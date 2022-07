Gewitter mit Starkregen (20.7.): Umgestürzte Bäume und Bauzäune

Schon am Mittwochnachmittag (20.7.) hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnung vor starkem Gewitter mit Sturmböen und Starkregen herausgegeben. Am Abend erreichten die Gewitter dann den Rems-Murr-Kreis: "Im Zeitraum zwischen 20.30 und 0.38 Uhr gab es im Kreis acht unwetterbedingte Einsätze", sagt ein Sprecher der Polizei in Aalen.

Betroffen war der Welzheimer Wald

Verletzte habe es aber keine gegeben. Betroffen war offenbar vor allem der Welzheimer Wald. "Es handelte sich bei den Einsätzen vor allem um umgestürzte Bäume oder Bauzäune. Beispielsweise mussten Einsatzkräfte auf der Landesstraße L 1080 sowohl bei Welzheim als auch bei Rudersberg einen Baum und große Äste von der Fahrbahn entfernen. Die Straße war zeitweise nur einspurig befahrbar." Auch beim letzten Einsatz um 0.38 Uhr in Backnang handelte es sich um einen umgestürzten Baum auf einer Straße.