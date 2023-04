Geplatztes 49-Euro-Ticket-Versprechen: Wie die DB Helga S. (84) veräppelte

Wer ein Bild von der Planlosigkeit der Deutschen Bahn gewinnen will, muss sich nur die Unterlagen von Helga S. zum 49-Euro-Ticket anschauen: Der 84-jährigen Waiblingerin versprach das Abo-Team der DB erst das Blaue vom Himmel – um dann eine 180-Grad-Biege hinzulegen ... Eine Geschichte über Bahn-Chaos nicht nur auf der Schiene, sondern nun auch im Schriftverkehr; und als Zugabe: eine Online-Pointe.

„Sie wissen doch: Auf uns ist Verlass“ - der erste Brief des DB-Abo-Teams

Frau S. ist überzeugte Bahnfahrerin, ein Auto hat sie nicht, dafür ein VVS-Senioren-Jahresabo zum Monatspreis von 51,90 Euro.

Dass sie immer glücklich damit sei, kann sie zwar nicht behaupten: Zwei Jahre sei sie wenig rausgekommen wegen Corona; und jetzt, da endlich wieder Ausflüge möglich wären, „wird man dermaßen ausgebremst“ – Streckensperrung ab Mai zwischen Waiblingen und Cannstatt. „Ich habe größtes Verständnis für alle Leute, die da sagen: Ich verzichte doch nicht auf mein Auto!“

Aber dann kam ein Brief. Ach was, nicht einfach ein Brief, das war die reinste „Glückwunschkarte“! Endlich, endlich sah es so aus, als laufe zur Abwechslung mal etwas spektakulär gut. Überschrift: „Bald gehört Ihnen ganz Deutschland.“

Kaiserin Helga I.? Gloriose Perspektive. Aber auch das Kleingedruckte las sich klasse: „Sehr geehrte Frau S., ab 1. Mai 2023 wird Ihr VVS-Abo zum Deutschland-Ticket. Und das Beste ist: Sie müssen nichts dafür tun! Wir kümmern uns darum, dass Sie mit Ihrem Abo künftig deutschlandweit den ÖPNV nutzen können – und das für nur 49 Euro im Monat. Also: Lehnen Sie sich entspannt zurück. Denn wir managen alles für Sie und werden Sie rechtzeitig kontaktieren, um Ihnen mögliche Optionen aufzuzeigen. Sie wissen doch: Auf uns ist Verlass.“

Na, das ist ja mal ein Ding, dachte Frau S. Dass auf die DB jederzeit Verlass ist, entsprach zwar nicht ganz ihrem Eindruck. Aber immerhin: So einfach läuft die Umstellung vom Seniorenticket aufs Deutschland-Ticket – man muss nichts dafür tun, außer sich entspannt zurückzulehnen! Die managen alles für einen.

Gehen Sie ins Internet! Der zweite Brief des DB-Abo-Teams

Offenbar muss der DB dann aber gedämmert sein: Hoppala, so, wie wir das preisend mit viel schönen Reden beworben haben, geht das ja überhaupt nicht. Und so kam bald darauf ein zweites Schreiben.

Am besten hätte es wohl angefangen mit den Worten: Sehr geehrte Frau S., wir bitten um Entschuldigung, wir haben da was übersehen und Ihnen zu viel versprochen.

Stattdessen las es sich, als werde jetzt alles sogar noch grandioser: „Hallo Helga S.“, lautete die schwungvoll ranschmeißerische Anrede, „bestimmt haben Sie es schon aus der Presse entnommen“, bald gebe es das 49-Euro-Ticket! „Wir stellen Ihr bestehendes Abo aber nicht einfach um, denn die Entscheidung, ob Sie wechseln wollen, liegt bei Ihnen!“

Mit dem Deutschlandticket nämlich könne sie künftig zwar den ÖPNV in ganz Deutschland nutzen – „allerdings fällt die kostenfreie Mitnahme von Kindern (bis einschl. 17 Jahren) an Samstagen, Sonn- und Feiertagen weg“, die im bisherigen Senioren-Abo enthalten ist. „Mit Blick auf das Verbraucherrecht haben wir uns daher gegen eine automatische Umstellung ausgesprochen.“

Falls Frau S. zum 49-Euro-Ticket überwechseln wolle, solle sie sich auf bahn.de/aboportal anmelden, die Funktion „Wechsel zu D-Ticket“ nutzen, ihr bisheriges Abo kündigen und die Neubestellung erledigen. Danach erhalte sie eine Bestellbestätigung „per E-Mail“.

Zwei klitzekleine Problemchen: Frau S., 84, hat erstens keinen Computer und zweitens keine E-Mail-Adresse.

Guter Tipp: Fragen zum Internet? Gehen Sie ins Internet!

Das müsste doch, dachte sie, auch irgendwie anders gehen. Man kann das bestimmt auch am Schalter erledigen. Nur: Dazu stand in dem Brief genau gar nichts. Fahren Sie Ihren nicht vorhandenen Rechner hoch, dann senden wir Ihnen was an Ihr nicht vorhandenes E-Mail-Postfach. Das war’s ... fast.

Denn am Ende stand in dem Brief doch noch ein hilfreicher Tipp: „Sie haben Fragen?“ Auf bahn.de/aboportal-start „finden Sie alle Informationen“.

An dieser Stelle muss der Redakteur, der sich diese vogelwilde Geschichte anhört, lachen. „Ich hab nicht lachen können“, sagt Frau S., bevor sie dann doch mit ins Gegluckse einstimmt. Wer kein Internet hat, soll einfach im Internet nachschauen – lustig ist das schon.

Eine Bekannte habe es bereits versucht mit der Online-Umbuchung, erzählt Frau S. „Sie ist nicht reingekommen.“

"Derzeit leider nicht möglich": Ein Online-Buchungsversuch

Das indes kann der Redakteur nun doch nicht glauben. Also surft er gleich – Dienstag, 11. April, 13.20 Uhr – nach bahn.de/aboportal und liest: „Herzlich willkommen im Aboportal! Profitieren Sie von unserem Service-Angebot für Abos! Bitte beachten Sie: Das Aboportal steht bald wieder zur Verfügung. Derzeit ist das Anmelden leider nicht möglich.“

Tja, sagt Frau S., „ich nehm mir immer vor: Ich reg mich nicht mehr auf! Aber leider schaffe ich es nicht. Und das ärgert mich dann auch wieder.“

Immerhin, es gibt ein Ventil: Am kommenden Freitag, 14. April, ist um 18 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart Protest-Demo gegen die Streckensperrungspläne der DB. Eine gute Sache, findet Helga S., es sei wichtig, dass man sich nicht alles „einfach gefallen lässt, was da von oben runter beschlossen“ werde. „Ich wäre sowieso hingegangen“, auch ohne Abowechsel-Ärger.

Aber nach diesem jüngsten Theater gilt: Demonstrieren? Jetzt erst recht!