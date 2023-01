Früh oder spät Kinder kriegen? Mütter aus dem Rems-Murr-Kreis teilen Erfahrungen

Frühe Mutterschaft wird immer seltener. Nur 337 Mütter waren 2020 laut den Mutterschafts- und Geburtendaten in der Regionaldatenbank Genesis bei der Geburt ihres Kindes unter 25 Jahre alt (2,31 Prozent), darunter 28 jünger als 20 Jahre (0,67 Prozent). 1026 Mütter waren zwischen 25 bis 30 Jahre alt (24,68 Prozent). Die meisten Mütter im erfassten Zeitraum waren bei der Geburt zwischen 30 und 35 Jahre alt, und zwar 1690 (40,64 Prozent).

Als „späte Mutter“ und „Risikoschwangere“ werden medizinisch alle werdenden Mütter ab 35 Jahren bezeichnet. Im Rems-Murr-Kreis weist die amtliche Statistik bis zum 31. Dezember 2020 1105 Neugeborene mit einer über 35-jährigen Mutter aus, das ist ein Anteil von 26,58 Prozent an allen 4.158 Geborenen dieses Jahrgangs. 4,79 Prozent aller Mütter waren bei der Geburt über 40 Jahre alt.

Medizinisch betrachtet, steigt das Risiko für Komplikationen oder Behinderungen beim Baby mit zunehmendem Alter. Allerdings bescheinigen Frauenärzte den Risikoschwangeren auch, besonders sorgsame Schwangere zu sein, die die Kontrolltermine einhalten, gesund essen, nicht rauchen und keinen Alkohol trinken und versuchen, Stress zu vermeiden.

Bildungsniveau wirkt sich auf das Alter von Müttern aus

Wichtigsten Anteil daran, dass viele Frauen sich erst ab 30 Jahren für Kinder entscheiden, hat das Bildungsniveau. Ein hoher Akademikerinnenanteil unter den Erwerbstätigen geht mit einem höheren Anteil älterer Mütter einher: In Baden-Württemberg stellt das Statistische Landesamt fest, dass an Orten, an denen viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind. So habe der Stadtkreis Heidelberg mit den meisten Spätgebärenden auch den mit Abstand höchsten Akademikerinnenanteil unter den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Umgekehrt sei in den meisten Kreisen mit einem geringen Anteil „später Mütter“ auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einem Abschluss an einer Fachhochschule oder Universität unterdurchschnittlich.

So weit die Statistik. Doch wie erleben Mütter aus dem Rems-Murr-Kreis die Vor- und Nachteile einer frühen oder späten Mutterschaft?

Daniela Heinze aus Schwaikheim bezeichnet sich augenzwinkernd als ihre eigene Statistik. Denn die heute 42-Jährige ist zum ersten Mal mit 18 Jahren Mutter geworden, das zweite Kind kam mit 28 Jahren und das dritte mit 36 Jahren. Alle drei Kinder waren Wunschkinder und für sie war ihr Weg gut und richtig.

Dennoch gebe es natürlich Unterschiede, ob eine Frau mit 18 oder 36 Jahren Mutter wird. „Die größte Veränderung habe ich darin wahrgenommen, wie andere Menschen jeweils auf mich und mein Baby reagierten“, sagt Daniela Heinze. Viele seien vermutlich automatisch davon ausgegangen, dass das erste Baby ungeplant gewesen sei und sie viel Hilfe von ihrer Mutter gehabt habe. So war es aber gar nicht: „Ich hatte schon mit 16 eine eigene Wohnung, hatte viel Erfahrung als Babysitterin gesammelt und war gut vorbereitet auf die erste Schwangerschaft. Sie habe sich bewusst dafür entschieden, sich zunächst um die Familienplanung zu kümmern und später erst eine Berufsausbildung zu machen. „Ich wollte immer früh Mutter werden.“ In ihrer Familie bekämen fast alle Frauen früh Kinder, auch Daniela Heinze ist bereits Oma, weil ihre älteste Tochter mit 20 Jahren Mutter geworden ist.

Jung Mutter zu werden, hat Vorteile, findet Daniela Heinze. Dazu gehört, dass die Kinder mit Großeltern und Urgroßeltern aufwachsen und mit diesen noch Zeit verbringen können. Auch das Aufstehen nachts in der ersten Zeit nach der Geburt habe sie mit 18 und 28 besser weggesteckt als mit 36. Doch es gebe auch gute Gründe, später Mutter zu werden. „Die Teeniezeit mit meinem ersten Kind habe ich als anstrengend empfunden, da wir vom Alter her so nah beieinanderlagen. Jetzt mit über 40 ertrage ich Zickereien entspannter.“ Natürlich sei man mit zunehmendem Alter auch souveräner, sowohl im Umgang mit den Kindern als auch bei Behördengängen und ähnlichem. Unsicher allerdings habe sie sich nie gefühlt.

Mit 24 Jahren viel unsicherer als mit 32 Jahren

Jennifer Jacobi aus Kernen erlebte das anders. Sie hat ihr erstes Kind mit 24 Jahren und das zweite mit 32 Jahren bekommen. „Unterschiedlicher können Schwangerschaften und Geburten nicht sein“, sagt sie. Zwar habe sie schon früh einen Kinderwunsch gespürt, rückblickend sei sie mit 24 Jahren aber noch etwas zu jung gewesen. „Weil ich eine pädagogische Ausbildung hatte, dachte ich, gut vorbereitet zu sein. Die Mutterrolle hat mich beim ersten Kind dennoch am Anfang überfordert.“

Ein ungeplanter Kaiserschnitt, ein Baby, das sehr viel schrie: Jennifer Jacobi fühlte sich hilflos. Aus Schule und Ausbildung sei sie in diesem Alter auch noch gewöhnt gewesen, dass andere Menschen ihr sagen, was zu tun ist – und war nun als Mutter auf sich allein gestellt. Sie sei eigentlich noch nicht richtig erwachsen gewesen bei der Geburt ihres ersten Kindes und deshalb sehr unsicher, sagt sie heute. So sehr sie ihr Kind liebte, zunächst konnte sie sich nicht vorstellen, noch ein weiteres Kind zu bekommen.

Mit einem neuen Partner kam der Kinderwunsch dann doch noch einmal wieder, und dieses Mal wollte sich Jennifer Jacobi nicht von der Hilfe anderer abhängig machen. „Ich habe mich bei der zweiten Schwangerschaft ganz anders vorbereitet. Ich wollte sicher in die Geburt gehen, habe mich mit Hypnose beschäftigt und wurde im Geburtshaus Backnang eng von einer Hebamme begleitet.“ So sei die Geburt selbstbestimmt verlaufen und sie habe die erste Zeit mit ihrem Baby ganz anders erlebt. „Man kann Dinge mit zunehmendem Alter besser hinnehmen, etwa den Schlafmangel in der Nacht“, sagt die zweifache Mutter.

Es sei aber nicht nur die emotionale Reife, die es ihr leichter gemacht habe, mit 32 Mutter zu werden. „Mit 24 Jahren war ich gerade frisch im Beruf, hatte keinerlei Rücklagen. Als Familie ist das schwer, man muss seine Ansprüche zurückschrauben und sich das Geld gut einteilen.“ Nicht zuletzt habe sie sich finanziell bis heute nicht ganz davon erholt, bisher fast nie Vollzeit gearbeitet zu haben.