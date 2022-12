Gewalt gegen Frauen steigt: Was tut der Rems-Murr-Kreis?

Seit 2010 gibt es bei Pro Familia Waiblingen das Beratungsangebot Flügel. Es richtet sich an erwachsene Opfer sexualisierter Gewalt. Zu den Beraterinnen und Beratern kommen Männer und Frauen, die von ihren Partnern zum Geschlechtsverkehr gezwungen oder in der Kindheit und Jugend missbraucht wurden. Und es kommen immer mehr Betroffene: Die Zahl der Beratungen stieg von 199 im Jahr 2015 auf 420 im Jahr 2021, 2020 waren es sogar noch mehr. Auch das Polizeipräsidium Aalen registrierte 2021 deutlich mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung als in den Vorjahren. Seit 2014 unterstützt der Landkreis „Flügel“ finanziell, seit 2019 mit der Finanzierung einer halben Stelle. Die Finanzierung wurde seither immer befristet für drei Jahre gewährt. Im Sommer hatte Pro Familia Waiblingen einen Neuantrag eingereicht und dieses Mal auf eine Entfristung und damit eine dauerhaft gesicherte Finanzierung und damit bessere Planungssicherheit gehofft.

Doch die Finanzierung der halben Stelle für "Flügel" wird vorerst nur für weitere drei Jahre gewährt. Aufgrund der durch die zahlreichen weltweiten Krisen angespannten Haushaltslage habe die Verwaltung dem Sozialausschuss diesen modifizierten Antrag empfohlen und die Mitglieder haben sich dafür ausgesprochen. Um eine dauerhafte Finanzierung der 50-Prozent-Stelle zu erhalten, hätte eine der im Kreistag vertretenen Fraktionen die unbefristete Förderung beantragen müssen. Dann hätte der Sozialausschuss über diesen Antrag abstimmen können. Drei Jahre zuvor war diese unbefristete Förderung beantragt worden und die Entscheidung dagegen knapp ausgefallen. „Es ist bitter, dass das nicht einmal beantragt wurde“, sagt Agnes Perjesi, die Leiterin der Pro Familia Waiblingen. Sie hatte im Vorfeld alle im Kreistag vertretenen Fraktionen darauf angesprochen. „Nun fehlt mir das politische Signal, dass man ein solches Angebot dauerhaft im Angebot des Rems-Murr-Kreises haben möchte.“ Nichtsdestotrotz ist sie dankbar und froh, dass die finanzielle Förderung des Beratungsangebots für die kommenden drei Jahre gesichert ist. Denn die Arbeit sei wichtiger denn je, wie die Zahlen belegten, so Perjesi.

Das gilt nicht nur für sexualisierte Gewalt, sondern auch für häusliche Gewalt. Dazu zählen Nachstellung und Nötigung bis hin zu Körperverletzungs-, Sexual- und Tötungsdelikten. Oft ist laut der Polizei die dabei erlittene psychische Gewalt belastender als die physische Gewalt. Auch weil das eigene Zuhause von einem Ort der Zuflucht und Sicherheit zu einem Tatort wird. 2021 registrierte das Polizeipräsidium Aalen, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch der Rems-Murr-Kreis zählt, 1004 und damit 20 Fälle mehr als im Vorjahr, was zugleich den höchsten Stand im Fünfjahresvergleich bedeutet. 78,8 Prozent davon waren Körperverletzungsdelikte.

Auch wenn Prognosen schwierig sind - Stefanie Böhm, Dezernentin Soziales, Jugend und Bildung im Landratsamt und Mitglied der Koordinierungsgruppe des kreisweiten Runden Tischs gegen Häusliche Gewalt im Rems-Murr-Kreis fürchtet, dass sich dieser Negativtrend eher fortsetzen wird, als dass die Zahlen stagnieren oder zurückgehen. ie Gründe dafür seien ebenfalls komplex, eine Rolle spiele aber vermutlich die aktuell extrem herausfordernde Zeit: "Der gesellschaftliche Druck steigt mit jeder Krise", sagt Böhm. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Kostensteigerungen - all das schüre Ängste, mache Menschen Druck, der sich unter Umständen in Gewalt entladen könne. Böhm blickt mit gewisser Sorge in die Zukunft, auch weil noch nicht klar ist, ob sich womöglich Gefahren daraus entwickeln, dass viele Menschen Geflüchtete bei sich privat ausgenommen hätten, darunter vor allem Frauen mit Kindern.

Aus vielen Gründen seien deshalb Tage wie der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der am 25. November stattfand, wichtiger denn je. "Es ist nach wie vor ein Tabuthema, das sichtbarer werden muss." In jedem Jahr stelle man ein anderes Thema in den Mittelpunkt. 2022 war es die "Soforthilfe nach Vergewaltigung". Dabei handelt es sich um ein bundesweites Modell mit dem Ziel, Versorgungsstrukturen zu schaffen, die vergewaltigten Frauen die Zugangswege zu einer guten medizinischen Versorgung erleichtern. Opfer von Sexualstraftaten können sich, wenn sie keine Anzeige erstatten wollen oder darüber noch unsicher sind, an die Rems-Murr-Klinik Winnenden wenden. Dort werden sie medizinisch versorgt und können außerdem wählen, ob mögliche Spuren gesichert werden sollen oder nicht. Wer sich für eine solche Spurensicherung entscheidet, könnte zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige erstatten.

Dies ist nur ein Beispiel für zahlreiche Anlauf-, vor allem aber auch Beratungsstellen, die es im Rems-Murr-Kreis gibt. Zu den Beratungsangeboten zählen unter anderem die Beratungsstellen für Familien und Jugendliche in Waiblingen, Schorndorf und Backnang des Kreisjugendamts, die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt des Rems-Murr-Kreises für Mädchen, Jungen und junge Erwachsene, Beratungsstellen von Caritas, Kreisdiakonieverband und Pro Familia.

Seit 2004 gibt es den kreisweiten Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt, an dem die Fäden zwischen vielen Institutionen und Gremien zusammenlaufen. In dieser Zeit habe sich dieser Zusammenschluss weiterentwickelt, übernehme zunehmend eine koordinierende Funktion. Ziel ist, durch eine aufeinander abgestimmte Kooperation der beteiligten Institutionen im Rems-Murr-Kreis Opfer effektiv zu schützen und die bestehenden guten Strukturen weiter zu optimieren.