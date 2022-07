Grunbach/Schorndorf: Vorübergehend eingleisiger Zugbetrieb wegen Fahrbahnstörung

08.07.:

Die Deutsche Bahn (DB) führt auf der Remsbahn Stuttgart–Aalen kurzfristige Instandhaltungsarbeiten aus. In einer Mitteilung am Freitag (08.07.) gab die Bahn bekannt, dass dazu ein Streckengleis zwischen Grunbach und Schorndorf für den Zugverkehr gesperrt wurde.

Zunächst bis mindestens Sonntag (17.07) steht für den Zugbetrieb zwischen Grunbach und Schorndorf nur ein Gleis zur Verfügung.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen im Fahrplan:

S-Bahn-Verkehr fährt im Halbstundentakt

Für den S-Bahn-Verkehr bedeutet das, dass die Züge der Linie S2 Filderstadt – Schorndorf der S-Bahn Stuttgart im gesamten Zeitraum im Halbstundentakt fahren.

Intercity-Züge werden umgeleitet

Die Deutsche Bahn leitet die Intercity-Züge (IC) der Linie 61 Karlsruhe – Nürnberg zwischen Stuttgart und Crailsheim um. Der Halt an den Bahnhöfen in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen entfällt dadurch. Die DB empfiehlt Fahrgästen, die Züge der Linien IRE1 (Karlsruhe –) Stuttgart – Aalen und MEX13 Stuttgart – Crailsheim von Go-Ahead Baden-Württemberg zu nutzen.

Fahrplanänderungen beim Regionalverkehr von Go-Ahead

Da die Züge nur auf einem Gleis fahren, ist der Regionalverkehr auf der Remsbahn bereits seit Mittwoch (06.07) eingeschränkt. Von Montag (11.07.) bis Donnerstag (14.07) fahren die Züge der Linie IRE 1 zwischen Karlsruhe und Aalen planmäßig.

Ab Montag (11.07.) bis Donnerstag (14.07) fährt etwa ein Viertel der Zugverbindungen der Linie MEX 13 Stuttgart — Ellwangen/Crailsheim im Abschnitt Schorndorf — Ellwangen/Crailsheim.

In diesen Fällen bieten sich für Fahrgäste als Alternative die Züge der S-Bahn-Linie S2 an.

Der Fahrplan von Freitag (15.07.) bis einschließlich Sonntag (17.07.) befindet sich nach Auskunft der Deutschen Bahn aktuell noch in Abstimmung.

Die Fahrgäste werden gebeten, vor Fahrtantritt ihre Verbindungen zu prüfen und gegebenenfalls eine frühere Fahrtmöglichkeit zu wählen. Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.

Für die Fahrgäste von Go-Ahead Baden-Württemberg sind die Ersatzfahrpläne unter https://www.go-ahead-bw.de/unterwegs-mit-go-ahead/fahrplanabweichungen abrufbar. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt auch online über ihre Zugverbindungen zu informieren.

Streckensperrung im Herbst auf gleichem Abschnitt möglich

Die DB teilt zudem mit, dass mit den für die Arbeiten benötigten Baumaschinen und Werkzeugen gegebenenfalls zusätzlich bereits für den Herbst geplante Baumaßnahmen ausgeführt werden können. Das prüft die DB zurzeit. Damit würde eine Streckensperrung im Herbst auf gleichem Abschnitt entfallen.

06.07.:

Wegen einer Fahrbahnstörung zwischen Grunbach und Schorndorf kam es am Mittwochabend (06.07.) zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen bei den S-Bahnen der Linie S2. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit.

Die Strecke zwischen Grunbach und Schorndorf konnte laut VVS nur eingleisig befahren werden. Die Störung gilt nach aktuellem Stand wohl auch noch am Donnerstagmorgen (07.07.). Es kann weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen kommen. Grund ist eine Reparatur an der Strecke.

Reisende in Richtung Schorndorf werden gebeten, auf die geänderten Abfahrtsgleise an allen Unterwegshalten zwischen Grunbach und Schorndorf sowie die Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.