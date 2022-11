Geflügelpest im Rems-Murr-Kreis: Veterinäramt warnt vor hoher Ansteckungsgefahr

Die Geflügelpest breitet sich aktuell in mehreren europäischen Ländern aus. Bereits jetzt hat das auch Auswirkungen auf den Rems-Murr-Kreis. Das Veterinäramt warnt vor hoher Ansteckungsgefahr – und rät Haltern zu präventiven Maßnahmen.

Wo ist die Flügelpest bisher aufgetreten?

Die Geflügelpest grassiert laut Landratsamt derzeit in Frankreich, Spanien, den Niederlanden und in Italien. „In den letzten vier Wochen sind auch vermehrt Geflügelpest-Ausbrüche mit über 20 Fällen in Norddeutschland aufgetreten“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Welche Auswirkungen hatte das bereits bei uns?

Im Oktober hat das Veterinäramt einen „Hobby-Hühnerhaltungsbetrieb“ gesperrt, weil dort Junghennen aus Norddeutschland angeschafft wurden, die Kontakt zu Tieren mit Geflügelpest hatten. „Die bisherigen Proben ergaben erfreulicherweise keinen Nachweis von Geflügelpestviren“, sagt der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Thomas Pfisterer. „Dennoch sind Geflügelhaltungen im Rems-Murr-Kreis aufgrund des Ausbruchsgeschehens in Norddeutschland einer hohen Gefahr ausgesetzt.“ Dabei seien vor allem direkte oder indirekte Kontakte zu infiziertem Geflügel gefährlich.

Was müssen Geflügel-Halter jetzt wissen?

Thomas Pfisterer rät daher allen Geflügelhaltern- und Händlern im Landkreis zu vorbeugenden Maßnahmen. Dazu zählt auch, Geflügelhaltung offiziell an- und wieder abzumelden. „Bitte dokumentieren Sie ganz genau, wann und woher Sie welches Geflügel erworben und an wen Sie Ihren Bestand abgegeben haben“, sagt Pfisterer. „So können bei einem Ausbruchsgeschehen Infektionsketten zügig nachvollzogen und wirksame Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.“

Gerd Holzwarth, Dezernent für Verbraucherschutz, nennt weitere konkrete Maßnahmen. „Schon mit […] einem Kleider- und Schuhwechsel vor dem Betreten der Ställe oder der Abschirmung von Ausläufen kann einer Ausbreitung der Geflügelpest entgegengewirkt werden.“ Es seiwichtig, direkte oder indirekte Kontakte mit Wildvögeln oder anderen Geflügelbeständen zu verhindern. „Daher ist es ratsam, Futter- und Tränkestellen in einem vor Wildvögeln gut geschützten Bereich einzurichten, “ so Holzwarth.

Welche Probleme verursacht die Geflügelpest?

Die Geflügelpest ist schwer zu erkennen, im frühen Anfangsstadium verursacht sie keine Symptome verursacht, ist aber bereits hoch ansteckend ist. Dann folgen Symptome wie hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Schwäche, Teilnahmslosigkeit und Atemnot „Die Geflügelpest ist nicht nur mit hohem Tierleid, sondern auch mit einschneidenden Maßnahmen für Geflügelhalter verbunden“, schreibt das Landratsamt. „Die erkrankten Tiere müssen getötet werden.“

Für die Betriebe bedeutet das außerdem: Der Bestand bleibt im Stall, es finden keine Transporte statt. Damit können hohe wirtschaftliche Einbußen einhergehen. Angesichts der aktuellen Entwicklung rät Gerd Holzwarth vor allem Kleinhaltern davon ab, ihren Bestand jetzt zu erweitern. Betroffene Tiere sollten im Stall bleiben.

Betroffene Bestände sollen daher im Stall bleiben (Aufstallungsverpflichtung). Auch dürfen keine Transporte von und zum Betrieb erfolgen (Verbringungsbeschränkung). Sollte es zu einem Geflügelpestausbruch kommen, werden für umliegende Betriebe Vermarkungsverbote verhängt.

An wen kann ich mich wenden?

Für Fragen zum Thema und zu Maßnahmen in den Betrieben stehen die Mitarbeitenden des Veterinäramts Rems-Murr-Kreis (Telefon: 07191 895-4062 oder E-Mail: veterinaeramt@rems-murr-kreis.de) zur Verfügung.

Informationen sowie Merkblätter und Checklisten zu Schutzmaßnahmen stellt das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf seiner Website zur Verfügung.