Geflüchteter russischer Reserve-Offizier: Wie der Krieg die Medien beeinflusst

Ivan Doschovtikov hat einen Traum: „Am liebsten wäre ich Russe und Europäer zugleich.“ Aber das sei natürlich ein fantastisches Bild, auch ohne den Krieg in der Ukraine wäre es nicht denkbar gewesen, sagt der russische Reserve-Offizier, dessen Namen wir geändert haben, weil er Anfang März aus Russland nach Deutschland geflohen ist, um seiner erwarteten Einberufung zuvorzukommen.

Der Kontakt zu Doschovtikov entstand über die Schorndorfer Palm-Stiftung, die sich für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzt. Seit zwei Monaten lebt er mittlerweile in Berlin, gewissermaßen schon immer seine zweite Heimat. Denn Doschovtikov pendelte bis zum Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig beruflich zwischen Moskau und der deutschen Hauptstadt. Deshalb hat er einen Aufenthaltstitel und konnte nun unproblematisch einreisen.

Dennoch ist jetzt alles anders. Er musste seine Familie in Russland zurücklassen, weiß nicht, wie es weitergeht. Einerseits gibt es ganz praktische Probleme: „Ich werde mir wohl eine neue Tätigkeit suchen müssen. Der Verlag, für den ich gearbeitet habe, ist pleite. Viele meiner Kunden sind ebenfalls aus finanziellen Gründen abgesprungen.“ Doch das sei ein zu verkraftender Verlust. „Meine ukrainischen Freunde haben viel mehr verloren.“ Und auch ihn treiben zurzeit noch existenziellere Fragen um: „Wie wird sich die Situation in der Ukraine und in Russland entwickeln, kann ich zurück?“

Privat sagt man seine Meinung, öffentlich eher nicht

In seiner Brust schlagen mehrere Herzen. Die deutsche und die russische Identität. Aber auch eine große Solidarität mit der Ukraine. „Ich will nicht glauben, dass Putin diesen Krieg gewinnt.“ In Berlin unterstützt er Flüchtlinge aus der Ukraine, begleitet sie zum Beispiel zu Arztterminen.

So gut es eben möglich ist, hat sich Ivan Doschovtikov in seinem neuen Leben auf der Flucht eingerichtet. „Die Neurose ist weg. Aber glücklich bin ich nicht.“ Schock und Trauer sitzen nach wie vor tief. Doch mit der räumlichen Entfernung aus Russland hat er auch eine gewisse innere Distanz aufgebaut in den vergangenen Wochen. "Gewissermaßen beobachte ich die Entwicklungen wie Sie“, sagt er in unserem Videotelefonat. Natürlich spreche er mit Freunden und Verwandten in Russland. Im Privaten könne man seine Meinung sagen, öffentlich schweige man lieber.

Informationen bezieht er über die Medien. Russische zählen allerdings nicht dazu. Auf der Rangliste der Pressefreiheit 2022 von Reporter ohne Grenzen liegt Russland auf Platz 155 von 180. „Pressefreiheit gibt es in Russland schon lange nicht mehr. Es kann sie auch nicht geben. Es ist Krieg, auch in den Medien.“ Es sei klar, dass auch Berichterstattung kontrolliert und instrumentalisiert werde, sagt der Reserve-Offizier, der militärisch ausgebildet ist. Die russische Regierung versuche, über die Medien das Bild zu vermitteln, das Volk sei geeint und für diesen Krieg. Das entspreche ganz sicher nicht der Wahrheit, sagt Doschovtikov, auch wenn es schwer sei zu sagen, wie viele Kriegsgegner es tatsächlich gebe. Ziel der Berichterstattung über ein angeblich einiges Volk sei, diese Gegner zu verunsichern, dass sie sich fragten, ob sie alleine seien mit ihrer Meinung.

Große Angst vor einer weiteren Eskalation

Der Niedergang der Pressefreiheit in Russland habe aber schon lange vor Beginn des Ukraine-Kriegs begonnen. „Es gab noch ein paar wenige unabhängige Rundfunksender sowie die unabhängige Wochenzeitung Nowaja Gaseta, doch ich habe mich schon lange vor allem im Internet informiert.“ Doschovtikov schildert ein Beispiel: „Es gab zum Beispiel einen inhaltlich mit Arte vergleichbaren Fernsehsender. Zum Jahreswechsel 2014/2015 beendete dieser sein traditionelles Neujahrskonzert mit einem Kinderlied aus sowjetischer Zeit, einem Lied für Frieden und Internationalismus.“ Das sei damals bereits mutig gewesen, heute wäre es undenkbar.

Viele Journalisten fliehen zurzeit aus Russland. Auch in dem Haus, in dem er in Berlin lebt, ist kürzlich eine Journalistin angekommen, erzählt Ivan Doschovtikov. „Sie kam für ihre Berichterstattung mit einer Geldstrafe davon, konnte noch ausreisen.“ Doch sie sei verzweifelt, wisse nicht, wie es mit ihr und ihrer Familie weitergehe, denn sie habe nur ein Visum für 90 Tage. „Ich finde, Journalisten sollten einen Schutzstatus bekommen“, sagt Doschovtikov. Das würde seiner Ansicht nach auch die Pressefreiheit stärken, könnten die russischen Journalisten mit ihrer Expertise doch beispielsweise westliche Medien unterstützen.

Doschovtikovs bevorzugte Informationsquellen waren zu Beginn des Krieges BBC und CNN. Außerdem nutzt er Zeitungen, gedruckt und online: „Ich lese viele internationale Medien, suche gezielt nach russischen Stimmen aus dem Ausland und Analysen darüber, wie es weitergehen könnte.“ Er selbst glaubt im Moment nicht mehr an eine diplomatische Lösung, auch wenn dies sein Wunsch wäre. „Ich schätze Putin als einen psychisch nicht mehr ganz gesunden Menschen ein.“ Deshalb sei seine größte Angst zurzeit die vor einer weiteren Eskalation des Konflikts.