Geld sparen bei Gas und Strom: Die besten Tipps für Heizung, Dusche und TV

Der Markt hat sich entspannt, Gas- und Strompreise am Großmarkt sinken. „Gegenüber ihrem Spitzenwert im August 2022 sind die Preise für Strom und Gas an den Energiebörsen deutlich zurückgegangen. Sie liegen jedoch, insbesondere für die längerfristige Beschaffung, weiterhin signifikant über dem Niveau bis Mitte 2021: Sowohl beim Strom als auch beim Gas sind die Kosten aktuell in etwa doppelt so hoch wie damals“, sagt ein Sprecher des Konzerns EnBW. Die EnBW ist sowohl bei Strom als auch Gas in vielen Kommunen im Rems-Murr-Kreis Grundversorger.

Beim Tarifvergleich unserer Redaktion Ende November 2022 schnitt der Konzern gut ab. Der Strompreis wurde zuletzt zum 1. Oktober von 27,29 auf 37,31 Cent/kWh erhöht, der Gaspreis zum 1. Dezember von 9,68 auf 13,54 Cent/kWh. Weitere Erhöhungen seien in der Grundversorgung weder beim Gas noch beim Strom geplant, so der Sprecher.

Dennoch: Verbraucher bezahlen viel für Energie. Man sei „noch nicht raus aus der Krise“, sagte etwa Remstalwerk-Geschäftsführerin Gabriele Laxander Ende Februar. Energie einzusparen lohnt sich also nach wie vor. In fast jedem Haushalt gibt es Potenzial.

Gas- und Strompreisbremse sind in Kraft. Was bedeutet das? Lohnt es sich jetzt überhaupt noch zu sparen?

Die Strompreisbremse gilt seit Januar. Die Entlastungsbeträge für Januar und Februar werden von den Stromversorgern in diesem Monat mit ausgezahlt. Der Strompreis wird für private Verbraucher sowie kleine Unternehmen bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Dies gilt für den Basisbedarf von 80 Prozent des historischen Verbrauchs, in der Regel gemessen am Vorjahr.

Die Gas- und Wärmepreisbremse ist im März gestartet, auch sie gilt rückwirkend für die Monate Januar und Februar. Für private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen und Vereine beträgt der Gaspreispreisdeckel zwölf Cent pro Kilowattstunde. Dieser Preis gilt für 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs.

Das bedeutet: Für den darüber hinausgehenden Strom- und Gasverbrauch müssen die Marktpreise gezahlt werden. Die staatlichen Entlastungen sollen so auch Anreiz zum Energiesparen sein.

Wo kann man am meisten sparen?

Den Löwenanteil der Energiekosten, nämlich 70 Prozent, machen laut Tina Götsch, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die Heizkosten aus. Auch wenn gerade die Temperaturen steigen und in den kommenden Monaten keine Heizung gebraucht wird, sollte jeder, der sparen will, also zuerst an der Heizung drehen. Dafür ist durchaus ein guter Moment, denn für manche Einstellungen braucht man den Fachmann, der vielleicht in den vergangenen Wochen ebenso schwer zu erwischen war wie im nächsten Herbst.

Der Profi kann beispielsweise einen hydraulischen Abgleich machen, also dafür sorgen, dass die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt wird. Auch bei der Einstellung der Heizzeiten, der Heizgrenztemperatur (wann geht die Heizung an) und der Vorlauftemperatur sowie der Heizkurve kann der Heizungsbauer helfen, wenn man selbst unsicher ist. Laut der Energieberaterin sind die wenigsten Heizungen optimal eingestellt.

Was kann man selbst im Alltag machen?

Das Heizverhalten hat man selbst in der Hand, mit dem Thermostat. Stufe drei heizt den Raum auf 20 Grad. „Kuschelig warm empfinden wir es meist eher bei 22 Grad“, sagt Götsch. Sie empfiehlt deshalb, die Raumtemperatur zu messen und dann zu experimentieren, in welchem Raum man wie weit nach unten korrigieren könne, ohne es unangenehm zu finden. Denn auf warme Socken und Pullover zurückzugreifen, lohnt sich: Ein Grad weniger Raumtemperatur spart etwa sechs Prozent Energie.

Programmierbare Thermostate helfen sparen. Mit ihnen lässt sich die Temperatur beispielsweise senken, wenn niemand zu Hause ist, und kurz vor der Rückkehr wieder hochfahren. Wichtig: „Mindestens 16 bis 18 Grad sollte es in allen Räumen immer haben, damit sich kein Schimmel bildet. Deshalb ist es auch wichtig, richtig zu lüften, ideal ist drei- bis viermal pro Tag für wenige Minuten Stoßlüften.“

Zugluft sollte man vermeiden, denn diese lässt uns frieren und Wärme verlieren: Türen, bei denen es durch einen Spalt unten zieht, kann man mit geeigneten Styroporrollen abdichten. Auch eine Dämmung der Rollladenkästen lohnt sich laut der Expertin. Bis zu ein Grad mehr Raumtemperatur kann man durch das Anbringen von Reflexionsfolie hinter den Heizkörpern erreichen, das sieht aber weniger schön aus. Inzwischen ohnehin Pflicht, aber auch effektiv: die Rohrleitungen der Heizung dämmen.

Warmes Wasser braucht ebenfalls Energie. Wie kann man sparen, wenn man nicht kalt duschen möchte?

Wer die Wassertemperatur absenkt, kann ordentlich sparen. Allerdings ist Vorsicht vor Legionellen geboten. Diese Bakterien werden bei einer Temperatur von mehr als 60 Grad abgetötet, mindestens einmal pro Woche sollte die Warmwassertemperatur deshalb auf hohe Temperatur eingestellt werden.

Sparen kann auch, wer die Bereitschaftszeiten für Warmwasser reduziert, also Zeiten, in denen kein Wasser aufgeheizt und damit keine Energie benötigt

wird. Zum Beispiel braucht man vielleicht nachts kein warmes Wasser. Auch über wassersparende Duschköpfe und Perlatoren lässt sich Warmwasser einsparen.

Notebook, Lampen, Föhn, Fernseher: Was sind die größten Stromfresser und wie kann man sparen?

Unterhaltungselektronik ist laut Götsch inzwischen der größte Stromfresser im Haushalt, rund ein Viertel des Stroms, den wir nutzen, wird für Fernseher, Spielkonsolen, Handy, Computer und Co gebraucht. Wer sich in diesem Bereich nicht einschränken will, kann versuchen, hauptsächlich das sparsamste dieser Geräte zu nutzen. Ebenfalls zu bedenken: Ladekabel, an denen gerade kein Gerät aufgeladen wird, von der Steckdose trennen.

Bei größeren Geräten kann man ebenfalls sparen. Braucht man den zweiten Kühlschrank im Keller wirklich? Muss die Wäsche unbedingt in den Trockner? Auch über die Temperatur lässt sich sparen: Bei normal verschmutzter Kleidung reicht etwa meist die 30-Grad-Wäsche. Auch die Eco-Programme von Spül- und Waschmaschine sparen Energie. Im Kühlschrank ist eine Temperatur von sieben Grad ausreichend, bei Gefrierschränken minus 18 Grad. Auch Zeitschaltuhren und Steckerleisten können sparen helfen. „Bei den aktuellen Strompreisen lohnt es sich auch, auf vermeintliche Kleinigkeiten zu achten“, sagt die Expertin.

Und wie wäre es, selbst einen Teil seines Stroms zu erzeugen? Sogenannte Stecker-Solargeräte lassen sich auch auf Balkon oder Terrasse nutzen und können einen Teil der Elektrogeräte im Haushalt mitversorgen.