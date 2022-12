Gans gefährlich! Rems-Murr-Kliniken: So arbeiten die Notaufnahmen an Weihnachten

Verschluckte Geflügelknochen sind ein weihnachtlicher Klassiker in den Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken. Zum Glück sind die Anlaufstellen in Winnenden und Schorndorf für akut Leidende auch über die Festtage rund um die Uhr besetzt. Alles, was Sie dazu wissen müssen - plus einiges, was Sie nie gedacht hätten ...

Kulinarische Tücken von der Gans bis zur Orange

Alle Jahre wieder kümmern sich die Teams, die über Weihnachten Dienst haben, um Leute, die ein Stück Gänse-Skelett quer im Hals stecken haben. „Die Knochen müssen mitunter in unserer Gastroenterologie endoskopisch geborgen werden“, sagt Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Interdisziplinären Notaufnahme im Klinikum Winnenden.

Auch verbreitet: die Gallenkolik nach mehrtägigem Power-Eating mit Glühwein, Gutsle, Braten. „In der Chirurgie haben wir nachts immer wieder Patienten auf dem OP-Tisch, die akute Bauchbeschwerden durch das viele, teils fette Essen haben“, sagt Dr. Christoph Ulmer, Chefarzt der Schorndorfer Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Aber auch Obst macht Sorgen; zuvorderst: die Orange. Wenn Menschen, die ohnehin bereits Verwachsungen und Engstellen im Darm haben, die Früchte im Übermaß verzehren, kann es zu Knäueln kommen, die sich aus den Häuten der Orangenspalten ballen; und schlimmstenfalls zum Darmverschluss.

Ebenfalls nicht selten: Neujahrskater. „Einige Patienten haben nach durchzechter Silvesternacht in der Notaufnahme schon den Wunsch nach spontanem Alkoholentzug geäußert“, berichtet Christine Felsinger, Pressestelle der Rems-Murr-Kliniken.

Wie die Notaufnahmen auf den Hochbetrieb eingestellt sind

Ob aber Unfälle mit Fondue-Fett oder Feuerwerk: Wer zwischen den Jahren Hilfe sucht, findet sie in den Interdisziplinären Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken, die nach dem sogenannten Ein-Tresen-Modell mit der Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte im Rems-Murr-Kreis kooperieren. Das heißt: Beide sind direkte Nachbarn und über die gemeinsame Anmeldung einfach zugänglich.

„Für die Patienten und für uns als Klinik ist die räumliche Nähe zu den Notfallpraxen eine große Hilfe, weil diese Zusammenarbeit gerade zwischen Weihnachten und Neujahr vieles abpuffert, was an Notfällen auf uns zukommt“, lobt Dr. Angela Rothermel, Leitende Ärztin der Notaufnahme in der Schorndorfer Klinik. „Das ist in dieser Zeit besonders wichtig, denn es geht je nach Lage der Feiertage um zwei komplette Wochen, in denen im ambulanten ärztlichen Bereich urlaubsbedingt Unterversorgung herrscht.“

Tückisch: Fondue, Raclette, Böller und Raketen

„Vier, fünf Tage vor Weihnachten ist es in der Notaufnahme meist ruhiger“, sagt Christine Felsinger – ab Heiligabend aber herrsche in der Regel Hochbetrieb. Das bestätigt Torsten Ade: „Familienstreit und Partnerschaftskonflikte, alte Menschen ohne Familien und die typischen Notfälle wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei denen Lebensgefahr droht“ – das sei das typische Spektrum. Kollegin Dr. Rothermel spinnt den Faden für Schorndorf weiter: „Eigentlich können wir den ganzen Ablauf der Familienfeiern und Silvesterpartys in der Klinik beobachten: Erst schneidet man sich beim Essen-Vorbereiten in der Küche in den Finger. Später drohen Verbrennung und Verbrühung bei Fondue oder Raclette. Wenn die Gäste dann weg sind, geht’s ans Gläserspülen, und dann kommen die schweren Schnittverletzungen.“

In der Neujahrsnacht rechnet die Besatzung der Notaufnahme außerdem mit Verletzungen durch Böller und Raketen. „Seien Sie bitte vorsichtig“, appelliert Chefarzt Dr. Ade und bittet um Verständnis, wenn es mal je nach Patientenaufkommen zu längeren Wartezeiten kommt. „Wir sind für akute Fälle da, die mit Gefahr für Leib und Leben verbunden sind. Diese Notfälle müssen wir priorisieren.“

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Notaufnahme offen

Auch an Feiertagen gilt: „Wir versorgen unsere Patientinnen und Patienten wie an jedem anderen Tag, sind personell stabil besetzt, erledigen konzentriert und ganz ohne Weihnachtsstimmung unsere Arbeit. Das ist unser Auftrag, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Bei uns ist kein Ort für Romantik“, sagt Dr. Angela Rothermel. Kerzen sind in Kliniken aus Sicherheitsgründen tabu, Weihnachtsdeko verbietet sich in der Notaufnahme, wo es manchmal um Leben und Tod geht. „Damit auch unsere Teams Zeit zum Feiern mit Familie und Freunden haben, versuchen wir, die Dienste möglichst gerecht aufzuteilen und Präferenzen zu berücksichtigen: Die einen arbeiten im Weihnachtsblock, die anderen im Silvesterblock.“

Eins bleibt selbst für lang gediente Notfallmediziner wie Rothermel und Ade an Weihnachten ein schwieriges Thema: der Umgang mit dem Tod. „Der gehört zu unserem Beruf, und wir sind Profis“, sagt Ade. „Aber es ist halt an Weihnachten besonders schlimm, wenn wir alles versuchen, um jemanden stabil zu reanimieren, und den Angehörigen manchmal doch sagen müssen: Ihr Vater hat es leider nicht geschafft.“