Guide Michelin benennt weniger Sterneköche im Rems-Murr-Kreis als im Vorjahr

Der neue Guide Michelin ist da. Die Spitzenköche im Rems-Murr-Kreis haben sich in den Augen der Restaurant-Tester wegen ihrer Raffinesse erneut ihre Sterne verdient. Neben den vier verbliebenen Ein-Sterne-Restaurants in Waiblingen, Schmiden, Stetten und Schorndorf zeichnete der Guide Michelin diesmal auch drei Restaurants in Fellbach, Korb und Winterbach mit dem „Bib Gourmand“ für „bestes Preis-Leistungsverhältnis“ aus. Das vorerst letzte Zwei-Sterne-Restaurant im Landkreis hatte mit dem Goldberg in Fellbach bereits Ende Juni 2022 geschlossen.

Vier Rems-Murr-Spitzenköche dürfen sich auch 2023 unverändert mit einem Michelin-Stern schmücken:

Michael Oettinger in Schmiden (Oettinger’s Restaurant, Fellbacher Straße 2 in 70736 Fellbach, Küche: französisch-modern).

Nico Burkhardt in Schorndorf (Gourmetrestaurant Nico Burkhardt, Höllgasse 9 in 73614 Schorndorf, Küche: französisch-modern, Marktküche).

Joannis Malathounis in Stetten (Restaurant Malathounis, Gartenstraße 5 in 71394 Kernen-Stetten, Küche: mediterran, griechisch).

Bernd Bachofer in Waiblingen (Restaurant Bachofer, Marktplatz 6 in 71332 Waiblingen, Küche: kreativ).

Fellbach: Aus vier Sternen wurde innerhalb zweier Jahre ein Stern

Fellbach hatte 2021 und 2022 insgesamt drei Michelin-Sterne verloren. 2021 hatte zunächst das „Avui“ im Hirschen nach fast zwei Jahrzehnten zugemacht. Als Grund hatte Ein-Stern-Küchenchef Armin Karrer nicht (nur) Corona angegeben, sondern auch mitgeteilt, die Trennung von seiner Frau sei das „Zünglein an der Waage“ für diese Entscheidung gewesen. Er wollte nicht von einem zusammen aufgebauten Unternehmen alleine profitieren, hieß es.

2022 hörte der Zwei-Sterne-Küchenchef Philipp Kovacs im zur Rauschenberger-Gruppe gehörenden Restaurant „Goldberg“ in der Schwabenlandhalle auf. Gastro-Unternehmer Rauschenberger hätte das Goldberg mit dem preisgekrönten Sternekoch gerne noch bis Ende 2024 weitergeführt. Bis dahin läuft der Pachtvertrag und bis dahin wird Rauschenberger auch seine personalaufwendige Kongress-Gastro dort aufgeben, dann wäre die Weiterführung des Goldbergs, dass sich die Küchenräume mit dem Catering teilt, auch aussichtslos gewesen, wie Rauschenberger dieser Zeitung erläuterte. Ohne Zukunftsperspektive wollte Kovacs das sinkende Schiff lieber früher verlassen, so schloss das Goldberg Ende Juni 2022.

Oettinger’s Restaurant in Fellbach-Schmiden

So bleibt Fellbach mit Michael Oettinger in Schmiden (Oettinger’s Restaurant, Küche: französisch-modern) im aktuellen Michelin Guide 2023 nur noch eine Haute Cuisine erhalten. Die Restaurant-Tester loben das mit weiterhin einem Stern ausgezeichnete Oettinger’s: „Edel, aber nicht steif, lautet das Motto hier. Entsprechend angenehm sind das wohnliche Landhaus-Ambiente und die versierte, sympathisch-lockere Gästebetreuung.“

Michael Oettinger führt nach so namhaften Stationen wie „Burgrestaurant Staufeneck“ in Salach und Hamburger „Louis C. Jakob“ seit 2005 am Herd Regie. Er leitet den Familienbetrieb mit über 150-jähriger Tradition gemeinsam mit seinem Bruder Martin. Gekocht werde von Oettinger und seinem Team „mit modernem Touch und absolut hochwertigen Zutaten.“

Zur Wahl stehen laut Homepage die Menüs „TeamWork“ (4 Gänge, 149 Euro), „OldSchool“ (6 Gänge 149 Euro oder 5 Gänge 129 Euro) und „AbinsBeet – Unser Vegi-Menü“ (4 Gänge 102 Euro). Mit dem Hotel „Hirsch“ biete das Etablissement auch schöne Gästezimmer.

Das Restaurant Bachofer in Waiblingen

Bernd Bachofers Stern war einst im Fellbacher Hirschen aufgegangen, wo er von 1999 bis 2003, also vor der Ära Armin Karrer, der Küchenchef war. Einen Stern beim Michelin verdiente sich der 55-Jährige erneut in seinem eigenen vor genau 20 Jahren eröffnetem Waiblinger Restaurant, und zwar bereits im Jahre 2014. Und auch 2023 leuchtet der Michelin-Stern weiterhin über dem Haus Bachhofer, das sich mit modern-kreativer Fusionsküche einen Namen gemacht hat.

Die Michelin-Tester schreiben: „Das schöne Haus am Marktplatz – übrigens das zweitälteste in Waiblingen – stammt von 1647 und war einst eine Apotheke. Heute schafft eine schicke, trendig-lebendige Atmosphäre einen attraktiven Kontrast zum historischen Rahmen.“ Wer am Tresen sitze, habe den besten Blick in die verglaste Küche. „Hier sorgt Patron Bernd Bachofer für eine gelungene moderne Mischung aus klassischen und fernöstlichen Elementen. Exzellente Produkte werden kreativ und aufwändig zubereitet, interessant die Vielfalt an Aromen. Es gibt auch ein vegetarisches Menü. Dazu professioneller, sehr freundlicher Service samt engagierter Weinberatung – gut die Auswahl an Weinen und Sake. Fair kalkulierter Lunch.“

Die Preise reichen laut Homepage von 121 Euro für ein 4-Gang-Menü bis hin zu 162 Euro für ein 6- oder 8-Gang-Menü. Auch Vegetarier kommen für 86 bis 106 Euro auf ihre Kosten.

„Über dem Restaurant hat man schmucke Gästezimmer“, schreibt der Guide Michelin. Der deutschsprachige „Große Restaurant & Hotel Guide“ hatte übrigens das Hotel Bachofer im Jahr 2022 zum Boutique-Hotel des Jahres für Deutschland gekürt. Das Hotel Bachofer gibt es seit vier Jahren.

Zusätzlich möchte Bernd Bachofer noch in diesem Frühjahr 2023 mit seinem Geschäftspartner Pablo Fernandez „eine Küche ohne Grenzen“ am Marktplatz verwirklichen. Im alten Fachwerk-Zacherhaus (ehemals Untere Apotheke) soll ein Gasthaus für Frühstück, Mittagessen und abendlichen Barbetrieb mit Tapas entstehen.

Restaurant Malathounis in Kernen-Stetten

In den Feinschmecker-Olymp aufgenommen wurde Bachofer 2014, zusammen mit seinem Kollegen Joannis Malathounis aus Stetten. Moderne mediterrane, griechische Küche mit einem Stern. „Filigran und aromareich, mit mediterraner Leichtigkeit und französischen Einflüssen kommen die Gerichte daher“, schreiben die Michelin-Tester. Wohldosiert bringe Patron Joannis Malathounis seine griechischen Wurzeln mit ein, und das wirke nie überladen oder forciert. „Spannend, wie man hier die Küche Griechenlands interpretiert. Man bietet zwei Menüs, eines davon vegetarisch, sowie eine kleine A-la-carte-Auswahl.“ Umsorgt werde man in den gemütlichen Gasträumen überaus herzlich, und zwar von Chefin Anna Malathounis persönlich. „Sie empfiehlt Ihnen auch gerne einen der schönen Weine aus Griechenland.“

Gourmetrestaurant Nico Burkhardt in Schorndorf

Der Schorndorfer Sternekoch Nico Burkhardt zählt bereits seit 2015 offiziell zu den besten 50 Köchen in Deutschland und schaffte es auch diesmal erneut unter die Top 50. Seit 2020 strahlt alle Jahre wieder ein Michelin-Stern über dem Boutique-Hotel Pfauen mit seinem Gourmetrestaurant in der Schorndorfer Höllgasse 9.

„Im Mittelpunkt stehen moderne Kreationen und Geschmackserlebnisse mit Wow-Effekt“, hat Nico Burkhardt Nico seine Kochkünste einmal beschrieben.

Die Michelin-Tester schreiben: „Mit eigenem Stil und reichlich Details bereitet Inhaber und Küchenchef Nico Burkhardt ausgezeichnete Produkte modern und filigran zu (...) Besonders stechen dabei sein präzises Handwerk und der enorme Aufwand hervor. Serviert wird in einem geschmackvoll und warm eingerichteten Raum mit nur wenigen Tischen. Hier fühlt man sich wirklich wohl, denn die Atmosphäre ist angenehm intim und man wird zudem noch richtig aufmerksam und herzlich umsorgt, was nicht zuletzt der charmanten Gastgeberin Bianca Burkhardt zu verdanken ist.“

Die Preise reichen laut Homepage aktuell von 134 Euro für das 4-Gang-Menü bis hin zu 178 Euro für das 6-Gang Menü und 198 Euro für „Vollgas“.

Bib Gourmand (bestes Preis-Leistungs-Verhältnis)

Feinschmecker müssen aber nicht gleich zu den Sternen greifen, um auf den Geschmack zu kommen. Der Michelin vergibt nämlich auch „Bib Gourmand“-Auszeichnungen, die für „sorgfältig zubereitete und preiswerte Mahlzeiten“ stehen – und, ganz nebenbei bemerkt, den Geldbeutel nicht so sehr strapazieren. Zwischen Rems und Murr haben die Testesser drei solcher Restaurants ausgemacht: