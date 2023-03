Grundsteuerbescheid: Wo Sie Muster-Texte für Ihren Einspruch finden

Die Einsprüche gegen Grundsteuerwertbescheide der Finanzämter Waiblingen und Schorndorf gehen bereits in die Tausende. Der Bund der Steuerzahler und der Verein Haus & Grund raten dazu. Leider ergehen die Bescheide nicht vorläufig. Wer Einspruchsfristen versäumt, auf den wartet 2025 womöglich ein unerwartet böses Erwachen, wenn der Hebesatz der Gemeinde noch obendrauf kommt.

So viele Einsprüche gab es bislang

Bis Ende vergangener Woche (24. Februar) wurden beim Finanzamt Waiblingen 2535 Einsprüche gegen Grundsteuerwertbescheide für die Steuerbemessung ab 2025 eingelegt, beim Finanzamt Schorndorf gingen 2152 Einsprüche ein. Das teilten die Amtsleitungen auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Somit wurden gegen 16,5 Prozent von insgesamt 15.986 durch das Finanzamt Waiblingen zum 31. Januar verschickte Grundsteuerwertbescheide Einspruch eingelegt. Beim Finanzamt Schorndorf gegen 20,6 Prozent von 10.455.

Das Finanzamt in Waiblingen ist zuständig für die Neubewertung der in den Gemeinden Berglen, Kernen, Korb, Leutenbach, Schwaikheim und den Städten Fellbach, Waiblingen, Weinstadt und Winnenden gelegenen Grundstücke. Das Finanzamt Schorndorf für jene in Alfdorf, Kaisersbach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Urbach, Welzheim und Winterbach sowie in der Stadt Schorndorf.

Warum ergehen die Bescheide nicht nur vorläufig, sondern bestandskräftig?

„Die Grundsteuerwertbescheide ergehen nicht vorläufig, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür noch nicht vorliegen. Erforderlich für eine Vorläufigkeit wäre ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof oder dem Bundesverfassungsgericht. Dies ist derzeit noch nicht gegeben“, sagt Roland Ludwig, Leiter des Finanzamtes Waiblingen.

Bislang seien nur Musterverfahren beim Finanzgericht Baden-Württemberg anhängig, ergänzt Angela Saar, Leiterin des Finanzamts Schorndorf.

Eine Vorläufigkeit der Bescheide wird gefordert von einer Verbände-Allianz aus dem Bund der Steuerzahler, der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, dem Deutschen Steuerberaterverband und Haus & Grund Deutschland. „Denn schon jetzt sind etliche Einsprüche und Klagen anhängig, die sich – aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken – erneut gegen die Berechnungsmethoden der neuen Grundsteuer richten. Erklärtes Ziel der Verbände-Allianz ist es deshalb, eine Einspruchswelle zu verhindern und somit allen Eigentümern Sicherheit zu verschaffen sowie die Finanzverwaltung und Steuerberater zu entlasten“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Haus & Grund.

Mögliche Gründe, Einspruch zu erheben

Laut dem Bund der Steuerzahler und dem Verein Haus & Grund verstößt das Erhebungsprozedere zur Grundsteuer gegen das Gleichheitsgebot und es bestünden aus mehreren Gründen ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer in Baden-Württemberg. Hinzu komme die Nichtvorhersehbarkeit der Grundsteuerlast ab 2025, weil die künftigen Hebesätze der Kommunen ja noch unbekannt sind. So spreche vieles dafür, dass die isolierte bestandskräftige Festsetzung der Grundsteuerwertbescheide gegen das Rechtsstaatsprinzip verstößt.

Hier finden Sie Mustertexte

Zusammen mit dem Einspruch empfehle es sich, das Ruhen des Einspruchsverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die mögliche Verfassungswidrigkeit der neuen Landes-Grundsteuer zu beantragen. Der Bund der Steuerzahler und der Verein Haus & Grund bieten im Internet Mustertexte für Einsprüche an (hier und hier).

Welche Fristen es gibt und warum noch nicht alle Bescheide bekommen haben

Die Frist für Einsprüche beträgt einen Monat und verstreicht für Grundsteuerwertbescheide zum 31. Januar demnach jetzt, Ende Februar. Grundsteuermessbescheid und Grundsteuerwertbescheid werden in Baden-Württemberg in einem Schreiben zusammen von den Finanzämtern verschickt. Einspruch kann man gegen den Wertbescheid einlegen, denn dieser ist Grundlage für die künftige Grundsteuer ab 2025.

Wer aktuell noch keine Bescheide vom Finanzamt bekommen hat, muss sich vorerst keine Sorgen machen. „Noch wurden nicht alle Grundsteuer-Grundlagenbescheide von den Finanzämtern verschickt“, bestätigt Sebastian Engelmann, Sprecher des Landes-Finanzministeriums.

„Es ist davon auszugehen, dass die ,frühen Vögel‘, die bereits im Sommer oder Herbst 2022, als die neuen Bodenrichtwerte da waren, bei der Grundsteuer-B-Feststellung mitgewirkt haben, zum 31. Januar ihre Bescheide bekommen haben“, sagt Engelmann.

„Leute, die erst kurz vor knapp mitgewirkt haben, werden ihre Bescheide in den kommenden Wochen erst erhalten.“ Tipp: Dann auf das Datum und die einmonatige Einspruchsfrist achten, falls man Einspruch erheben möchte.

Die Frist zur Mitwirkung bei der Grundsteuer-B-Feststellung für 2025 via Elster oder Papier-Formular, auf Basis der 2022 außerturnusmäßig festgelegten neuen Bodenrichtwerte, war wie berichtet auf 31. Januar 2023 verlängert worden. Für die Mitwirkung bei der Grundsteuer-A-Feststellung (land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz) geht die Abgabefrist noch bis 31. März 2023.

Was passiert mit Fristversäumern bei der Mitwirkung zur Grundsteuer-Festsetzung?

Wer die Nachfrist 31. Januar für die Mitwirkung bei der Grundsteuer-B-Feststellung verstreichen hat lassen, hat freilich auch noch keine Bescheide bekommen. „Bis 31. Januar haben landesweit rund 70 Prozent der Grundstücksbesitzer in Baden-Württemberg mitgewirkt“, sagt Sebastian Engelmann.

Für alle anderen „befinden wir uns noch in der Kulanzphase“. Alle Fristversäumer bekämen nunmehr bis Ende März Erinnerungsschreiben von den Finanzämtern mit der Aufforderung, mitzuwirken. „Voraussichtlich wird in den Erinnerungsschreiben dann eine letzte Frist gesetzt.“

Ob dann bei weiterer Fristversäumnis eine Strafgebühr erhoben werde, liege im Ermessen der Finanzämter, sagt Engelmann. „Auf jeden Fall werden die Finanzämter dann irgendwann die Grundsteuerwerte einfach schätzen und festlegen. Das läuft dann wie bei der Stromrechnung bei Leuten, die versäumen, bei den Stromzähler-Ablesungen zu kooperieren. Da wird der Verbrauch dann ja auch geschätzt. Dadurch können Nachteile für die Verbraucherinnen und Verbraucher beziehungsweise in unserem Fall die Grundstückseigentümer entstehen. Schätzwerte sind eben nur Schätzwerte.“