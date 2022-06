Häufige Fragen zum Ukraine-Krieg: Militär-Experte Roderich Kiesewetter antwortet

Wer wird diesen Krieg gewinnen? Ist ein Verhandlungsfrieden möglich? Besteht die Gefahr einer nuklearen Eskalation? Könnte Putin auch Nato-Staaten angreifen? Wie steht es um die deutschen Waffenlieferungen? Antworten lieferte der CDU-Militärexperte Roderich Kiesewetter beim Facebook-Livetalk auf Einladung der Waiblinger Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp.

Man hat ja so seine Klischees im Kopf. Kiesewetter, 58, der seit 2009 für die CDU im Bundestag sitzt, war vorher Soldat, ausgebildet an der Führungsakademie der Bundeswehr, eingesetzt unter anderem im Generalstab auf dem Balkan und als Oberst im NATO-Hauptquartier Europa – so einen stellt man sich irgendwie schneidig vor, womöglich schnarrend. Kiesewetter aber klingt leise, behutsam, fast sanft. Seine Sätze sind irritierend frei von Phrasen und parteipolitischer Krachleder-Rhetorik. Die Antworten indes sind glasklar.

War dieser Krieg absehbar?

Ja. Im Januar 2022 hätten die Russen „100.000 Blutkonserven“ und „mobile Krematorien“ an die Grenze gebracht, „damit war klar, dass es zum Krieg kommt“.

Angebahnt habe es sich noch früher: Im Juli 2021 definierte Putin in seinem Essay „Zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern“ bereits das Kriegsziel, indem er schrieb, dass die Ukraine als eigenständiger Staat kein Existenzrecht habe. Man kann aber noch weiter ausholen: Putins Vorstellung, dass „frühere Teilstaaten der ehemaligen Sowjetunion“ eigentlich keine Souveränitätsrechte beanspruchen dürfen, bricht sich seit 15 Jahren Bahn. Die Cyber-Attacke 2007 auf Estland, die Regierung, Parlament, Banken und Medien traf und flankiert wurde von Demonstrationen der russischsprachigen Minderheit; der Angriff auf Georgien 2008; die Krim-Annexion 2014: Stationen auf dem langen Weg zum 24. Februar 2022.

Jetzt mit Putin verhandeln?

„Diesen Frieden schaffen wir nicht mit Verhandlungen“, sagt Kiesewetter. Verhandlungen gab es viele; alle sind gescheitert. Keine einzige der „diplomatischen Bemühungen der EU“ habe den Krieg verhindert – allein die angegriffenen Ukrainer, die so „außergewöhnlich tapfer gekämpft“ haben, konnten Putin bislang aufhalten. Hätten sie schnell aufgegeben, „wäre als nächstes Moldau drangewesen“.

Ist Gegenwehr noch sinnvoll?

Sollten die Ukrainer nicht langsam mal aufgeben, um ihr Kriegsleid nicht selber unnötig zu verlängern? Ist es richtig, sie in ihrem letztlich aussichtslosen, hohen Blutzoll fordernden Kampf auch noch zu bestärken, zum Beispiel durch Waffenlieferungen?

Die Ukraine allein zu lassen, wäre fatal in globalem Ausmaß, antwortet Kiesewetter. „Weltweit wird geschaut“: Wie bereit sind wir, „ein Land, das Teil der EU werden will, zu schützen“? Von Afghanistan haben wir uns abgewandt – werden wir nun auch die Ukraine, die uns kulturell und geografisch viel näher steht, ihrem Schicksal überlassen? Dieser Krieg ist für den Westen eine epochale „Glaubwürdigkeitsprobe“.

Welche Waffen liefert Deutschland?

Bis Ende März, sagt Kiesewetter, sandte Deutschland alles, was die Ukraine „für den Häuserkampf“ brauchte: Panzerfäuste, handgestützte Flugabwehrwaffen. Seit Ende März „wurde nichts Relevantes mehr geliefert“. Keine einzige Panzerhaubitze. Kein einziger Panzer. Nichts „außer Kleinkram“.

Kiesewetter folgert: „Sollte die Ukraine zerfallen, wird man sehr hart über die Rolle Deutschlands richten.“ Er lobt Annalena Baerbocks „klare Aussagen“, auch Habeck und Lindner seien für die Lieferung schwerer Waffen. Kanzler Scholz hingegen übe sich in „zu großer Passivität“.

Droht ein Krieg Russland gegen NATO?

Nein. Putin habe feststellen müssen, dass „seine eigenen Truppen einen weitaus besseren Nimbus genießen, als sie in der Praxis gezeigt haben“. Die russische Armee agiere „extrem schwerfällig“, die Taktik, nach „Artillerievorbereitung in Staffeln abschnittsweise vorzurücken“, entstamme einem vergangenen Jahrhundert. Hinzu kommen enorme Verluste: mindestens 20.000 tote und 40.000 verletzte, also ebenfalls nicht mehr einsatzfähige Soldaten; „Tausende von Deserteuren“.

Droht eine nukleare Eskalation?

Die Gefahr sei Ende Februar, Anfang März „extrem hoch“ gewesen, sagt Kiesewetter, als Russland das Atomkraftwerk Saporischschja beschoss und systematisch ausgetestet habe, wie viel sich die Staatengemeinschaft gefallen lässt. Das Spiel habe ein „jähes Ende gefunden“ dank „sehr harter Diplomatie der USA“. Amerika würde wohl nicht mit einem nuklearen Gegenschlag antworten, sondern die russische Satellitenkommunikation lahmlegen – was ein Land, das sich über sieben Zeitzonen erstreckt, ins Chaos stürzen könnte. Momentan spiele Putin zwar weiterhin mit der „deutschen Angst“ – aber de facto gehe die nukleare Gefahr mittlerweile „wirklich gegen null“.

Wie wird der Krieg enden?

Kiesewetter skizziert zwei Szenarien. Welches eintritt, hängt von der Entschlossenheit ab, mit der einflussreiche Länder wie Deutschland die Ukraine unterstützen.

Ein Friedensvertrag, der die Grenzen von Januar 2022 wieder in Kraft setzt, Reparationszahlungen vorsieht und den Weg frei macht für Anklagen wegen Kriegsverbrechen wie denen in Butscha: Das ist „das Positiv-Szenario“. Kiesewetter lässt aber anklingen, dass er ein anderes Ergebnis derzeit für wahrscheinlicher hält ...

Wir werden uns an diesen Krieg gewöhnen. Er wird aus den Schlagzeilen verschwinden und sich dahinschleppen als wenig wendungsreicher Abnutzungskampf. Russland wird „schleichend, aber unaufhaltsam“ vordringen, „Kiew einnehmen“ und dort eine „Marionettenregierung“ von Putins Gnaden installieren. In Polen wird sich eine „Exilregierung“ bilden. Danach wird die russische Armee eine „Erholungsphase“ brauchen und – irgendwann, in Jahren – Moldau oder Georgien angreifen.