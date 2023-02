Folgen des Ukraine-Kriegs für Jobcenter: „Besondere und krisenhafte Situation“

Seit rund einem Jahr ist Karsten Bühl Geschäftsführer des Jobcenters Rems-Murr. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie beispielsweise Schulen, Schul- und Landratsamt sei im Rems-Murr-Kreis außergewöhnlich gut, sagt der gebürtig aus dem Raum Freiburg stammende 42-Jährige, der seit zwölf Jahren in Stuttgart lebt. Im vergangenen Jahr war diese Zusammenarbeit ganz besonders wichtig, denn sein erstes Jahr in Waiblingen verlief wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine völlig anders als geplant.

„Als ich angefangen habe, gab es noch einige Corona-Beschränkungen. Eigentlich war geplant, das Jobcenter nach und nach wieder auf die Öffnung und mehr persönliche Kontakte umzustellen.“ Doch die Fluchtbewegung wegen des Kriegs in der Ukraine habe diese Pläne komplett verändert: „Von einem Tag auf den anderen waren dann viele Menschen aus der Ukraine vor Ort im Jobcenter.“ In den ersten Wochen sei das Jobcenter zwar nicht direkt betroffen gewesen, doch schon bald stand fest: Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen ab 1. Juni 2022 vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II wechseln. Diese Grundsicherung für Arbeitssuchende muss beim Jobcenter beantragt werden.

Mitarbeitende leisten Überstunden und Mehrarbeit

Um die vielen Anträge überhaupt bearbeiten zu können, wurden die Beratungszeiten ausgeweitet, für die Mitarbeitenden des Jobcenters Rems-Murr Überstunden und Mehrarbeit angeordnet. Es wurden Dolmetscher ins Haus geholt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an einigen Tagen auch vor Ort in Aufnahmeeinrichtungen und Hallen die Möglichkeit angeboten, die Anträge auszufüllen. „Es war eine besondere und krisenhafte Situation“, erinnert sich Bühl.

Aktuell erhalten im Rems-Murr-Kreis rund 3600 aus der Ukraine geflüchtete Menschen diese existenzsichernden Leistungen, das sind 17 Prozent aller Leistungsempfänger. Etwa ein Drittel davon sind Kinder, zwei Drittel sind zwischen 15 und 65 Jahre alt. Unter den Geflüchteten sind außerdem deutlich mehr Frauen als Männer. „Die Dynamik hat nachgelassen. Es kommen nach wie vor Menschen an, doch es sind deutlich weniger als im Sommer“, so Bühl. Für das Jobcenter bedeutet das zwar weniger Neuanträge, nicht aber weniger Arbeit. Denn die Geflüchteten sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden. „Die größte Herausforderung ist es, Deutsch zu lernen“, sagt Bühl. Dafür bieten unter anderem Sprachkursträger sogenannte Integrationskurse an, in denen in neun Monaten die Sprache so weit erlernt werden soll, dass das B1-Niveau erreicht wird. Auf diesem Niveau können sie das Wesentliche verstehen, wenn man langsam und in einem nicht allzu ausgeprägten Dialekt mit ihnen spricht. „Die ersten Teilnehmer, die im August gestartet sind, werden bald fertig. Wenn das Ziel des Kurses erreicht wurde, sind die Chancen gut, eine Arbeitsstelle zu finden“, sagt Bühl.

Ziel der Beraterinnen und Berater sei, die Geflüchteten in ihren erlernten Beruf einzugliedern. Aber nicht immer sei das möglich. Jeder Mensch lerne die Sprache unterschiedlich schnell, wer etwa passabel Englisch spreche, tue sich leichter als jemand, der keine Fremdsprache beherrsche. Manche Geflüchtete wollten auch gar nicht lange in Deutschland bleiben, sondern planten eine baldige Rückkehr in die Ukraine. Für sie gehe es in erster Linie darum, mit einem Job Geld zu verdienen, bis sie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Für die individuellen Beratungen gibt es im Jobcenter ein Team, das sich speziell um Geflüchtete kümmert.

Beratung ist der Kern der Arbeit des Jobcenters

Beratung, das ist das Kerngeschäft des Jobcenters. Und das will Karsten Bühl mit seinem Team in den kommenden Monaten „modern und bürgerfreundlich“ gestalten. Dazu gehöre inhaltlich in nächster Zeit vor allem, die Beratung im Leistungsbereich zu verbessern, beispielsweise müssen die Mitarbeitenden beim Thema Bürgergeld weitergebildet werden. Doch auch die Art und Weise, wie Beratungen stattfinden, verändert sich. „Vor der Corona-Pandemie lief fast alles persönlich, während der Pandemie hauptsächlich telefonisch. Nun wird beides verbunden“, erklärt Bühl. Seit dem vergangenen Jahr können beispielsweise Termine online vereinbart werden, sogar ein Neuantrag auf SGB II ist seit Oktober digital möglich. Dieses digitale Angebot wird in den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut, dazu gehört neben dem Beantragen von Leistungen auch die Möglichkeit, Beratungen per Video durchzuführen.