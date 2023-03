Gekündigt ohne Abfindung: Betriebsrätin Kuzmina unterliegt Ott Hydromet Fellbach

Svetlana Kuzmina hat alles auf eine Karte gesetzt – und verloren. Die 6. Kammer des Arbeitsgerichts Stuttgart hat jetzt die Klage der früheren Betriebsratsratsvorsitzenden der Fellbacher Firma Ott Hydromet gegen ihre außerordentliche Kündigung als unbegründet abgewiesen. Im Laufe eines langwierigen juristischen Verfahrens hatte Kuzmina zuletzt einen Kompromiss nebst satter Abfindung ausgeschlagen und auf einem Urteil beharrt. Nun steht sie mit leeren Händen da.

Ursula Masuhr, Vorsitzende der 6. Kammer, hatte zuvor alles versucht, die Klägerin von einem Vergleich zu überzeugen; vergeblich. Es wäre, hatte Masuhr zu bedenken gegeben, eine Gelegenheit, ein Arbeitsverhältnis zu beenden, das nach drei Kündigungen und anderen arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten gründlich zerrüttet genannt werden darf. Versuchen wir, diesen vertrackten „Kündigungskomplex“ aufzudröseln.

Kuzmina gegen Ott Hydromet: Geschichte eines Zerwürfnisses

Die Übernahme durch den US-amerikanischen Mischkonzern Danaher mit über 80.000 Beschäftigten im Jahr 2016 brachte nicht nur die Umfirmierung der Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH mit sich, sondern sorgte nicht nur aus Sicht von Kuzmina für gänzlich neue Verhältnisse bei dem einstigen schwäbischen Mittelständler. Es zogen, so empfanden sie und andere es, amerikanische Managementmethoden ein. Kuzmina und einige Gleichgesinnte in der rund 120 Beschäftigte zählenden Belegschaft gründeten deshalb 2020 einen Betriebsrat. Svetlana Kuzmina, eine ebenso engagierte wie eigenwillige und streitbare Frau, wurde zur ersten Vorsitzenden gewählt.

Auch sie selbst war von den Veränderungen im Unternehmen betroffen. Nach ihrer zweiten Elternzeit empfand sich die zweifach diplomierte Betriebswirtin von einem „Area Sales Manager“, wie ihre alte Lufft-Visitenkarte auswies, zur Sachbearbeiterin degradiert – zwei Klagen in dieser Sache blieben aber ohne Erfolg. Als aus der Sicht des Betriebsrats Arbeitsplätze im Kalibrierlabor auf der Kippe standen, engagierte sich Kuzmina zusammen mit Kollegen für den Erhalt.

Hat Svetlana Kuzmina sich im Konflikt um das Kalibrierlabor bei ihrer Wortwahl vergriffen? Ihre Vorwürfe gegen die Geschäftsführung sollten ihr zum Verhängnis werden. Sie war und ist überzeugt, dass das Labor zunächst komplett geschlossen werden sollte. Erst dank der Intervention des Betriebsrates sei es zumindest teilweise gerettet worden. So schrieb sie es auch in einer Mail an die Belegschaft. Dieser Version widersprach Geschäftsführer Tom Bolling. Er fühlte sich der Lüge bezichtigt und verleumdet. Der Betriebsratsvorsitzenden wurde gekündigt. Zweimal. Doch der Betriebsrat stand auf Kuzminas Seite und stimmte den beiden außerordentlichen Kündigungen nicht zu.

Mails an den Vice President: Der Weg zur dritten Kündigung

Mitte 2022 spitzte sich die Lage im Unternehmen weiter zu. Während sich Svetlana Kuzmina und ihr Arbeitgeber regelmäßig in Stuttgart vor dem Arbeitsgericht trafen, rang der Betriebsrat um einen Sozialplan für Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung Handmessgeräte. Und wieder fiel Svetlana Kuzminas klare Wortwahl ihr schmerzhaft auf die Füße.

Ermuntert von mehr als zwei Dutzend Betriebsräten aus deutschen Danaher-Unternehmen schrieb sie im August 2022 drei Mails an Brad Ellis, den damaligen Vice President des Danaher-Konzerns und Vorgesetzten von Tom Bolling. Sie verstand ihre Mails, in denen sie die Probleme bei Ott Hydromet in Fellbach schilderte, als eine Art Hilferuf. Gestützt fühlte sich Svetlana Kuzmina von einer unternehmensintern Richtlinie, in der Danaher die Mitarbeitenden ausdrücklich zu einer offenen und ehrlichen Kommunikation auffordert, wenn sie unethische oder zweifelhafte Dinge im Unternehmen vermuten. Im Gegenzug verspricht Danaher, keine Repressalien auszuüben. Stattdessen erfolgte eine weitere Kündigung. Die dritte.

Hätte die Mail an die Compliance-Abteilung gehen müssen?

Aus Sicht der Anwältin Dr. Julia Bruck von der Düsseldorfer Kanzlei Buse Heberer Fromm, die Ott Hydromet vor Gericht vertritt, ist Kuzmina bei ihren Mails an Brad Ellis übers Ziel hinausgeschossen. Der Bericht sei „inhaltlich unrichtig und in vielen Punkten verleumderisch“, begründete Bruck die dritte, fristlose Kündigung. Und nicht nur das. Brad Ellis als direkter Vorgesetzter von Tom Bolling sei nicht der richtige Ansprechpartner für eine Beschwerde gewesen. Zuständig gewesen wäre die Compliance-Abteilung in den USA, erklärte die Anwältin vor Gericht den korrekten Ablauf solch einer Meldung.

Wie auch immer. Die Mails fanden den Weg auf den Schreibtisch von Tom Bolling - und führten zur Kündigung. Fristlos. Der Betriebsrat, zunehmend uneins über den konfrontativen Kurs seiner Vorsitzenden, stimmte der Kündigung diesmal mehrheitlich zu. Aus Sicht von Svetlana Kuzmina hingegen hat die Geschäftsführung lediglich einen Vorwand für ihre Kündigung gesucht und in den Mails gefunden.

Die geplatzte Einigung und schließlich: das Urteil

Im Februar 2023 trafen die Parteien sich wieder einmal vor Gericht: Nach einem Gütetermin im Herbst 2022, der ohne Ergebnis vertagt worden war, kam es nun zum Kammertermin mit zwei ehrenamtlichen Beisitzerinnen. Nach mehr als zwei Stunden, in denen der ganze Fall nochmals aufgerollt und um altbekannte Details und Deutungen gestritten wurde, glaubte die Vorsitzende Richterin Ursula Masuhr, ein „rotes Lichtlein“ zu erblicken: eine Einigung, die das Ende des „Kündigungskomplexes“ signalisiert hätte, wie Masuhr hoffnungsvoll sagte.

Die Richterin bot einen Kompromiss an, der zumindest nicht sofort auf schroffe Ablehnung stieß: Auflösung des Arbeitsverhältnisses zum 31. März 2023, Niederlegung des Amtes als Betriebsrätin –und 55.000 Euro Abfindung für Kuzmina. „Soll ich jetzt entscheiden?“, fragte Kuzimina. „Ja, es liegt an Ihnen“, antwortete Masuhr.

Arbeitsgericht weist Klage ab

Nach mehreren Unterbrechungen und Rücksprachen mit ihrem Anwalt wies Kuzmina schließlich den Kompromiss zurück, weil sie sich im Recht sah und zurückwollte: zurück an ihren Arbeitsplatz, zurück in den Betriebsrat. „Aus Verantwortung gegenüber der Belegschaft“, erklärte sie.

Und so musste die 6. Kammer von Ursula Masuhr über die Rechtmäßigkeit der Kündigung entscheiden. Am 28. März wies das Arbeitsgericht die Klage ab (eine schriftliche Begründung liegt noch nicht vor).