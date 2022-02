Jetzt ist offiziell klar, worum es bei der bundespolizeilichen Hausdurchsuchung am Mittwoch, 9. Februar, in der Grunbacher Lindenstraße ging: um einen gefälschten Impfpass und die Frage, woher er kam. Was wir bislang wissen und was nicht: der Überblick.

Die Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion trägt die Überschrift „Gefälschte Impfpässe: Vier Durchsuchungen bei vier Beschuldigten an einem Tag“. Wenden wir uns zunächst dem Wortlaut zu – und danach den Fragen, die sich daraus