von Geflüchteten bei Privatleuten und Gemeinschaftsunterkünften kann keine Dauerlösung sein. Wie gelingt es, in Zeiten von Wohnungsnot und steigenden Mieten, Geflüchteten eigene Wohnungen zu verschaffen?

Da ist eines wichtig: Wann reden wir von welchen Geflüchteten? Wir müssen immer Gemeinschaftsunterkunft und Anschlussunterbringung unterscheiden. Unser System war immer darauf angelegt, Menschen erst mal in großen Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, um zu klären, ob sie ein Recht auf Asyl haben. Wenn sie das haben, wechseln sie dann später in eine Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden, um sie dauerhaft bei uns zu integrieren. Aufgrund der sprunghaft steigenden Zahlen 2015/16, – und das haben wir auch jetzt mit den Ukraine-Flüchtlingen, die einen Sonderstatus haben – hat sich dieses System aufgeweicht. Geflüchtete können sehr schnell von den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in die Anschlussunterbringung der Städte und Gemeinden wechseln. Das stellt uns als Landkreis, aber auch die Städte und Gemeinden vor Probleme. Ich glaube kaum, dass wir in der nötigen Geschwindigkeit Wohnraum schaffen können. Der Boom in der Baubranche hat in den letzten Jahren sein Übriges dazu beigetragen. Obwohl wir als Landkreis Millionen in bezahlbaren Wohnraum investieren, ist das eine Herkulesaufgabe. Da fehlt mir in der Region Stuttgart tatsächlich die Fantasie, wie wir das in der eigentlich vorgesehenen Qualität hinbekommen können. Nicht zuletzt, weil es gerade im Ballungsraum, wie bei uns in der Region Stuttgart, schon kaum geeignete Grundstücke gibt. Und selbst mit Grundstück braucht es die Akzeptanz, dann dort auch Geflüchtete unterzubringen. Deswegen sind wir ständig dabei, uns intensiv mit den Städten und Gemeinden abzustimmen, um passende Lösungen zu finden.

Mit Wohnungen hört es nicht auf. Kinder brauchen Betreuungsplätze, sollen zur Schule gehen können. Die Personaldecke ist dünn, in allen Bereichen. Wie kann das trotzdem gelingen?

Uns fehlen laut Jobcenter derzeit allein Plätze für 700 Menschen, die Sprachkurse machen wollen. In den Kindergärten und Schulen ist zwar unheimlich viel passiert, aber wir haben auch schon ohne Flüchtlingswelle einen Engpass, um die Betreuungszeiten abzudecken. Diese müssen die Kommunen schon jetzt teilweise kürzen. Da kommen wir tatsächlich an Grenzen dessen, was wir leisten können. An dieser Stelle dürfen auch staatliche Leistungsversprechen nicht überzogen formuliert werden. Wenn die Politik Dinge verspricht und sie nicht einlösen kann, leidet das Vertrauen in den Staat und die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Das sollte man immer im Blick haben und daher lieber mit Versprechungen zurückhaltend sein. Lieber das zuverlässig umsetzen, was möglich ist.

Das Bundesinnenministerium hat für heute zum Flüchtlingsgipfel geladen – was erhoffen Sie sich davon?

Ich erhoffe mir Realitätsnähe. Dass der Bund sieht, wie groß die Herausforderung ist, und adäquat darauf reagiert. Mit dem Aufbau eigener Unterkünfte, auch zusätzliche Kapazitäten auf Ebene der Länder. Dass wir nicht direkt und ohne ausreichende Vorbereitung Flüchtlinge zugewiesen bekommen, wenn wieder ein Zustrom von Menschen aus Krisengebieten kommt. Ich erwarte zudem, dass wir Kosten auf kommunaler Ebene weiterhin vollständig erstattet bekommen. Und dass wir in Sachen Bürokratie, was die Realisierung von Unterkünften betrifft, Erleichterungen bekommen. Das sind die drei Punkte, die uns helfen werden, mit den Herausforderungen weiter fertig zu werden.

Vielen Dank für das Gespräch.