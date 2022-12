Gericht: 25-Jähriger aus Backnang soll eigener Mutter den Arm gebrochen haben

Weil er zu Hause seine Mutter und seine jüngere Schwester verletzt haben soll, steht ein 25-Jähriger aus Backnang vor dem Stuttgarter Landgericht. Die Mutter und die jüngere Schwester haben als Angehörige von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Der Vater gab im Zeugenstand an, er sei bei vermeintlichen Angriffen auf seine Frau und seine Tochter nicht dabei gewesen, sondern habe immer erst abends nach der Arbeit davon erfahren.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart legt dem suchtkranken Sohn drei Anklagen zur Last: Am 12. April dieses Jahres gegen 6.10 Uhr soll er seiner 57-jährigen Mutter bei einem Streit den Arm verdreht und sie zu Boden gestoßen haben. Die Mutter habe sich dabei die Schulter gebrochen. Erneut im Streit mit der Mutter soll der Sohn am 19. Juli gegen 10.30 Uhr seine Mutter wieder angegriffen und mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben. Dadurch sei die Mutter zu Boden gestürzt. Als sie sich wieder habe hinsetzen können, sei der Sohn auf ihren Oberschenkel getreten. Die Mutter sei daraufhin ohnmächtig geworden und habe sich Hämatome zugezogen.

Mutter und Schwester wollen nicht aussagen

Um die Frage, warum er die Balkontüre der Familienwohnung herausgerissen habe, soll es einer dritten Anklage zufolge bei einer Auseinandersetzung des 25-Jährigen am 4. August gegen 12.40 Uhr mit seiner jüngeren Schwester gegangen sein. Dabei habe der Angeklagte seine Schwester mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie noch mit dem Fuß ins Gesicht getreten, als sie bereits am Boden gelegen habe. Die Schwester kam mit ihren Verletzungen glimpflich davon, wollte aber wie die Mutter als Zeugin vor Gericht keine Angaben machen.

„Ich war nicht dabei“, sagte der 61-jährige Vater des Angeschuldigten. „Es ist fast immer passiert, als ich bei der Arbeit war, und abends hab' ich dann so Sachen gehört.“ Einmal, fuhr der Vater fort, habe er erzählt bekommen, sein Sohn hätte seine Frau geschlagen, und ein anderes Mal, der Sohn hätte eine Türe eingeschlagen. Von einem Schulterbruch seiner Ehefrau, versicherte der 61-Jährige, wisse er nichts. „Ich liebe meinen Sohn ganz arg und ich möchte auch, dass er wieder heimkommt.“ Allerdings, so der Familienvater weiter, müsse sein Sohn zuvor von der Drogensucht geheilt werden und auch eine Arbeit haben, durch die er von „6 bis 16 Uhr“ außer Haus sei. Er, seine Frau und seine Tochter gingen auch jeden Tag arbeiten. „Wir kriegen das hin“, verabschiedete sich der Vater von seinem angeklagten Sohn und verließ mit Frau und Tochter den Gerichtssaal der achten Strafkammer.

Mehrere Polizeieinsätze in der Vergangenheit

Polizeibeamte berichteten über die Familie aus Backnang, dass die Mutter sie geholt und ihr auch ein Küchenmesser gezeigt habe, welches der Sohn bei dem Angriff auf sie vom 12. April in der Hosentasche gehabt haben soll. Die Beamten suchten und fanden den Angeklagten noch im Wohngebiet seiner Familie. „Er war im psychischen Ausnahmezustand“, sagte ein 30-jähriger Polizist. Der Angeklagte habe öfter erwähnt, dass er nur noch sterben wolle. „Ihm ging es wirklich schlecht“, sprach der Polizeibeamte von einer Art Verwirrtheit, in der der Angeklagte gemeint habe, der Hund der Familie sei sein Kind. In dieser Familie habe es immer mal wieder Einsätze gegeben wegen des 25-Jährigen, der in Backnang einmal mit einem Taschenmesser auf eine Gruppe Jugendlicher zugegangen sei.

„Dass er ausziehen soll, ist seit Jahren ein Thema“, berichtete die Betreuerin von der Bewährungshilfe über den jungen Backnanger. Zwischen Mutter und Sohn herrsche ein „hochspezifisches Verhältnis“. Ein Gespräch zwischen den beiden sei an permanenten Unterbrechungen gescheitert. Sie selbst, so die Betreuerin, habe „sehr lange, intensive und ehrliche Gespräche" mit dem 25-Jährigen führen können. Dieser wolle aber nicht in eine betreute Wohngemeinschaft oder in eine Einrichtung, sondern in eine eigene Wohnung.

„Meine Mom hat mich immer wieder ins ZfP verfrachtet“, sagte der Angeklagte selbst zu der familiären Zerreißprobe, die sich vor dem Landgericht nun abspielt. Im Übrigen hätten seine Mutter und seine Schwester bei der Polizei übertrieben. Der Prozess wird am Freitag, 9. Dezember, mit weiteren Zeugen fortgesetzt.