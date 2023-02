Grundschulempfehlung: Sollen Eltern oder Lehrer entscheiden?

Die FDP will zurück zur verbindlichen Grundschulempfehlung und bringt einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Landtag ein. Der Realschullehrerverband und der Philologenverband unterstützen diese Initiative. Die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung sei ein „Kardinalfehler“ gewesen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung beider Verbände, die diese „massive Fehleinschätzung“ auch mit für den „erheblichen Leistungsabfall der baden-württembergischen Schüler“ in bundesweiten Schulvergleichsstudien verantwortlich machen. Es gebe genügend Studien, die belegten, dass eine verbindliche Grundschulempfehlung zu deutlich höherer sozialer Gerechtigkeit führe als eine freie Wahl der Schule durch die Eltern. Auch zeige eine weitere repräsentative Studie, dass eine verbindliche Grundschulempfehlung Lernanreize setze, argumentieren die Verbände und schreiben: „Baden-Württemberg, einst auf Spitzenplätzen in Ländervergleichen, befindet sich in einem bildungspolitischen Blindflug, der längst zum Sturzflug geworden ist.“

Bis 2011 war die Grundschulempfehlung verbindlich

Bis 2012 gab es in Baden-Württemberg eine verbindliche Grundschulempfehlung, das bedeutet, dass Kinder die weiterführende Schule besuchen mussten, die in der Grundschulempfehlung genannt war. Seit dem Schuljahr 2012/2013 besteht freie Schulwahl, die Eltern entscheiden also, welche Schule ihr Kind besucht. Das hat Konsequenzen, vor allem für Realschulen. Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2021/2022 auf eine Realschule wechselten, hatten nach Angaben des Kultusministeriums zu 20,7 Prozent eine Empfehlung für die Haupt-/Werkrealschule. 54,1 Prozent hatten eine Empfehlung für die Realschule und 25,2 Prozent hatten eine Empfehlung für das Gymnasium. Das zeigt: Es entstehen sehr heterogene Klassen.

Praktisch bedeutet das für die Schulen: Die fünfte und sechste Klasse der Realschule sind die sogenannte Orientierungsstufe. In dieser Orientierungsstufe werden die Schülerinnen und Schüler auf M-Niveau geprüft. Das M-Niveau bereitet auf den Realschulabschluss nach Klasse 10 vor. Das G-Niveau hingegen bereitet auf den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 vor. In den Klassen fünf und sechs sind immer Schüler beider Niveaus und damit Kinder, die auf G-Niveau geprüft werden müssten. Die Einteilung in G-Niveau und M-Niveau findet aber erst nach der Orientierungsstufe statt.

Weniger Motivation bei Schülern, mehr Arbeit bei Lehrern

Für Schülerinnen und Schüler sei das ebenso problematisch wie für Lehrer, sagt Axel Rybak, Rektor der Staufer-Realschule und geschäftsführender Schulleiter der Waiblinger Schulen. Schwächere Schüler verlören die Motivation, wenn sie in der Orientierungsstufe ständig schlechte Noten kassierten. Und natürlich sei es auch für Lehrkräfte eine Herausforderung, wenn die Schüler einer Klasse sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben.

Rybak hält das Schulsystem für weniger durchlässig als früher, zugleich sei die Fluktuation hoch wie nie: „Wir bekommen etwa eine Klasse pro Schuljahr hinzu, größtenteils Schüler vom Gymnasium.“ Maximal die Hälfte einer fünften Klasse sei beim Abschluss noch zusammen. Das sei schwierig für den Unterricht, aber auch für den sozial-emotionalen Bereich, in dem in jedem Jahr wieder die Hackordnungen in den Klassen festgelegt werden müssten. Nicht zuletzt sei es eine organisatorische Herausforderung für die Schulen – und zwar sowohl für die Gymnasien, die in den oberen Klassen immer weniger Schüler zählten, als auch für die Realschulen, deren Schülerzahlen dadurch wachsen.

Eine Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung könnte aus Rybaks Sicht einige dieser Probleme lösen. Für politisch realisierbar hält er sie aber nicht. Er engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft Realschulrektoren, die sich für Möglichkeiten einsetzt, wie die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung trotzdem erhöht werden könnte. „Das könnte zum Beispiel eine Leistungserhebung am Ende der vierten Klasse sein oder eine Prüfung an der aufnehmenden Schule bei den Kindern, die eine andere Schule besuchen wollen als die in der Grundschulempfehlung genannte“, nennt er als Beispiele.

Eltern wollen heute mitentscheiden

Beim Staatlichen Schulamt in Backnang kennt man die von Rybak geschilderte Problematik, mit der vor allem Realschulen kämpfen. Zurück zur verbindlichen Grundschulempfehlung wollen die Leiterin Sabine Hagenmüller-Gehring, ihr Stellvertreter Roland Jeck und Schulrätin Sabine Wecht, Leiterin des Fachbereichs Grundschule und vorschulische Bildung, aber nicht.

„Die Grundschulempfehlung ist Teil eines Beratungskonzepts, das in Klasse eins beginnt und auf das wir setzen“, sagt Hagenmüller-Gehring. Eltern, die sich nicht gut beraten ließen, habe es schon immer gegeben, und diese hätten in Zeiten der verbindlichen Grundschulempfehlung andere Wege gesucht und gefunden, um ihre Kinder auf die gewünschte Schule zu bringen. Eltern wollten heutzutage mitentscheiden und man könne sie nun auch nicht mehr aus diesem Entscheidungsprozess und dieser Verantwortung herausnehmen.

Schulamt setzt auf mehr Information, auch in anderen Sprachen

„Die meisten Eltern treffen eine verantwortungsbewusste Entscheidung“, sagt Hagenmüller-Gehring. Fehlentscheidungen seien ihrer Erfahrung nach in der Regel eher auf fehlende Informationen zurückzuführen. „Es gab noch nie homogene Gruppen, schon immer waren differenzierte Konzepte nötig.“ Dies sei nun noch mehr als früher und an allen Schularten nötig und biete auch Chancen. So steige beispielsweise die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die einen mittleren Bildungsabschluss erreichten, obwohl sie zunächst eine Empfehlung für die Werkreal-/Hauptschule hatten.

Die Lösung der Probleme, die es vor allem an Realschulen durchaus gebe, sei nicht, Eltern nun wieder aus der Verantwortung zu befreien, sondern noch besser zu beraten. Das komplexe deutsche Schulsystem sei schwer zu verstehen, vor allem für Eltern mit ausländischen Wurzeln. Das wolle man künftig mehr in den Blick nehmen und etwa Info-Abende in unterschiedlichen Sprachen anbieten. Ebenso wichtig sei die Information der Lehrkräfte, die die Eltern beraten: „Auch Grundschullehrkräfte werden regelmäßig jedes Jahr über die verschiedenen Schularten informiert“, ergänzt Roland Jeck.