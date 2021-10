In der Gewerkschaft zu sein ist der gelebte Gedanke der Solidarität. Auch wenn viele heute die Mitgliedschaft als eine Art Versicherung verstehen, so war das früher ganz anders. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg galt es bei aller Wiederaufbau-Anstrengung, die Bedingungen für Arbeiter und Angestellte zu verbessern.

Später dann, in der Wirtschaftswunderzeit, galt es, eine Teilhabe am Wohlstand durch bessere Vergütung zu erkämpfen, was dann der Wirtschaft durch erhöhte Konsumausgaben