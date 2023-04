Gebühr für Pseudo-Notfälle in der Notaufnahme? Das sagen die Rems-Murr-Kliniken

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hat eine Gebühr für Patienten gefordert, die ohne telefonische Absprache direkt in die Notaufnahme gehen. „Das kostet die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und bindet unnötig medizinische Ressourcen“, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Seine Aussagen haben am Mittwoch (12.04.) für mächtig Wirbel gesorgt. Was halten die Rems-Murr-Kliniken von dieser Idee?

„Notfallgebühr“: Was Gassen konkret fordert, bleibt unklar

Andreas Gassen forderte im Interview, Patienten sollen mit der Leitstelle in Kontakt treten, damit diese eine Ersteinschätzung vornehmen könne. „Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall“, sagte er dem RND. Sollte jemand nicht anrufen, müsse er eine „Notfallgebühr“ bezahlen.

Ob das auch für Patienten gelten soll, die sich hinterher tatsächlich als Notfall entpuppen, geht aus dem Interview nicht hervor. Klar wird aus dem Kontext aber: Es geht dem Kassenchef um Pseudo-Notfälle. Er hält es für „unsozial […], den Notdienst unangemessen in Anspruch zu nehmen und damit das Leben anderer Menschen zu gefährden.“

Rems-Murr-Kliniken: Was die Verantwortlichen vom Gassen-Vorschlag halten

Im August hatten wir berichtet, dass Pseudo-Notfälle auch für die Notaufnahme der Rems-Murr-Kliniken ein Problem sind. Nur: Ist eine „Notfallgebühr“ das richtige Instrument, um diese Überbelastung einzudämmen?

„Dass auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung darüber nachdenkt, wie Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden können, gehört zu ihren Aufgaben“, sagt eine Sprecherin der Rems-Murr-Kliniken auf Nachfrage, „ebenso, die möglichen Vor- und Nachteile solcher Ideen sorgfältig gegeneinander abzuwägen.“ Hier sei dann in einem weiteren Schritt die Politik gefragt.

Karl Lauterbach: „Notfallgebühr“ wird „keine Umsetzung finden“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich dann auch umgehend zu dem Thema. Eine solche „Notfallgebühr“ werde aktuell nicht diskutiert, sagte Lauterbach Medienberichten zufolge in Berlin. Der Vorschlag von Andreas Gassen werde daher „keine Umsetzung finden". Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatten sich zuvor ablehnend geäußert.

Im Rems-Murr-Kreis setzt man unterdessen auf Information, um das Problem in den Griff zu bekommen. „Wie in allen Krankenhäusern kommen natürlich auch in die Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken immer wieder Menschen, die nicht in einer lebensbedrohlichen Situation sind.“

Wann bin ich ein Notfall? Rems-Murr-Kliniken bieten Hilfe bei Einschätzung

Wichtig sei zu wissen: Wann rufe ich die 112 an und komme in die Notaufnahme? Wann wähle ich die 116 117 und kontaktiere den ärztlichen Bereitschaftsdienst? Wann reicht es, abzuwarten, bis der Hausarzt wieder erreichbar ist? Die Rems-Murr-Kliniken bieten deshalb zu diesen Fragen Informationen auf ihrer Website an – hier einsehbar.