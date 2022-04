Die Geflügelbestände im Rems-Murr-Kreis bleiben weiterhin - und wieder - von der Geflügelpest bedroht. Besonders von Wildvögeln geht dabei eine hohe Ansteckungsgefahr für Geflügelhaltungen aus. Darauf weist das Veterinäramt hin.

Das Risiko verdeutlichen die aktuellen Geflügelpest-Ausbrüche in Frankreich, Spanien, den Niederlanden, in Polen, aber auch in Deutschland – „nach Mitteilung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigt die aktuelle Seuchenlage in den anderen Mitgliedstaaten,