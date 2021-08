Gewitterwarnung für den Rems-Murr-Kreis am Sonntag (15.08.)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntag (15.08.) vor Gewitter im Rems-Murr-Kreis.

Was gilt momentan für den Rems-Murr-Kreis?

Die amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe zwei von vier gilt derzeit bis voraussichtlich 14.30 Uhr. In einer Mitteilung weist der DWD auf mögliche Gefahren hin: Örtlich könne es Blitzschlag geben. Zudem könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich." (Stand 14 Uhr)

Was gilt für die Stadt Stuttgart?

Für die Stadt Stuttgart hat der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter der Stufe drei von vier herausgegeben. Sie gilt bis voraussichtlich 15 Uhr. (Stand 14.10 Uhr)

"Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich", heißt es in einer aktuellen Mitteilung des DWD.

Starkregen möglich

Bereits am Sonntagmorgen hatte der Wetterdienst mitgeteilt, dass es ab Sonntagnachmittag im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart zu schwerem Gewitter kommen könne. In der Vorabinformation hieß es, dass die Hauptgefahr dabei von lokal großem Hagel mit Korngrößen um die vier Zentimeter und von vereinzelten orkanartigen Böen um 110 km/h ausgehe. "Des Weiteren kann heftiger Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit auftreten."