Gewitter, Sturm und Starkregen über dem Rems-Murr-Kreis: Unwetter auch am Dienstag (29.6.)

Hunderte Notrufe, überflutete Keller und überschwemmte Straßen: Ein Unwetter hat am Montagabend (28.06.) die Feuerwehren im Rems-Murr-Kreis auf Trab gehalten. Auch für Dienstag sind schwere Gewitter, Sturm und Starkregen angekündigt. Kommt der Kreis diesmal glimpflicher davon? Wir berichten hier über die Ereignisse.

15.41 Uhr

Weltuntergangsstimmung in Winnenden: Es hagelt und regnet in Strömen.

15.37 Uhr

In Plüderhausen "stürmt und schüttet es", meldet die Kollegin vor Ort. Die Gemeinde war bereits in der vergangenen Woche vom Starkregen getroffen worden. Eine Unterführung wurde geflutet. Die Feuerwehr war von Mittwoch auf Donnerstag bis in die Morgenstunden im Einsatz.

15.36 Uhr

Donnergrollen ist über Winnenden zu hören. Der Regen wird stärker, ist aber mit dem Starkregen von gestern bislang nicht zu vergleichen. Auch der Wind ist lange nicht so stark wie am Vortag.

Donnergrollen ist über Winnenden zu hören.Bildtext © Ramona Adolf

15.28 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt nicht nur im Rems-Murr-Kreis vor schweren Gewittern. Auch für das Stuttgarter Stadtgebiet sind Sturm und Starkregen angekündigt. Gegen halb vier hat es dort angefangen zu hageln.

15.23 Uhr

Überall im Kreis ist es das gleiche Bild: Als hätte jemand das Tageslicht gedämmt. In Winnenden fallen die ersten Tropfen. Am Montagabend hatte die Feuerwehr hier vor allem in Schelmenholz zu tun. Insgesamt ist die Winnender Wehr am Montag zu 37 Einsätzen ausgerückt.

Blick von Schorndorf-Miedelsbach Richtung Buhlbronn. © Joachim Mogck

15.08 Uhr

Auch über Waiblingen verdunkelt sich der Himmel. Ebenso in Winnenden. Dort beginnt es jetzt zu stürmen.

Dunkler Himmel über Waiblingen am Dienstag (29.06.). © Benjamin Büttner

15.09 Uhr

Über Kleinheppach braut sich etwas zusammen. © Gabriel Habermann

Dichte Wolken haben sich über Kleinheppach gebildet. In Fellbach hat es, so ein Leser, bereits angefangen zu stürmen und zu regnen. Im Fellbacher Nachbarort Kernen waren am Montagabend viele Haushalte vom Unwetter betroffen. Die Feuerwehren aus Stetten und Rommelshausen hatten es mit vollgelaufenen Kellern zu tun.