Freibad-Wetter im Rems-Murr-Kreis: So warm wird das Wochenende

Wer am Wochenende ins Freibad gehen möchte, hat laut Wettervorhersagen gute Aussichten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in Deutschland (Stand 29.06., 11.00 Uhr) am Samstag (02.07.) und Sonntag (03.07.) mit keinen markantem Wetter. Insgesamt soll es sommerlich warm werden. Im Südwesten kann es vereinzelt zu schwachen Schauern kommen.

Sonnig, wolkig und vereinzelt Schauer

Am Freitag (01.07.) zeigt sich die Sonne vermutlich noch nicht: In Baden-Württemberg soll es laut DWD (Stand 29.06., 13.49 Uhr) zunächst bedeckt oder stark bewölkt sein. Außerdem kann mit Schauer und verstärktem Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Samstag (02.07.) kühlt es etwas ab. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad. Tagsüber wird es sommerlich: Der DWD rechnet in Baden-Württemberg mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad.

In der Nacht zum Sonntag (03.07.) liegen die Tiefstwerte bei 16 bis 11 Grad. Tagsüber ist es wieder sonnig. Im Südwesten wird es im Laufe des Tages wolkiger. Vereinzelt kann es zu schwachem Schauer kommen. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad.

Zusammengefasst kann man sagen: "Im Südwesten wird es am Samstag und Sonntag wieder zunehmend heiß und sehr sonnig, es bleibt aber trocken", so der DWD auf Nachfrage.

Temperaturen im Rems-Murr-Kreis bis zu 31 Grad möglich

Schaut man sich aktuelle Wettervorhersagen (Stand 29.06., 14.45 Uhr) für den Rems-Murr-Kreis auf Internetseiten wie "Wetter Online" oder "wetter.com" an, finden sich dort fürs Wochenende Temperaturen von bis zu 31 Grad.

Nach dem heißen Wochenende, kann es am Montag (04.07.) im Süden Deutschlands zu Gewittern kommen.