Gute Zeiten für Jobsuchende: 4000 freie Stellen im Rems-Murr-Kreis gemeldet

Der minimale Anstieg der Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis hat mit den Sommerferien zu tun: „Klassischerweise werden zum Halbjahr viele Verträge gekündigt beziehungsweise laufen aus. Zusätzlich enden viele schulische und berufliche Ausbildungen, und nicht alle Absolvent/-innen werden direkt übernommen oder finden eine nahtlose Anschlussbeschäftigung“, erklärt die Leiterin der Waiblinger Agentur für Arbeit, Christine Käferle. Im Juli stieg die Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis um 0,1 Punkte auf 3,6 Prozent.

765 Menschen haben sich im Juli bei der Waiblinger Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter Rems-Murr arbeitslos gemeldet. Im gleichen Zeitraum konnten 577 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden. 413 weitere Personen begannen eine Ausbildung oder Qualifizierung. Aktuell sind (Stand 31. Juli)) kreisweit 8688 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 252 mehr als im Monat zuvor. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren im Bezirk noch rund 1200 mehr arbeitslose Personen gemeldet, die Arbeitslosenquote lag seinerzeit bei 4,1 Prozent.

Saisonbedingt mehr Arbeitslose

Wenig überraschend ist für Käferle die Zunahme der Arbeitslosigkeit bei der Gruppe der unter 25-Jährigen: „Aufgrund der Beendigung betrieblicher und schulischer Ausbildungen im Juli nimmt die Arbeitslosigkeit in jedem Jahr über die Sommermonate vorübergehend zu“, erklärt die Leiterin der Arbeitsagentur. Viele dieser frisch ausgebildeten Fachkräfte hätten bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben, würden eine weiterführende Schule besuchen oder ein Studium aufnehmen. Kreisweit sind derzeit 628 junge Erwachsene arbeitslos gemeldet, das sind 97 mehr als im Vormonat, jedoch 114 weniger als im Juli vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe ist von 2,1 auf 2,5 Prozent gestiegen. Um die aktuell arbeitslos gemeldeten jungen Erwachsenen macht sich Christine Käferle keine allzu großen Sorgen, weil ihrer Erfahrung nach diejenigen, die noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind, in der Regel nach der Sommerpause schnell eine Anstellung finden.

Weniger Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Menschen, die vom Jobcenter Leistungen beziehen, ist im Juli um 161 auf 4959 gestiegen. „Der Anstieg bei uns im Jobcenter ist auch in diesem Monat auf die Auswirkungen der Fluchtmigration aus der Ukraine zurückzuführen“, begründet Karsten Bühl, Geschäftsführer des Jobcenter Rems-Murr, die Zunahme. Er weist darauf hin, dass trotz des Wechsels der Geflüchteten aus der Ukraine in einen anderen Rechtsbereich des Sozialgesetzbuches die Arbeitslosenquote bei ausländischen Mitbürger/-innen im Jahresverlauf von neun auf 8,5 Prozent gesunken ist.

„Was mich außerdem wirklich freut, ist die Entwicklung bei der Personengruppe der Langzeitarbeitslosen“, wird Karsten Bühl in der jüngsten Mitteilung der Waiblinger Arbeitsagentur zitiert: Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der gemeldeten Langzeitarbeitslosen um 725 Personen, das entspricht 21,5 Prozent, reduziert werden. Bühl hofft, dass Betriebe auch in Zukunft Personen, bei denen die letzte berufliche Tätigkeit schon etwas länger zurückliegt, eine Chance geben. Wer Fragen zu Unterstützungs- oder Qualifizierungsmöglichkeiten hat, kann sich jederzeit ans Jobcenter wenden.

Jobbörse als Anlaufstelle im Internet

Derzeit beziehen rund 57 Prozent der im Rems-Murr-Kreis arbeitslos gemeldeten Personen Arbeitslosengeld II vom Jobcenter Rems-Murr, während knapp 43 Prozent von der Agentur für Arbeit betreut werden. Die Arbeitgeber im Rems-Murr-Kreis meldeten dem Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter im vergangenen Monat 627 neue Stellen im Rems-MurrKreis. Das sind 283 weniger als im Vormonat Juni. „Ein Rückgang der Stellenmeldungen vor und während der sommerlichen Urlaubszeit ist durchaus üblich“, bewertet Christine Käferle die aktuelle Entwicklung und ergänzt: „Das Angebot an freien Stellen bewegt sich ungeachtet dessen auf einem sehr hohen Niveau. Auf unserer Jobbörse finden sich allein für den Rems-Murr-Kreis derzeit rund 4000 freie Stellen.“ Interessierte finden die Jobangebote unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche.

Jetzt noch für eine Lehre bewerben

Es sind noch sehr viele Lehrstellen frei: Wer sich doch noch kurzfristig für eine Ausbildung entscheidet, kann bei Zusage bereits in wenigen Wochen beginnen. 2500 Ausbildungsstellen sind den Vermittler/-innen der Waiblinger Agentur für Arbeit seit Herbst 2021 für das diesen September beginnende Ausbildungsjahr gemeldet worden. Wie die Arbeitsagentur mitteilt, sind im Rems-Murr-Kreis momentan noch fast 1200 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Man kann sich also noch bewerben.

Jugendliche, die noch auf der Suche sind und bislang keinen Kontakt zur Berufsberatung aufgenommen haben, sollten dies schnellstmöglich nachholen, rät die Arbeitsagentur. Wer eine individuelle Beratung wünscht, erreicht die Berufsberatung montags bis donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 19-902 oder per Mail unter Waiblingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Alle, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben oder noch nicht genau wissen, wo die Reise beruflich hingesehen, können verschiedene Berufe kennenlernen: Unter www.praktikumswoche.de/rems-murr-kreis können sich junge Erwachsene anmelden für Schnuppertage, bei welchen sie Einblick in verschiedene Unternehmen und Berufsfelder erhalten. Das Angebot ist kostenlos und noch bis zum Ende der Sommerferien verfügbar.