Go-Ahead schwach, Deutsche Bahn miserabel: Das Qualitätsranking Zugverkehr in BW

Wie pünktlich, wie zuverlässig, wie sauber fährt es sich auf welchen Bahnstrecken in Baden-Württemberg? In der aktuellen Rangliste zur Qualität des Zugnahverkehrs im Land schneidet Go-Ahead auf Rems- und Murrbahn mäßig ab – ein Debakel aber ist die Auswertung für die Deutsche Bahn.

Rangliste Zugverkehr: Warum es sie gibt und wozu sie gut ist

Einst fuhr überall im Land die Deutsche Bahn – als aber 2011 die Grünen das Verkehrsministerium übernahmen, setzten sie, erbost über die notorisch schwachen Leistungen des Monopolisten, gezielt auf Wettbewerb. Bei Ausschreibungen kamen oft Konkurrenten zum Zug. Seit 2021 nimmt das Ministerium mit einem Qualitätsranking regelmäßig 29 Nahverkehrsstrecken, die von sechs verschiedenen Unternehmen bedient werden, unter die Lupe: Wer macht wo einen guten Job, wer stümpert?

Kleiner Nachteil der Rangliste: Die Auswertung braucht ihre Zeit – aktuell liegt nur die Bilanz für das erste Halbjahr 2022 vor. Für Rems- und Murrbahn bedeutet das: Die gehäuft auftretenden Probleme seit Juli sind noch nicht eingeflossen.

Großer Vorteil der Rangliste: Sie basiert nicht auf Bauchgefühl, sondern auf harten, auf beweiskräftigen Daten und ist ein Vorbild in Sachen Transparenz.

Rangliste Zugverkehr: Auf welchen Kriterien die Bewertung fußt

Aus fünf Einzelkategorien ergibt sich die Gesamtbewertung.

Pünktlichkeit: Die Züge übermitteln ihre Ankünfte an Bahnhöfen automatisch ans Ministerium. Als pünktlich zählen Züge, die höchstens 3:59 Minuten dem Fahrplan hinterherzuckeln.

In die Statistik fließen sowohl Verspätungen ein, die das Verkehrsunternehmen selber verschuldet hat (typisches Beispiel: Türstörung), als auch solche, für die der Fahrtenbetreiber nichts kann (der Klassiker: Signalstörung; die hat Infrastrukturanbieter DB Netz zu verantworten).

Faustregel: Verspätungen können vorkommen, aber auf guten Strecken liegt die Pünktlichkeit über 90 Prozent.

Beispiel: Ein Unternehmen sollte pro Halbjahr eine Million Kilometer fahren – es gab aber 10.000 selbstverschuldete Ausfallkilometer; die Zuverlässigkeit liegt bei 99 Prozent – selbst wenn aufgrund von Infrastruktur-Mängeln weitere 90.000 Kilometer ausgefallen sind.

Faustregel: Selbstverschuldete Fahrtausfälle sollten eigentlich nicht vorkommen. Auf guten Strecken liegt die Zuverlässigkeit über 99 Prozent.

Faustregel: Dass die bestellte Zuglänge auch wirklich angeboten wird, sollte selbstverständlich sein, auf guten Strecken liegt der Wert über 99 Prozent. Bei der Sauberkeit ist es zwar schwer, auf die volle Punktzahl 100 zu kommen, alles unter 90 ist aber schlecht.

Faustregel: Die meisten Leute scheuen sich offenbar, sehr gute oder sehr schlechte Noten zu vergeben. Deshalb liegt kaum ein Unternehmen über 2,0 oder unter 3,0.

Faustregel: Über 80 kommen nur die fünf Besten, unter 30 die fünf Schlechtesten.

Abgestürzt: Go-Ahead auf Remsbahn und Murrbahn

In der Rangliste fürs zweite Halbjahr 2021 schnitt Go-Ahead noch recht gut ab – und wurde in der aktuellen Ausgabe Januar bis Juni 2022 nach hinten durchgereicht:

Remsbahn (Go-Ahead):

Pünktlichkeit: 79,99 % (vorher: 82,25)

Zuverlässigkeit: 98,97 % (vorher: 99,37)

Zugkapazität: 98,24 % (vorher: 99,53)

Sauberkeit: 90,05 Punkte (vorher: 91,02)

Kundennote: 2,42 (vorher: 2,14)

Gesamtwertung: 41,25 Punkte (vorher: 62)

Platz: 20 unter 29 (vorher: 9)

Murrbahn (Go-Ahead):

Pünktlichkeit: 83,46 % (vorher: 88,61)

Zuverlässigkeit: 98,94 % (vorher: 99,36)

Zugkapazität: 99,68 % (vorher: 99,39)

Sauberkeit: 89,89 Punkte (vorher: 90,67)

Kundennote: 2,43 (vorher: 2,04)

Gesamtwertung: 45,9 Punkte (vorher: 72,14)

Platz: 16 unter 29 (vorher: 7)

Ein Trost für Go-Ahead: Auch die DB befährt die Murrschiene – und liefert eindeutig noch schlechtere Qualität:

Murrbahn (Deutsche Bahn):

Pünktlichkeit: 84,04 %

Zuverlässigkeit: 98,77 %

Zugkapazität: 98,55 %

Sauberkeit: 88,31 Punkte

Kundennote: 2,5

Gesamtwertung: 37 Punkte

Platz: 24 unter 29

Die Deutsche Bahn schneidet dramatisch schlecht ab

Überhaupt ist die aktuelle Auswertung ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn. Sie ist immer noch der Platzhirsch im baden-württembergischen Zugnahverkehr, befährt 15 der 29 Strecken, landet aber nur mit zweien (Herrenberg-Tübingen-Urach, Platz 7, und Breisgau Ost-West zwischen Breisach, Freiburg und Donaueschingen, Platz 10) unter den Top Ten. Die acht letzten Plätze hingegen gehen allesamt an die DB!

Einzigartig schlecht schneidet dabei die Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Lindau ab: Sie kommt auf klägliche 13,43 von 100 Punkten.

Wer kann’s am besten? Einmal dürfen Sie raten: Natürlich die ...

Kurios: Nicht nur das schlechteste, sondern auch das beste Niveau gibt es am Bodensee. Auf Platz 1 landet die Klettgau-Bahn, die zwischen Erzingen und Schaffhausen pendelt. Sie ist top in allen Belangen: über 99 bei der Pünktlichkeit, fast 100 bei der Zuverlässigkeit, volle 100 bei der Kapazität, über 92 bei der Sauberkeit, Note 1,73 von der Kundschaft; 91,04 von 100 Punkten.

Oberpeinlich für die Deutsche Bahn: Auf dieser Strecke fährt ... die Schweizerische Bundesbahn. Die SBB bedient auch die „Seehas“-Linie zwischen Engen und Konstanz: Platz 6. Felix Helvetia! Eidgenossen, ihr habt’s drauf.

Ebenfalls stark: die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH, die sich zu 95 Prozent in Landesbesitz befindet. Sie befährt sechs der 29 Strecken – und kommt mit zweien in die Top Five: Die Passage Aalen-Ulm-Munderkingen belegt Platz 2, die Ortenaubahn im Dreieck Kehl, Biberach, Freudenstadt holt Rang 4.

Fazit: Mit Go-Ahead (seit Mitte 2019 bei uns am Start - siehe hier) haben wir’s an Rems und Murr nicht sonderlich gut erwischt, aber mit der DB wäre es noch schlimmer. Das Ranking offenbart: Die Entscheidung des Landesverkehrsministeriums, das Monopol der Deutschen Bahn zu brechen und konkurrierende Anbieter zum Zuge kommen zu lassen, war richtig.