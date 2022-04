Lebensmittelverschwendung. Ein langes Wort. Und ein Missstand unserer Konsumgesellschaft, an den wir uns trotz vieler Filme und Debatten irgendwie gewöhnt haben. Dabei gibt es neue wirkungsvolle Methoden, damit umzugehen. Als Erfolgsmodell darf die App „Too good to go“ gelten, deren Name so viel bedeutet wie: viel zu gut für die Tonne.

Das Prinzip ist einfach: Anbieter wie Supermärkte und Bäckereien stellen die übrig gebliebene Ware zusammen und bieten sie zu einem bestimmten