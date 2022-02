Großer Aufruhr um einen Fakt, der bislang und im normalen Rems-Murr-Alltag keine – in Zahlen: 0,000 – Beschwerden hervorgerufen hat. Seine Fahrgäste, sagt Horst Windeisen von Omnibus-Verkehr Ruoff, beschwerten sich über vieles. Aber zu dem Thema sei noch nie was bei ihm angekommen. Ein Abteilungsleiter aus dem Verkehrsministerium allerdings bekam offenbar Beklemmungen, was er in einer Mail kundtat und sofort auch mit herben Konsequenzen winkte. Es geht, wirklich und wahrhaftig, um die