Gute Zinsen, böse Zinsen: Worauf müssen Sie achten? Die KSK Waiblingen erklärt’s

Die Zeit der Nullzinsen ist vorbei: Gut! Und schlecht? Was genau das in Prozent bedeutet für bauwillige und für anlegewillige Kundschaft, erläuterte das Vorstandsteam der Kreissparkasse Waiblingen bei der Bilanzpressekonferenz zum Jahr 2022.

Geld auf 18 Monate bei der KSK fest anzulegen, lohnt sich wieder

Es gebe Leute, erzählt KSK-Chef Uwe Burkert, die derzeit 20.000 oder 30.000 Euro auf dem Girokonto geparkt haben. Motto: Wenn es sowieso keine Zinsen abwirft, ist ja egal, wo es rumliegt. „Wir haben junge Kollegen hier, die hatten noch nie mit Zins zu tun.“ Phasenweise verdiente die Kreissparkasse Geld, indem sie Geld aufnahm – sie musste der EZB dafür keinen Zins zahlen, sondern bekam einen. Es war „total verrückt“ und wie im Kinderreim: als würden die Flüsse aufwärtsfließen und die Hasen Jäger schießen.

„Wir freuen uns, dass der Zins wieder da ist“, sagt Vorstandsmitglied Vincenzo Giuliano, als begrüße er den verlorenen Sohn. Unlängst hat die KSK den Leuten ein Angebot gemacht: Wenn sie Geld auf ein Jahr fest anlegen, bekommen sie darauf 1,5 Prozent Zinsen. „Wir haben viel mehr von den Kunden bekommen, als wir uns getraut hätten, einzuplanen“: einen „dreistelligen Millionenbetrag“. Deshalb geht die KSK dieser Tage mit einer neuen Offerte in die Werbung: 2,1 Prozent für 18 Monate Festgeldanlage.

Gute Zinsen, böse Zinsen: Wer ein Haus bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen will, muss für den KSK-Kredit dafür auf zehn Jahre Laufzeit nun wieder 3,55 Prozent Zinssatz einplanen.

Baufinanzierung: Historisch betrachtet, kehren wir zur Normalität zurück

Für manche ist im Lauf des Jahres 2022 der Traum von den eigenen vier Wänden mit einem ohrenbetäubenden Knall geplatzt: Es gab KSK-Kunden, die im Januar zur Baufinanzierungsberatung kamen, danach guten Mutes ein Grundstück oder eine Wunschimmobilie suchten, fündig wurden – und gegen Jahresende feststellten, dass das Projekt sie plötzlich pro Monat „doppelt oder dreimal so viel“ kosten würde wie geplant. (Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.)

Historisch betrachtet, sind allerdings nicht die gegenwärtigen Verhältnisse der Ausnahmezustand – wir kehren eher zu früher vertrauten Konstellationen zurück: Was kann ich mir leisten, was gleich, was vielleicht erst später? Kann der Dachgeschossausbau warten? Wie viele Jahre lang werden wir uns keine Reise leisten können? Solche Fragen waren für potenzielle Häuslebauer mal normal – „die niedrigen Zinsen“ aber, sagt Giuliano, „führten dazu, dass sich unsere Kunden alles auf einmal leisten konnten: alle Zimmer ausgebaut, der Rollrasen verlegt – und noch zweimal im Jahr in Urlaub“. Jetzt gilt wieder: Ein Hauskauf will „gut vorbereitet“ sein, ohne Eigenkapital wird es schwierig, und bei der Größe der Immobilie gilt es, Abstriche zu machen.

Für die Finanzierung wird wieder „die Kompetenz in der individuellen Beratung“ wichtig – die KSK hat deshalb eigens ein zehnköpfiges Expertenteam für Energieeffizienz aufgebaut: Es berät bei Fragen von der energetischen Sanierung über Förderdarlehen bis zu den mutmaßlichen Lieferzeiten für Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Die Ökobilanz: ein „Top-Thema“, sagt Giuliano.

Der Traum von den eigenen vier Wänden: Die weiteren Aussichten

In der Sparte Baufinanzierung habe die Kreissparkasse im zweiten Halbjahr 2022 „ganz starke Bremseffekte“ erlebt – mit einem „totalen Zusammenbruch“ rechnet Giuliano aber mitnichten: Der Rems-Murr-Kreis ist und bleibt ein „Zuzugsgebiet“, die „tollen, starken Unternehmen“ hier brauchen dringend Leute und bezahlen gut; die Gegend ist obendrein traditionell „vermögend“. Bereits seit Dezember „merken wir, dass wieder mehr Leute sich trauen“, den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.