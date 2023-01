Gibt es jetzt weniger Funklöcher im Rems-Murr-Kreis?

Die Mobilfunk-Versorgung im Rems-Murr-Kreis sei „jetzt noch besser“, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom vom Dienstag, 10. Januar. In den vergangenen zwei Monaten seien zwei Standorte neu gebaut und vier mit LTE erweitert worden. Stimmt - fast.

Über einen der beiden neuen Standorte freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebiets zwischen Alfdorf und Kaisersbach, Sandland genannt, schon seit November (wir berichteten hier). Das „Funkloch-Dorf“, wie es im Fernsehen hieß, kann jetzt mobil telefonieren. Der zweite neue Standort, ebenfalls bei Alfdorf, im Ortsteil Höldis, steht allerdings, stellt sich bei Nachfrage heraus, erst kurz vor Baubeginn und wird erst 2025 seine Arbeit tun. Dann aber gleich im 5G Standard. Am Standort Hellershof wird 5G erst im Laufe des Jahres hinzugeschaltet.

Die Telekom-Pressemitteilung führt weiter aus, dass vier Mobilfunkstandorte bei Fellbach, Rudersberg, Waiblingen und Winterbach mit LTE erweitert, also vom Standard 4G zu 4G+ aufgewertet wurden.

Telekom: Jetzt 122 Mobilfunkstandorte im Rems-Murr-Kreis

Die Telekom betreibe mit den zwei neuen Masten jetzt 122 Standorte im Rems-Murr-Kreis. Die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis steige in der Fläche. Es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 99 Prozent.

Dass die Mobilfunknutzerinnen und -nutzer die Netzabdeckung jetzt wirklich als rundum gut empfinden, ist damit nicht gesagt. Noch Ende November hatte sich der grüne Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich zur Netzabdeckung in seinem Wahlkreis Backnang geäußert. Seine Aussage damals: Trotz aller Aktivitäten zum Ausbau der Mobilfunknetze gebe es in der Region immer noch viele Funklöcher.

Nentwich hatte eine Umfrage gemacht. Diejenigen, die daran teilnahmen, klagten über die Netzabdeckung auf der Verbindungsstraße zwischen Aspach und Altersberg oder auf der Kreisstraße zwischen Oppenweiler und Backnang-Steinbach. Außerdem auch über eine mehrere Kilometer lange Strecke zwischen Sulzbach und Fischbach oder in den Ortschaften Jux, Nassach, Kurzach, Großhöchberg oder Dauernberg. Auch die Bereiche zwischen Welzheim, Laufenmühle und Klingenmühle bis Klaffenbach und Breitenfürst, Bausche, Eselshalden und Steinbruck seien, so beschrieb Nentwich die Erfahrungen, „ein einziges Funkloch“. Außerdem sei auf der Murrbahn-Strecke zwischen Murrhardt und Backnang mit Funknetz nicht viel los.

Wie ist die Mobilfunkabdeckung im Rems-Murr-Kreis im Vergleich zum im Landesdurchschnitt?

Die Pressestelle des Innenministeriums erklärte daraufhin damals, dass die Mobilfunkabdeckung im Rems-Murr-Kreis viel besser sei als im Landesdurchschnitt. Der Anteil an den sogenannten „weißen Flecken“, wo es gar keinen Empfang gibt, liege im Rems-Murr-Kreis bei 1,95 Prozent. Wer’s anschaulicher haben will: Der Rems-Murr-Kreis hat eine Fläche von 858 Quadratkilometern. 1,95 Prozent davon sind 16,73 Quadratkilometer. Im Landesdurchschnitt dagegen liege der Anteil an weißen Flecken bei 4,26 Prozent.

Tatsächlich werden die meisten Mobilfunknutzer im Rems-Murr-Kreis von einer schlechten Netzabdeckung nichts merken. Denn die meisten wohnen und arbeiten entlang der dicht besiedelten Bundesstraßen-Achsen. Und die sind, so zeigt’s der Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, sogar mit dem neuesten Mobilfunkstandard, mit 5G, schon bestens versorgt. Die Gefilde, die nach dem Breitbandatlas wirklich vollkommen unversorgt sind, muss man auf dessen Karte mit der Lupe suchen. Sie liegen bei Oberrot, Spiegelberg, Hintersteinenberg, Urbach. Gefilde, die kaum zu benennen sind, irgendwelche Gewanne.

Stellt sich die Frage, wie es dazu kommt, dass zum Beispiel die Teilnehmer der Nentwich’schen Umfrage diese schlechten Erfahrungen machen.

Laut Telekom sollen bis 2024 weitere 38 Mobilfunk-Standorte im Rems-Murr-Kreis hinzukommen. Zum Beispiel in Murrhardt- Mettelbach oder in Auenwald-Ebersberg. Zusätzlich sollen an 62 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant sein. Bedeutet: Dort steht den Nutzern bislang nur 4G zur Verfügung. 3G und 2G würden, teilt die Pressestelle mit, nicht mehr genutzt.