Go-Ahead-Sicherheitsmängel: Verkehrsministerium will nicht verantwortlich sein

„Für den Zustand und für den sicheren Betrieb der Fahrzeuge ist ausschließlich Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW) vollumfänglich verantwortlich“, sagt Edgar Neumann, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums. Dies auf Fragen über entdeckte Sicherheitsmängel in Flirt-Triebfahrzeugen, die womöglich auch im Regionalbahnverkehr im Rems-Murr-Kreis unterwegs waren.

Unklar, wann Sicherheitsmängel entstanden sind

Die als Verpächterin für die Fahrzeuge zuständige Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) stehe hier aber in engem Kontakt mit GABW, um den Sachverhalt aufklären zu lassen, sagt Neumann. „Nach Auskunft von GABW sind alle Maßnahmen ergriffen worden, um den sichereren Betrieb zu gewährleisten. Erst nach der genauen Sachverhaltsaufklärung können wir dazu näher Stellung nehmen und Auskünfte erteilen.“

Deshalb könne auch noch nichts darüber gesagt werden, seit wann und in wie vielen der 66 Flirt-Triebfahrzeuge der GABW Sicherheitsmängel beanstandet haben könnte und ob diese schon bei der Herstellung, der Montage oder erst bei der Reparatur oder beim „Kundendienst“ entstanden sein könnten. Auch ließ Neumann die Frage unbeantwortet, wie genau die Fahrzeuge nach Auslieferung technisch überprüft und ob insbesondere die Radaufsätze auf den Achsen begutachtet wurden. Unklar bleibt zudem, ob sich Radaufsätze überhaupt verschieben können.

„Die Flirt-Triebfahrzeuge sind von der GABW unmittelbar vom Hersteller Stadler für die Betriebsaufnahmen in den Ausschreibungsverfahren zum Stuttgarter Netz 1 Los 2 und 3 sowie im Netz 3a erworben und dann an die SFBW im Rahmen des BW-Fahrzeugfinanzierungsmodells veräußert und zurückgepachtet worden“, sagt Neumann.

Welche Sicherheitsmängel genau?

In Betrieb genommen wurden die neuen Flirts von GABW im Jahr 2019. Stadler hatte sich bis einschließlich 2022 auch um die Wartung der Flirts gekümmert, in der GABW-Werkstatt in Essingen bei Aalen. Erst seit 1. Januar 2023 zeichnet die schweizerische Euco Rail dafür verantwortlich. Seitens Stadler hieß es, man müsse nun die gutachterlichen Untersuchungen abwarten und sei in gutem Kontakt mit GABW und Euco Rail, so eine Sprecherin gegenüber dieser Zeitung.

Eventuelle Sicherheitsmängel wurden bei Umrüstarbeiten entdeckt, teilte GABW Anfang der Woche mit. Zunächst sei bei zwei Flirt-Triebfahrzeugen „eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung“ festgestellt worden. An einzelnen Achsen weichen die Radaufsatzstände zu stark voneinander ab. Die Folge: ungleich abgefahrene Radsätze. Deshalb kämen in den kommenden Wochen alle Flirts, die GABW im Betrieb hat, auf den Prüfstand und ein Gutachter untersucht mögliche Ursachen und soll eine Risikoabschätzung abgeben. Ob ungleich abgefahrene Radsätze zwangsläufig Risiken für Achs- oder Radbrüche und Entgleisungen erhöhen könnten, bleibt ungewiss.

Bahn-Verkehr verläuft nur eingeschränkt

Der Regionalbahn-Verkehr von Go-Ahead im Rems- und Murrtal verläuft aufgrund der Prüfung der Sicherheitsmängel seit Dienstag (14. 2.) nur eingeschränkt, aber weitestgehend planmäßig. Manche Züge sind kürzer, so stehen weniger Sitzplätze zur Verfügung. Zu kompletten Zugausfällen soll es vorerst nicht kommen.

Bei den Umrüstarbeiten handelt es sich um solche für das European Train Control System (ETCS). Das ETCS ist ein Produkt von Alstom.