Großer Blitzermarathon im Rems-Murr-Kreis: Das müssen Autofahrer wissen

Autofahrer im Rems-Murr-Kreis müssen in dieser Woche besonders aufpassen: Von Montag (17.04.) bis Sonntag (23.04.) will das Polizeipräsidium Aalen verstärkt Tempo-Sünder aus dem Verkehr ziehen. Hintergrund ist die europaweite Verkehrsaktion "Speedmarathon", die bereits zum zehnten Mal stattfindet. Worauf sich Autofahrer im Kreis einstellen müssen.

Großer Speedmarathon am Freitag (21.04.) im Rems-Murr-Kreis

"In dieser Woche finden verstärkt Blitzer-Aktionen statt", heißt es aus dem Polizeipräsidium. Vor allem gegen Ende der Woche wird es für Raser ernst.

"Am Freitag findet der eigentliche und große Speedmarathon statt. Wir werden dort mit verstärkten Kräften intensiv messen", so ein Pressesprecher. Wo die Polizei die Geschwindigkeit misst, könne pauschal nicht beantwortet werden.

Motorrad-Strecken am Wochenende wohl besonders betroffen

"Die einzelnen Reviere können selbst entscheiden, wo sie die Kontrollen durchführen." Auch eine genaue Anzahl, also wie viele Beamte bei dem Speedmarathon mitmachen, ist noch nicht abzusehen.

"Natürlich gibt es Schwerpunkte, wo vor allem geblitzt wird", heißt es aus Aalen. Klassische Verkehrspunkte wie beliebte Motorrad-Strecken werden besonders im Fokus stehen. So dürfte vor allem am Wochenende auf den Landstraßen im Kreis geblitzt werden. Aber auch Straßen, die an Schulen, Kindergärten oder Altersheime vorbeiführen, sind beliebte Blitzer-Hotspots.

Erste Blitzer-Aktion von Schorndorf nach Welzheim

Werden Autofahrer vorher gewarnt, wo geblitzt wird? Es ist zumindest möglich, dass einzelne Polizeireviere vorab bekannt geben, wo geblitzt wird. Zudem soll es wie in jedem Jahr eine Bilanz geben, welche Autofahrer nach dem Blitzermarathon wo und wie schnell geblitzt wurden.

Bereits am Montagmorgen wurde auf der Landstraße in Richtung Welzheim und Alfdorf geblitzt. Auf Höhe Steinbruck standen die Polizeibeamten an einer Bushaltestelle und zogen Tempo-Sünder aus dem Verkehr. Mit einer Laser-Pistole wurde die Geschwindigkeit im Berufsverkehr gemessen.