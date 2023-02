Go-Ahead im Rems-Murr-Kreis: Was läuft gut, was nicht - aus welchen Gründen?

Go-Ahead ist an allem schuld? An manchem. An anderem: nicht die Bohne. Man muss das einmal auseinanderklamüsern: Was läuft gut, was schief auf der Remsbahn, und woran liegt es? Und wer sind die Leute, die den aufflackernden Kundenzorn löschen müssen – was denken die Zugbegleiter? Fahren wir mit und hören uns um.

Die Zugtoilette ist voll - das nächste Problem

Nehmen wir an, die Zugtoilette ist voll. Was nun? Es gibt einen „Slot zur Entsorgung in Stuttgart“, sagt Efstathios Rafailidis, betrieblicher Leiter Kundenbetreuung bei Go-Ahead: 15 Minuten Zeit. Aber was, wenn der Zug wegen einer Stellwerkstörung 15 Minuten verspätet ankommt? Sauber leeren – und die Rückfahrt nach Aalen gleich wieder verzögert antreten? Oder die Toilette absperren, um pünktlich loszukommen?

Unterstellen wir, das Zugteam entscheide sich für Variante zwei. Was dann passieren wird, ist absehbar. Kunden werden den Zugbegleiter flottmachen: Kaputte Schüssel mal wieder? Was seid ihr für ein Saftladen?

"Tut mir leid, tut mir wirklich leid"

Der Kundenbetreuer hat dann die Wahl. (a) Zerknirscht sagt er: „Tut mir leid, tut mir wirklich leid.“ (b) Er antwortet wahrheitsgemäß: „Wir haben eine geschlossene Toilette wegen einer Stellwerkstörung“ ... Er wird wohl (a) wählen. Denn er ahnt, wie der Kunde Antwort (b) aufnähme: Wenn ihr schon kein funktionierendes Klo habt, könntet ihr euch wenigstens eine etwas glaubwürdigere faule Ausrede aus den Rippen leiern!

In dieser Geschichte steckt ein guter Teil der Probleme, mit denen Go-Ahead kämpft.

Kein Unternehmen im Rems-Murr-Kreis stand in den vergangenen Jahren derart intensiv unter Beobachtung, zog so viel Zweifel, auch Zorn auf sich wie Go-Ahead. Was steckt dahinter? Ein Werktagvormittag, wir fahren von Waiblingen nach Crailsheim und wieder zurück. Unser Reiseführer: Efstathios Rafailidis, 38, „ein Bittenfelder“, wenngleich er mittlerweile in Feuerbach wohnt. Früher hat er beim TB Beinstein gekickt und bei Panellinios Waiblingen.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Go-Ahead befährt das Gleisnetz der Deutschen Bahn – konkret: der DB Netz –, zahlt dafür eine Schienenmaut, ist darauf angewiesen, dass alles funktioniert, sieht sich de facto aber mit Baustellen, Langsamfahrstellen, Stellwerkstörungen, Weichenstörungen, Signalstörungen konfrontiert, kurzum, mit anfälliger, überalterter Streckentechnik.

Das System ist schlicht „auf Kante genäht“

Zwischen Schorndorf und Stuttgart gibt es zwei Gleise: eines hin, eines zurück. Darauf fahren nicht nur, von Aalen her kommend, der IC (zuständig: Deutsche Bahn) sowie Interregio-Express und Regionalzug MEX 13 (zuständig: Go-Ahead); sondern auch die jeweiligen Züge der Gegenrichtung; dazu die S 2 – und ab Waiblingen auch noch die S 3 (zuständig: DB Regio AG).

Selbst in Phasen, da alles funktioniert, ist das System, wie im Grunde „die ganze Eisenbahnstruktur“ in Deutschland, „auf Kante genäht“, sagt Rafailidis. Wenn sich aber mal wieder eine Baustelle hinzugesellt, steht nur ein Gleis zur Verfügung.

Ein schnellerer Zug „hat Prio“: Ist der IC verspätet, muss der MEX 13 warten, sprich: Unpünktlichkeit ist ansteckend. Wenn aber ein pünktlich startbereiter Go-Ahead wegen einer IC-Verspätung „keine Ausfahrt“ bekommt – was soll der Zugbegleiter den Leuten dann sagen? „Richten Sie bitte Ihre Beschwerde an die DB“? Es wäre wie bei der Toilette – der Kunde will nicht hören: Die anderen sind schuld. Er verstehe das vollkommen, sagt Rafailidis. Warum soll der Reisende sich den Kopf zermartern über das labyrinthische Zuständigkeitsgewirr? Er will doch bloß zuverlässig von A nach B kommen, und wenn er dann „plus 20“ hört, ist er eben sauer.

Verständnis für unzufriedene Kunden

Natürlich hat Go-Ahead manche Probleme selbst zu verantworten. Rafailidis ist seit Oktober 2019 beim Unternehmen, „ich hab' alles von Grund auf miterlebt“, phasenweise „habe ich jeden Kunden verstanden, der mit der Situation nicht zufrieden ist“.

Früher fuhr die DB auf der Remsschiene. Was die Bahn ablieferte, bot Stoff für Dauerärger. Verspätungen. Veraltetes Zugmaterial. Klemmende Türen. Bei der Neuausschreibung gewann Go-Ahead und hatte ab Mitte 2019 eine schwere Anfangszeit. Bei den neuen Flirt-Triebzügen der Schweizer Firma Stadler klemmten Schiebetritte, Verspätungen und Ausfälle häuften sich. Klar könne er sich „an den holprigen Betriebsstart erinnern“, sagt Rafailidis. „Wenn wir nicht performen, ist der Ärger berechtigt.“

Manchmal ist es noch heute so. Einer der Gründe: Es sei kein Geheimnis, dass der ganzen Eisenbahnbranche „Fachkräftepersonal fehlt“, auch Go-Ahead.

Zu kurze Züge

Ein immer wieder aufploppendes Ärgernis sind zu kurze Züge – sie bieten weniger Menschen Sitzplätze, als das Land im Verkehrsvertrag bestellt hat. Manchmal liegt das an Defekten bei Wagen oder Unterbesetzung, die schnelle Ankopplungsvorgänge vereitelt. Nur: Oft sind die Hintergründe komplexer. Beispiel: Ein aus Richtung Osten kommender Zug wird in Aalen vor der Weiterfahrt ins Remstal routinemäßig „verstärkt“, weil immer mehr Fahrgäste zusteigen, je näher Stuttgart rückt. Aber was, wenn der Zug mit einer – nicht selbst verschuldeten – Verspätung in Aalen einfährt? Den bestellten Wagen ankoppeln, weitere Zeit verlieren und die Beschwerden wegen sich aufschaukelnder Unpünktlichkeit schlucken? Oder pünktlich starten und den Zorn der Gäste über drangvolle Enge fressen? Egal, wie man’s macht, es ist nicht recht.

Und dann kam Corona...

Anfang 2020 hatte Go-Ahead sich stabilisiert. Dann kam Corona. Wenn Rafailidis über diese drei Jahre ein Buch schreiben würde – „es wäre ziemlich dick“. Die ersten Tage der Pandemie: In einem Abteil hatte jemand einen Hustenanfall. „Keiner wusste: Was ist das? Wie gehen wir damit um?“ Die Bundespolizei kam und hat „den kompletten Zug desinfiziert“.

Ein Kapitel in dem Buch müsste sich mit der 3-G-Zeit befassen: geimpft, genesen, getestet? Die Nachweise zu kontrollieren, ist etwas „ganz Intimes. Ich habe mich dabei nicht wohlgefühlt“. Aber was schätzen Sie, fragt Rafailidis, wie viele keinen Beleg über ihren Status vorzeigen konnten? Go-Ahead führte dazu längere Zeit Statistik – was herauskam, „hätte ich ehrlich gesagt vorher nicht erwartet: Unter drei Prozent hatten keinen 3-G-Nachweis“. Es sei erstaunlich gewesen, „wie viel positives Feedback kam“. Leute lobten: Gut, dass ihr drauf achtet!

Maske: Anderes Bundesland, andere Regeln

Genug Stoff für ein Buch im Buch: die Maske. Im Zug von Stuttgart nach Würzburg galt bis Lauda: Medizinischer Mund-Nasen-Schutz reicht. Jenseits der Landesgrenze, in Bayern, regierte Söders Team Vorsicht: FFP2-Pflicht! Später die Kehrtwende: Hinter Lauda durfte die Maske runter. „Wie soll man das dem Kunden erklären?“ Dennoch: Die meisten hätten Verständnis aufgebracht – eine „ganz, ganz geringe Anzahl“ sei „bewusst auf Konfrontation“ gegangen. Was soll ein Kundenbetreuer, nach zwei Monaten Ausbildung, mit knapp 3000 Euro Monatsbrutto inklusive Zulagen, da machen? „Grundsatzdiskussionen“ führen? Die Polizei rufen? Wegschauen? Und das alles, während andere Kunden bereits fordern: „Werfen Sie den doch einfach raus!“

Als er die Meldung sah, dass die Maskenpflicht im Zug fallen würde zum 1. Februar, habe ihn fast „Rührung“ ergriffen. „Man blickt auf die drei Jahre zurück“, der Kopfkino-Projektor springt an. Er mache da jetzt „einen ganz, ganz großen Haken dran“.

Die meisten Kunden seien „freundliche Menschen“, sagt Efstathios Rafailidis. Aber manchmal ist die Luft zum Schneiden dick. Verspätungsdurchsage – eine Kundenbetreuerin findet sich „in einer Traube“ wieder, wird von allen Seiten angeschrien. Einmal, als er derlei beobachtete, habe er „eine Warnweste“ angezogen, „damit man sieht, ich bin bereit“, und in „lautem Ton“ interveniert. Schönerweise „haben sich sofort viele Menschen solidarisiert“: Leute, die Zugbegleiter können doch nichts dafür!

Beschwerde nach Personenunfall: Was sagt man da?

Ein Personenunfall: Der Notdienst kommt. Der Triebfahrzeugführer: unter Schock. Der Zug steht. Und ein Gast empört sich: „Ich bin nicht zufrieden!“ Rafailidis seufzt. Was soll man da antworten?

Ina Schwarz ist eine dieser Kundenbetreuerinnen. Wenn mal jemand sie anraunzt, denke sie: „Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt.“ Na gut, wenn er sich „ein Stückchen besser fühlt“ mit geleertem Kropf, dann sei es so – ihr mache die Arbeit Spaß! 20 Jahre lang war sie Zahnarzthelferin. Aber wenn ihr Mann, Triebfahrzeugführer bei Go-Ahead, von seinen Touren erzählte, dachte sie: „Ich will auch! Es hat mich gereizt, unterwegs zu sein.“ Seit November 2020 gehört sie zum Team. Sie kennt ihre Stammgäste, die Berufspendler. Die „möchten einfach reinkommen und weiterschlafen. Dann lässt man sie auch“. Sie wisse ja, wer ein Monatsticket hat.

Mehr Mittel für die Schiene wären dringend vonnöten

Oder Frank Pöhlandt: seit Februar 2021 an Bord. „Ich bin coronageschädigt: Ich komme aus dem Hotelmanagement.“ Er habe in Häusern mit 200 Zimmern gearbeitet, ihn erschüttere so schnell nichts mehr.

Rafailidis ist ein waschechter Eisenbahner. 2003 begann er bei der DB und blieb 16 Jahre. Zu Go-Ahead wechselte er, weil „ich hier einfach mit was aufbauen will“. Wenn er von der Schiene erzählt, wird er leidenschaftlich. Sieben Jahre lang pendelte er auf der Strecke Stuttgart-Ulm. Manchmal nutzte er das Auto. „Die Hinfahrt war genial.“ Die Rückfahrt aber: „Nie unter zwei Stunden“. Ab dem Flughafen Chaos: „Ich wusste nie, wann ich tatsächlich zu Hause bin.“ Dank der neuen Zugstrecke sei der Weg jetzt in etwa 40 Minuten zu schaffen. „Da will ich jemand sehen, der noch mit dem Auto fährt!“ Er hält inne, sinniert. „Es muss einfach mehr Geld in die Schiene fließen. Die Mobilität der Zukunft!“

Es ist Spätnachmittag geworden, Crailsheim liegt weit hinter uns, wir nähern uns Waiblingen. Ein guter Tag, sagt Rafailidis: „Keine spielenden Kinder am Gleis. Kein Stellwerk defekt. Keine Anordnung der Bundespolizei: Zugverkehr eingestellt.“ Er lässt den Blick durchs Abteil schweifen – alle haben einen Sitzplatz; schaut auf die Uhr – wir werden pünktlich sein. Am Fenster zieht die Remstäler Landschaft vorbei.

Er habe oft gesagt: „Es ist ein Traumjob. Ich steh’ noch dazu.“