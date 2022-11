Große Bedenken: Warum viele Polizisten gegen die Cannabis-Legalisierung sind

Ein Großteil der mit Cannabis in Zusammenhang stehenden Delikte wird derzeit wegen Geringfügigkeit eingestellt, bindet aber dennoch Ressourcen von Polizei und Justiz. Würden diese durch eine Legalisierung von Cannabis für Erwachsene entlastet oder entstünden neue ressourcenfressende Aufgaben? Wir haben Rems-Murr-Vertreter der Polizeigewerkschaften dazu befragt, ebenso Christian Gehring, Kriminalhauptkommissar außer Dienst und derzeit Schorndorfer CDU-Landtagsabgeordneter und Polizeisprecher der CDU-Fraktion.

„Natürlich werden einige Anzeigen durch die Legalisierung wegfallen. Ich kenne auch Polizisten und Staatsanwälte, die eine Legalisierung begrüßen und dies auch schon lange fordern. Aber die Mehrzahl der Polizistinnen und Polizisten bewertet eine Legalisierung ebenso kritisch wie ich“, ist Christian Gehrings Eindruck.

Zugegeben, so wie die jetzige Situation im Bereich der Strafanzeigen sich darstelle, halte er es ebenfalls für schwierig. „Die Polizei erstellt mit Aufwand bei kleineren Betäubungsmittel-Delikten eine Anzeige, die dann eingestellt wird. Ich hätte mir hier auch eine Vereinfachung gewünscht.“ Aber was eine künftige Entlastung durch eine Legalisierung betreffe, müsse man erst noch sehen. „Natürlich ist Cannabis eine Einstiegsdroge und wir müssen im Auge behalten, ob die Drogendelikte mit anderen und härteren Drogen dadurch nicht ansteigen. Dann hätten wir eine Mehrbelastung“, sagt Gehring. Zudem sei er kritisch, was das Thema Drogen im Straßenverkehr und die daraus resultierenden Gefahren betreffe. „Hier müssen wir klar im Auge behalten, ob es künftig zu einem Anstieg kommt.“

Nicht zuletzt habe er seine Meinung zu Cannabis in den vergangenen Jahren korrigiert, sagt Gehring. „Der THC-Gehalt im Cannabisharz hat sich in den letzten 15 Jahren deutlich erhöht. Jedoch hat sich das Konsumverhalten dahingehend nicht angepasst, wodurch die Gefahr für psychoseähnliche Zustände steigt. Ich habe mich lange und intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich stehe hierzu auch im engen Austausch mit meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei und unserem suchtpolitischen Sprecher der CDU, die meine Sorgen ebenfalls teilen.“

Deutsche Polizeigewerkschaft ist vehement gegen eine Legalisierung

„Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) stellt sich vehement gegen eine Freigabe des Cannabis-Konsums“, sagt Markus Kaumeyer, Vorsitzender des DPolG-Verbandes im Rems-Murr-Kreis. Als Gründe gibt Kaumeyer vor allem gesundheitspolitische Bedenken an.

Die DPolG rechne durch eine Legalisierung mit einem Drogen-Boom: „Viel mehr Menschen werden Cannabis konsumieren, deshalb wird es auch viel mehr Schäden geben.“ Die Gesundheitskosten würden nach einer Legalisierung explodieren. „Das Rauchen von Cannabis schädigt die Lungen bekanntlich genauso wie Tabakrauchen.“ –„Wir haben mit Alkohol und Nikotin schon genug Probleme. Eine weitere legale Droge würde noch mehr Schaden anrichten.“ Die illegale Weitergabe an Jugendliche werde kaum zu verhindern sein, und die Wahrscheinlichkeit durch Cannabis-Missbrauch an Psychosen, Depressionen, Angststörungen oder bipolaren Störungen zu erkranken, sei im Jugendalter sehr hoch. Cannabis sei nicht zuletzt eine Einstiegsdroge, die zum Konsum anderer Drogen verführt.

Zudem gibt Kaumeyer zu bedenken: Schon jetzt komme es wegen Cannabis-Konsums immer wieder zu Verkehrsunfällen mit unschuldigen Verletzten. „Die Kontrolle durch die Polizei sei völlig unzureichend. Wenn demnächst auch noch vermehrt Bekiffte am Straßenverkehr teilnehmen, bekommen wir ein Problem.“

Kurswechsel bei der Gewerkschaft der Polizei: „Gesetzgebung beeinflussen“

Hier hat die DPolG inhaltliche Schnittmengen mit der Haltung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu Cannabis. „Ein erhöhter Konsum durch die Legalisierung wird auch zu mehr Verstößen im Straßenverkehr führen. Mehr Leute werden in berauschtem Zustand herumfahren und sich und andere gefährden. Eine neue (wohl erhöhte) Ahndungsgrenze, ist weder wissenschaftlich noch juristisch geklärt“, sagt der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Thomas Mohr aus Mannheim, auf den Rems-Murr-Vertreter der GdP verwiesen haben.

Aber es gibt auch deutliche Unterschiede zur DPolG. Thomas Mohr gibt unumwunden zu: „Die GdP hatte sich bislang eindeutig gegen die Freigabe von Cannabis positioniert. Mit dem neuen GdP-Bundesvorsitzenden, Jochen Kopelke, wird es aber wohl einen Kurswechsel geben.“

Kopelkes Marschrichtung: Die Legalisierung sei bereits in vollem Gange. Statt über deren Sinn oder Unsinn zu streiten, sei es der GdP viel wichtiger, den Gesetzgebungsprozess konstruktiv zu begleiten. „Das aktuelle Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums lässt noch zu viele Fragen offen.“ Die Eckpunkte legten nahe, dass die derzeit bekannten Rahmenbedingungen einer Legalisierung für die Polizei mit kleinteiligen, kontrollintensiven Einzelfallprüfungen verbunden sein könnten, so Kopelke.

Thomas Mohr sagt wägend: „Es ist unbestritten, dass Cannabis eine Droge ist, die Konsumenten hat, die ein breites Spektrum der Gesellschaft abdecken.“ Und: Eine Art von Beschaffungskriminalität sei aufgrund des breiten Spektrums mit ihrer sozialen Integration, dem Konsumverhalten und den Schwarzmarktpreisen nicht zu erkennen. „Die Kriminalität findet im Handel und im Besitz statt. Eine Legalisierung würde diese Kriminalität vordergründig erstmal beseitigen. Die Bekämpfung sowie die Sachbearbeitung durch die Polizei und die Abarbeitung der Straftaten durch die Justiz würden wegfallen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille.“

Auf der anderen Seite sollte eine Cannabis-Freigabe kritisch betrachtet werden, weil weitere Teile der Bevölkerung, die bislang durch die Strafbarkeit beziehungsweise den erschwerten Zugang zu Drogen abgeschreckt wurden, zum Konsum veranlasst würden, sagt Mohr. „Wir meinen auch, dass aus gesellschaftspolitischer Sicht ein eigenverantwortungsvoller Umgang mit berauschenden Mitteln zwar immer erstrebenswert ist. Dass dies jedoch nicht der Fall ist, zeigt sich schon daran, dass man einen Suchtbeauftragten braucht“, so Mohr.

Auch bestehe die Sorge, dass die illegale Weitergabe und der illegale Verkauf von „legalem“ Cannabis an Minderjährige nicht zu unterschätzende Ausmaße annehmen könnten. Nicht zuletzt sei fraglich, ob eine Legalisierung von Cannabis nicht zu mehr Polizeiarbeit anstatt zu weniger führen wird. Warum?

Der Teufel steckt im Detail: Kontrollen werden für die Polizei kompliziert

GdP-Mann Thomas Mohr wirft konkrete Fragen bezüglich des Eckpunktepapiers des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach auf, die für die künftige Polizeiarbeit im Falle einer Legalisierung von Cannabis ab 18 Jahren aus Polizeisicht von Belang wären: