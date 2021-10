Wir werden einander viel verzeihen müssen: Jens Spahns Prognose hat sich nicht ohne Grund fest eingegraben ins kollektive Gedächtnis.

Wir werden einander viel verzeihen müssen: Das gilt auch im Privaten, in Partnerschaften, in Familien, in Freundeskreisen. Erbittert wurde und wird noch immer über Corona-Fragen gestritten. Kein anderes Thema hat es seit sehr langer Zeit geschafft, so viel Zwist zwischen Menschen zu treiben – selbst dann, wenn sie sich eigentlich mögen, sich nahestehen.